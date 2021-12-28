«Аталанта» хочет подписать Азмуна, но не готова платить игроку 3,5 млн евро

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлёк внимание «Аталанты».
В зимнее трансферное окно команда из Бергамо собирается приобрести форварда, а иранец является главной трансферной целью клуба на эту позицию.
Проблема данного перехода заключается в том, что зарплата Азмуна составляет 3,5 млн евро, а «Аталанта» готова платить нападающему не более 1,8-2 млн евро за сезон.
Ещё одним претендентом на Азмуна был «Лион», однако данный трансфер сорвался.
И ещё мысль такая. Почему бы не замутить обмен игроков, Азмуна на Миранчука.
Могло бы быть обоюдовыгодно...
И ещё мысль такая. Почему бы не замутить обмен игроков, Азмуна на Миранчука.
Могло бы быть обоюдовыгодно...