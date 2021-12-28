ЦСКА интересуется полузащитником «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюйсанс может перебраться в Россию.
В подписании 22-летнего француза заинтересован ЦСКА. Конкуренцию «армейцам» составит «Венеция». «Бавария» хочет выручить с продажи своего футболиста около 10 млн евро.
В переходе Кюйсанса были заинтересованы «Мец» и «Труа», однако французские клубы рассматривали только вариант с арендой игрока. Решение о будущем полузащитника будет принято в начале января. Скорее всего, он покинет мюнхенский клуб.
В нынешнем сезоне Кюйсанс провёл всего 56 минут за «Баварию» во всех турнирах, однако сумел записать на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу. Микаэль перешёл в «Баварию» в 2019 году из «Боруссии» Менхенгладбах за 10 млн евро.
Конечно в московских клубах тратят деньги порой безрассудно, но куда им до Зенита!
Вот ты приводишь Сутормина, в пример ставя искусство торга и экономики, но тут больше левые схемы подходят. Никто не верит в честность данной сделки, правда доказать никто не может или точнее не могут, то есть ктож им даст это сделать.
Малком? Ну это вообще деньги на ветер! Чемпионат и без него Зенит выиграть может, а в ЛЧ (для чего его и покупали) он полный ноль.
Клаудиньо? Вот тут попали, но посмотрим, что будет дальше, когда ему наскучит РПЛ и он захочет в более успешный клуб.
Ну, а если вспоминать массовые закупки российских игроков для скамейки запасных, да ещё и с целью ослабление конкурентов. Я понимаю, что к примеру Ростову деньги нужны были, но зачем были нужны его игроки Зениту? Только российские паспорта.
Просто сравни бюджеты Зенита и других клубов и реальный выхлоп и не говори больше про экономию и искусство торга с бережливостью, это к Зениту никак не относится. А собственно зачем Зениту быть таким когда есть Газпром!
Вот только всё ради победы в РПЛ, не велика ли цена?
Конечно в московских клубах тратят деньги порой безрассудно, но куда им до Зенита!
Вот ты приводишь Сутормина, в пример ставя искусство торга и экономики, но тут больше левые схемы подходят. Никто не верит в честность данной сделки, правда доказать никто не может или точнее не могут, то есть ктож им даст это сделать.
Малком? Ну это вообще деньги на ветер! Чемпионат и без него Зенит выиграть может, а в ЛЧ (для чего его и покупали) он полный ноль.
Клаудиньо? Вот тут попали, но посмотрим, что будет дальше, когда ему наскучит РПЛ и он захочет в более успешный клуб.
Ну, а если вспоминать массовые закупки российских игроков для скамейки запасных, да ещё и с целью ослабление конкурентов. Я понимаю, что к примеру Ростову деньги нужны были, но зачем были нужны его игроки Зениту? Только российские паспорта.
Просто сравни бюджеты Зенита и других клубов и реальный выхлоп и не говори больше про экономию и искусство торга с бережливостью, это к Зениту никак не относится. А собственно зачем Зениту быть таким когда есть Газпром!
Вот только всё ради победы в РПЛ, не велика ли цена?
Рублик к рублику...копеечка к копеечке....
Это московские клубы ввиду непомерности денежных контейнеров сорят деньгами бесконтрольно и безостановочно...соревнуясь в бессмысленности трансферов......
Игроков невидимок не счесть....Педро Роша...Тиль...Крал...Фукс...Гаич...Фукс...
Максимилиано Филипп...и т.д.
Вы вообще под немецким гипнозом усилились на 33 млн 8-мью Бека-Беками...в текущем сезоне...осталось выяснить...играли ли эти бравые парни в футбол до их приобретения)))
Про "местные" передвижки вообще край...
В то время пока Зенит проявляя экономию и искусство торга покупает Сутормина по цене детского велосипеда....некоторые выкладывают за Макарова и Тикнизяна 12,5 млн....)))...это больше чем Зенит отдал за лучшего игрока сезона...Клаудиньо....
Вот и ныне....
Скромный, знающий счёт деньгам, экономный и бережливый Зенит ищет усиление в "Крыльях Советов"...в то время пока московские взрывая трансферный рынок соревнуются в расточительности ища игроков в Бавариях (ЦСКА) и Бока Хуниорс (Динамо)...
Рублик к рублику...копеечка к копеечке....
Это московские клубы ввиду непомерности денежных контейнеров сорят деньгами бесконтрольно и безостановочно...соревнуясь в бессмысленности трансферов......
Игроков невидимок не счесть....Педро Роша...Тиль...Крал...Фукс...Гаич...Фукс...
Максимилиано Филипп...и т.д.
Вы вообще под немецким гипнозом усилились на 33 млн 8-мью Бека-Беками...в текущем сезоне...осталось выяснить...играли ли эти бравые парни в футбол до их приобретения)))
Про "местные" передвижки вообще край...
В то время пока Зенит проявляя экономию и искусство торга покупает Сутормина по цене детского велосипеда....некоторые выкладывают за Макарова и Тикнизяна 12,5 млн....)))...это больше чем Зенит отдал за лучшего игрока сезона...Клаудиньо....
Вот и ныне....
Скромный, знающий счёт деньгам, экономный и бережливый Зенит ищет усиление в "Крыльях Советов"...в то время пока московские взрывая трансферный рынок соревнуются в расточительности ища игроков в Бавариях (ЦСКА) и Бока Хуниорс (Динамо)...
Не в Самаре..а в Барселоне...
Да и Малком не усиление....
А обозначитель амбиций и возможностей...
У всех больших клубов есть такое..
У Атлетико Фелиш...за 126 млн...
У Барселоны Коутиньо...за 135 млн...
У Зенита Малком...за 40 млн...
ЦСКА же эту опцию уже использовал накупив Гаичей и Фуксов...
Спартак на неиграющих Рошу,Крала и Тиля (42 млн евро)
Не в Самаре..а в Барселоне...
Да и Малком не усиление....
А обозначитель амбиций и возможностей...
У всех больших клубов есть такое..
У Атлетико Фелиш...за 126 млн...
У Барселоны Коутиньо...за 135 млн...
У Зенита Малком...за 40 млн...
ЦСКА же эту опцию уже использовал накупив Гаичей и Фуксов...
Спартак на неиграющих Рошу,Крала и Тиля (42 млн евро)
Экономный Зенит в Самаре...
Экономный Зенит в Самаре...
Один плюс, что за 10, а не за 40...
Один плюс, что за 10, а не за 40...
И на старуху бывает проруха, а на старика, тем более. Извини.
И на старуху бывает проруха, а на старика, тем более. Извини.
В любом случае удачи ЦСКА.
В любом случае удачи ЦСКА.
ЦСКА ему точно не нужен.
ЦСКА ему точно не нужен.