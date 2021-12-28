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ЦСКА интересуется полузащитником «Баварии»

вчера, 20:02

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюйсанс может перебраться в Россию.

В подписании 22-летнего француза заинтересован ЦСКА. Конкуренцию «армейцам» составит «Венеция». «Бавария» хочет выручить с продажи своего футболиста около 10 млн евро.

В переходе Кюйсанса были заинтересованы «Мец» и «Труа», однако французские клубы рассматривали только вариант с арендой игрока. Решение о будущем полузащитника будет принято в начале января. Скорее всего, он покинет мюнхенский клуб.

В нынешнем сезоне Кюйсанс провёл всего 56 минут за «Баварию» во всех турнирах, однако сумел записать на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. Микаэль перешёл в «Баварию» в 2019 году из «Боруссии» Менхенгладбах за 10 млн евро.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:09
Довольно-таки слабый центровик. Он даже в Марселе не смог закрепиться и вернулся в Мюнхен. Лучше б он остался обрасти мясом в Мёнхенгладбахе.
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:01
От прочитанного невольно появляется улыбка.
Конечно в московских клубах тратят деньги порой безрассудно, но куда им до Зенита!
Вот ты приводишь Сутормина, в пример ставя искусство торга и экономики, но тут больше левые схемы подходят. Никто не верит в честность данной сделки, правда доказать никто не может или точнее не могут, то есть ктож им даст это сделать.
Малком? Ну это вообще деньги на ветер! Чемпионат и без него Зенит выиграть может, а в ЛЧ (для чего его и покупали) он полный ноль.
Клаудиньо? Вот тут попали, но посмотрим, что будет дальше, когда ему наскучит РПЛ и он захочет в более успешный клуб.
Ну, а если вспоминать массовые закупки российских игроков для скамейки запасных, да ещё и с целью ослабление конкурентов. Я понимаю, что к примеру Ростову деньги нужны были, но зачем были нужны его игроки Зениту? Только российские паспорта.
Просто сравни бюджеты Зенита и других клубов и реальный выхлоп и не говори больше про экономию и искусство торга с бережливостью, это к Зениту никак не относится. А собственно зачем Зениту быть таким когда есть Газпром!
Вот только всё ради победы в РПЛ, не велика ли цена?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 06:23
Да какой там троллинг...
Рублик к рублику...копеечка к копеечке....
Это московские клубы ввиду непомерности денежных контейнеров сорят деньгами бесконтрольно и безостановочно...соревнуясь в бессмысленности трансферов......
Игроков невидимок не счесть....Педро Роша...Тиль...Крал...Фукс...Гаич...Фукс...
Максимилиано Филипп...и т.д.
Вы вообще под немецким гипнозом усилились на 33 млн 8-мью Бека-Беками...в текущем сезоне...осталось выяснить...играли ли эти бравые парни в футбол до их приобретения)))
Про "местные" передвижки вообще край...
В то время пока Зенит проявляя экономию и искусство торга покупает Сутормина по цене детского велосипеда....некоторые выкладывают за Макарова и Тикнизяна 12,5 млн....)))...это больше чем Зенит отдал за лучшего игрока сезона...Клаудиньо....

Вот и ныне....
Скромный, знающий счёт деньгам, экономный и бережливый Зенит ищет усиление в "Крыльях Советов"...в то время пока московские взрывая трансферный рынок соревнуются в расточительности ища игроков в Бавариях (ЦСКА) и Бока Хуниорс (Динамо)...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 05:38, ред.
"Экономный Зенит" звучит как троллинг команды с берегов Невы и как анекдот, в Газпроме долго наверное смеялись!
Alhunah
Alhunah
сегодня в 03:07
Да уж, провел 56 минут на поое за сезон, к нам едет еще один кокорин получается)
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 02:42
Не Малькома ...а Малкома....
Не в Самаре..а в Барселоне...

Да и Малком не усиление....
А обозначитель амбиций и возможностей...
У всех больших клубов есть такое..
У Атлетико Фелиш...за 126 млн...
У Барселоны Коутиньо...за 135 млн...
У Зенита Малком...за 40 млн...
ЦСКА же эту опцию уже использовал накупив Гаичей и Фуксов...
Спартак на неиграющих Рошу,Крала и Тиля (42 млн евро)
1bear
1bear
вчера в 22:51
заголовок смешной , в Баварии много игроков ( оказывается))))))
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:21
Экономный Зенит в Самаре купил Малкольма?
сергей чернов 2
сергей чернов 2
вчера в 22:15
ЦСКА многими интересуются, но как платить, денег нет, все в оффшорах.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 22:01
Если бы вполовину дешевле, то почему бы и нет, а там посмотрим, если купят конечно же.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:58
Расточительный ЦСКА приобретает игроков в Баварии...
Экономный Зенит в Самаре...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:53
Я сам сегодня лоханулся семина с смаком перепутал. Годы, бывает. С НГ., Здоровья и бодрости духа??!
isamsn
isamsn
вчера в 21:43
Уж очень много проколов у армейских селекционеров с подбором игроков и как результат куча ненужных клубу футболистов играющих в аренде. ЦСКА нужны универсальные игроки способные взять игру на себя типа Вагнера, Влашича, Корвальо, приносящие пользу команде, а ни кто попало для отбытия контракта в качестве статиста.
YVG
YVG
вчера в 21:37
Второй раз за день смешно от заголовка.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:22
Одно не понятно - причем здесь бавария ?
Futurista
Futurista
вчера в 21:19, ред.
Похоже этот такой же "из Баварии", как Малком "из Барселоны" )...
Один плюс, что за 10, а не за 40...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:16
Он в Баварии то и не играл почти,и зачем он ЦСКА.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:08
Описался, Бавария, спасибо с наступающим НГ.
И на старуху бывает проруха, а на старика, тем более. Извини.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:04
Кокчу и вот теперь Куизанс!
Сп62
Сп62
вчера в 21:03
Десять лимонов за такие показатели? Многовато явно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:35
Было бы конечно интересно видеть его в ЦСКА, но что-то маловероятная история из топ клуба в российскую периферию . Поглядим посмотрим. Авось ☝😉
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:26
Написано Бавария купила у Боруссии за 10 млн евро. Причём тут Базель?
particular
particular
вчера в 20:24
Надеюсь, что те, кто заняты в этой ситуации, сделают расчётливые и оправданные ходы... Не хочется фиаско по типу с Гайчем...
Дух Самайна
Дух Самайна
вчера в 20:15
Я думал, Киммихом или Горецкой интересуются
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:13
Базель купил за 10 лямов и хочет за ту же цену продать. Настораживает такая сделка. Это не бизнес. Парень молодой, не увидели возможности роста ? Наверное.
В любом случае удачи ЦСКА.
pomor45
pomor45
вчера в 20:12
Всем что-нибудь интересно. Более всего то, что мало доступно.
протон
протон
вчера в 20:05
ЦСКА , ты ли это ?
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 20:04
АХАХАХАХАХА

ЦСКА ему точно не нужен.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:04
Круто ждём подробностей!
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