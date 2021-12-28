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«Аталанта» хочет подписать Азмуна, но не готова платить игроку 3,5 млн евро

вчера, 21:31

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлёк внимание «Аталанты».

В зимнее трансферное окно команда из Бергамо собирается приобрести форварда, а иранец является главной трансферной целью клуба на эту позицию.

Проблема данного перехода заключается в том, что зарплата Азмуна составляет 3,5 млн евро, а «Аталанта» готова платить нападающему не более 1,8-2 млн евро за сезон.

Ещё одним претендентом на Азмуна был «Лион», однако данный трансфер сорвался.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 09:42
Нелегкий выбор предстоит сделать Азмуну.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:17
за что в Зените все получают такие зарплаты??? за титул РПЛ да нафиг он кому нужен лучше бы они выигрывали что-нибудь в еврокубках
lotsman
lotsman ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 08:57
Обоюдовыгодно кому? Миранчук не уровень Азмуна. Азмун выше классом.
протон
протон
сегодня в 08:33
А как же Юри Альберто, Кабрал? Впереди ещё январь
протон
протон
сегодня в 08:33
Т.е. трансферное окно еще даже не открылось, но замену найти не успели? Забавно.
ABir
ABir
сегодня в 05:49
Нигде не будут платить такие бабки, как в Газпроме, вполне себе среднему игроку по европейским меркам
6euw2qpe64gg
6euw2qpe64gg
сегодня в 05:24
Значит не срастётся затея
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:26
Раз так, то нечего и рыпаться.
ОПС
ОПС
сегодня в 04:20
Подождать надо.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:49
Пусть Азмун выбирает.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:48
Значит так нужен
112910415
112910415
сегодня в 01:38
Зенит навсегда!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:07
"Зенит хочет подписать Холанда, но не готов платить игроку 20 млн евро"
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:57
Многие хотят иранца, но узнав его зарплату в газпроме, желание мигом улетучивается! Так что оставаться Азмунке гнить в питерской золотой клетке до конца карьеры!
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 23:48
Никуда он не уйдёт.
Ждёт контракта пожирнее...
buzzila
buzzila
вчера в 23:35
Ну пока он оценивается в 25 лямов и достается новому клубу бесплатно, то почему бы и не просить. Тем более что есть риск присесть на лавку, потому что это позиция Сапаты. Так что если хотят, если действительно нужен, пускай платят.
particular
particular
вчера в 22:58
За "главную трансферную цель" можно бы и не сквалыжничать...
suiw
suiw
вчера в 22:56
Хорошо газ продается. Можно бешенные зарплаты платить
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:53
Ну тогда здравствуй Зеня, тем более нового Зюбу ему уже нашли 😀
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:17
Шанс на продолжение карьеры в РПЛ сохраняется.
sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:16
Ну тогда все равно при обмене упрется в зрЯплату!
Roman73
Roman73
вчера в 22:15
А в Реал ? А можеца в Реал !
Чего мелочиться-то ?
Gahi
Gahi
вчера в 22:14
К лету интерес многих клубов к Азмуну будет больше, тем более многие его партнёры по сборной Ирана играют в Европе, Мехди Тареми в Порту, Али Голизаде и Каве Резаеи в Шарлеруа, Саман Годдос в Брендфорде АПЛ, Алиреза Джаханбахш в Фейеноорде. Осталось Азмуну красиво завершить последний свой сезон в команде "Зенит" и выиграть очередной трофей в РПЛ. Удачи
minai
minai
вчера в 22:03
Азмун из Зенита никуда не уйдёт. Он и так неплохо финансово развивается.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:02
Очень раздули зп Азмуна в зените, да и в чемпионате в целом у нас слишком большие выплаты.
beefs
beefs
вчера в 21:50
Это и есть причина по которой он не уйдет никкда с Зенита...
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 21:48
Жаба душит?!?
Ну так и мучайтесь дальше с миранчуком...
1bear
1bear
вчера в 21:44
РПЛ хорошо платит - после сложно найти работу , если только согласиться на существенное снижение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:44
Я не пойму ситуации, что игрок в следующей команде должен получать столько же, сколько и в предыдущей. Это новый этап развития, можно его начать и с немного меньшей зарплаты. А если не готов подвинуться, тогда нужно продлевать с Зенитом. Выбор за игроком.
И ещё мысль такая. Почему бы не замутить обмен игроков, Азмуна на Миранчука.
Могло бы быть обоюдовыгодно...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:42
"Новоиспечённый полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком команды. Согласно контракту, который рассчитан до лета 2025 года, украинец будет получать € 2 млн в год. Об этом сообщает Calcio e Finanza.
Второе, третье и четвёртое место в зарплатной ведомости «Аталанты» занимают Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата, которые получают по € 1,8 млн в год. Пятый — Алексей Миранчук с годовым окладом € 1,5 млн."

.......на этом фоне действительно 3,5 млн многовато.......
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