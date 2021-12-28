ЦСКА интересуется полузащитником «Баварии»

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вчера, 20:02

Полузащитник «Баварии» может перебраться в Россию.

В подписании 22-летнего француза заинтересован ЦСКА . Конкуренцию «армейцам» составит «Венеция». «Бавария» хочет выручить с продажи своего футболиста около 10 млн евро.

В переходе Кюйсанса были заинтересованы «Мец» и «Труа», однако французские клубы рассматривали только вариант с арендой игрока. Решение о будущем полузащитника будет принято в начале января. Скорее всего, он покинет мюнхенский клуб.

В нынешнем сезоне Кюйсанс провёл всего 56 минут за «Баварию» во всех турнирах, однако сумел записать на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. Микаэль перешёл в «Баварию» в 2019 году из «Боруссии» Менхенгладбах за 10 млн евро.