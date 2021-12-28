Миранчук закончил в «Аталанте», Смолов может покинуть «Локо», а Бакаев — «Спартак». Зимние маршруты футболистов сборной России

В ожидании трансферов.
Александр Головин («Монако»)
Головин провел в «Монако» уже 3.5 года, сыграл 114 матчей, отметился почти четырьмя десятками результативных действий (16 голов + 22 ассиста). Если бы не частые травмы, Александр уже сменил бы клуб и чемпионат, это сдерживающий фактор, но россиянина в Европе знают и ценят, а нестабильная игра «Монако» и специфический тренер Ковач подталкивают к поиску новых вызовов в карьере.
Очень хотелось бы увидеть Головина в АПЛ, но «Эвертон», который заинтересован в зимнем трансфере полузащитника, не лучший клуб для старта карьеры в сложной лиге. И тут не в снобистском отношении, свойственном многим российским футболистам: мол, не царское это дело играть за середняков и аутсайдеров, пусть и в топ-лигах. Александр не постесняется начать в Премьер-Лиге с низов, но нужно выбрать подходящий спортивный проект. Хочется верить, не ошибется.
Алексей Миранчук («Аталанта»)
Если Головин покинет «Монако», то ради повышения (даже если это будет левел-ап по шкале лиги, а не клуба), то Миранчуку пора сделать шаг назад, чтобы взять новый разгон. Заиграть в «Аталанте» не получилось. Чтобы убедить Джан Пьеро Гасперини, требовалось нечто большее. Но это не абсолютный провал, а всего лишь проигранная конкуренция в одной из лучших команд Италии. Надеемся, Алексей еще не сказал своего последнего слова в Серии A, трибуны для новых запоминающихся фраз ему готовы предоставить «Дженоа» и «Верона». Мотивы Миранчука просты и понятны: нужно незамедлительно сменить клуб, чтобы играть в футбол.
Артем Дзюба («Зенит»)
При Карпине за сборную не играл, но говорит, что хочет вернуться, да и в 2021 году забил больше всех за национальную команду, поэтому будет странно не подсветить ожидаемый поворот в карьере Дзюбы. Если верить слухам, миссия Артема в «Зените» подошла к концу. Сергей Семак настаивает, что истекающий в конце сезона контракт форварда продлевать не стоит. Уже зимой Дзюба может уйти в «Рубин», где может натворить больших дел под руководством разбирающегося в тонкостях психологии футболистов Слуцкого. Свои лучшие отрезки в карьере Дзюба проводил после того, как его злили, обижали и недооценивали. Трансфер может пойти на пользу и «Рубину», и Артему.
Иван Сергеев («Крылья Советов»)
Тем временем «Зенит» намекает на скорый уход Дзюбы трансфером Ивана Сергеева, агент футболиста подтверждает, что «трансфер близко». Стоит напомнить, что в прошлом сезоне ФНЛ форвард «крылышек» забил рекордные 40 голов в 39 матчах, не растерялся он и в Премьер-Лиге, где отличился 6 раз в 18 играх. За сборную России пока не дебютировал, но ездил на ноябрьский сбор по приглашению Карпина, попадал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.
Перед началом сезона Дзюба поспорил с комментатором Константином Геничем, что Сергеев не сможет забить 8 голов в РПЛ. У Ивана уже 6 голов, и он близок к тому, чтобы заменить не поверившего в него Артема в «Зените», где у форвардов всегда много моментов, лишь бы реализация не подводила. Будет забавно, если Сергеев поможет Геничу выиграть спор голами за «сине-бело-голубых».
Федор Смолов («Локомотив»)
Контракт основного форварда сборной России при Карпине с «Локомотивом» истекает в конце сезона, «железнодорожники» не то что не помышляют о продлении, а готовы отпустить Смолова зимой за 3 миллиона евро. В это можно поверить, учитывая взятый клубом вектор на омоложение состава, а ведь Федору в феврале исполнится 32. Судя по последним репликам, и сам Смолов не слишком комфортно чувствует себя в «Локомотиве», вот только на сегодняшний день известно только об интересе из МЛС. Готов махнуть через океан?
Игорь Дивеев (ЦСКА)
Редкий российский защитник, которым интересуются в ведущих лигах: на Дивеева есть спрос в Италии и Англии. ЦСКА не горит желанием отпускать ведущего центрбека, поэтому не исключен классический для российских футболистов сюжет, когда интерес из-за рубежа конвертируется в улучшенные условия контракта. Но вдруг у Игоря другие приоритеты?
Арсен Адамов («Урал»)
Засветившийся в «Урале» молодой защитник привлек внимание тренерского штаба сборной России и ведущих клубов. Ближе всех к трансферу Адамова подобрался «Локомотив», который готов выложить за него 4 миллиона евро. Григорий Иванов пока упирается, но наверняка понимает, что удержать перспективного Арсена в Екатеринбурге практически нереально.
Зелимхан Бакаев («Спартак»)
Прошлой зимой мог перейти в «Динамо», но тогдашний спортивный директор Дмитрий Попов не отпустил, вот только с тех пор «красно-белые» не продвинулись в переговорах по новому контракту Зелимхана, который уже на следующей неделе может официально вести переговоры о своем трудоустройстве. Если новый тренер Ваноли не фанат таланта Бакаева и не рекомендует клубу любой ценой сохранить его в составе, то логично расстаться с Зелимханом уже зимой.
Гамид Агаларов («Уфа»)
Когда ты лучший бомбардир РПЛ, но при этом играешь в «Уфе», вокруг тебя непременно будут витать многочисленные слухи. Пока никакой конкретики относительно будущего Агаларова нет, хотя известно, что им интересуются и в России, и в Европе. В частности, Шамиль Газизов подтвердил интерес со стороны швейцарского «Базеля», а тот же «Локомотив» рассматривает Агаларова в качестве замены Смолову. Посмотрим, куда заведет Гамида жизнь и трансферы.
Головин не прогрессирует уже пару лет, и в сборной выглядит блекло. Все уже поняли, что это не тот человек, который готов брать игру на себя и вести сборную, например. Я думаю, мы и не увидим больше прогресса тут. Конечно, несколько мешают травмы, но не настолько.
Миранчук не может выиграть место по позиции у 33-летнего Иличича, виноват Гасперини? Я думаю, нет, просто он переходил из тепличных условий, а в Европе их не будет, там лимита нет. Конечно, переход зимой в условный "Торино" пойдет ему на пользу, но то, что пока что Миранчук полностью потерянный, мы видели и по сборной тоже. Ждем перемен.
С Сергеевым имхо будет очередная покупка Сутормина у "Зенита". Нынешняя оценка его трансфермарктом в 2.3 миллиона адекватна, если посмотреть нарезку его 40-ка голов в ФНЛ. Там одни удары с пяти метров, ни прыжка, ни техники нет. И, если он даже обладает хорошим позиционированием на поле, это ему при его достаточно посредственных футбольных данных ничего не дадут. И я не очень представляю, как стоящие в 10 раз больше по трансфермаркту и обладающие в 10 раз больше техникой Малком или Клаудиньо будут на него играть. Скорее, это тупо лимитная покупка под РПЛ. С точки зрения же перспектив той же ЛЧ в том же КС есть варианты поинтереснее. Если уж брать из КС, то Зиньковского. И наблюдать за Пиняевым.
Головин не прогрессирует уже пару лет, и в сборной выглядит блекло. Все уже поняли, что это не тот человек, который готов брать игру на себя и вести сборную, например. Я думаю, мы и не увидим больше прогресса тут. Конечно, несколько мешают травмы, но не настолько.
Миранчук не может выиграть место по позиции у 33-летнего Иличича, виноват Гасперини? Я думаю, нет, просто он переходил из тепличных условий, а в Европе их не будет, там лимита нет. Конечно, переход зимой в условный "Торино" пойдет ему на пользу, но то, что пока что Миранчук полностью потерянный, мы видели и по сборной тоже. Ждем перемен.
С Сергеевым имхо будет очередная покупка Сутормина у "Зенита". Нынешняя оценка его трансфермарктом в 2.3 миллиона адекватна, если посмотреть нарезку его 40-ка голов в ФНЛ. Там одни удары с пяти метров, ни прыжка, ни техники нет. И, если он даже обладает хорошим позиционированием на поле, это ему при его достаточно посредственных футбольных данных ничего не дадут. И я не очень представляю, как стоящие в 10 раз больше по трансфермаркту и обладающие в 10 раз больше техникой Малком или Клаудиньо будут на него играть. Скорее, это тупо лимитная покупка под РПЛ. С точки зрения же перспектив той же ЛЧ в том же КС есть варианты поинтереснее. Если уж брать из КС, то Зиньковского. И наблюдать за Пиняевым.