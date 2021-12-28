Миранчук закончил в «Аталанте», Смолов может покинуть «Локо», а Бакаев — «Спартак». Зимние маршруты футболистов сборной России

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28 декабря 2021, 18:57

В ожидании трансферов.

Александр Головин («Монако»)

Головин провел в «Монако» уже 3.5 года, сыграл 114 матчей, отметился почти четырьмя десятками результативных действий (16 голов + 22 ассиста). Если бы не частые травмы, Александр уже сменил бы клуб и чемпионат, это сдерживающий фактор, но россиянина в Европе знают и ценят, а нестабильная игра «Монако» и специфический тренер Ковач подталкивают к поиску новых вызовов в карьере.

Очень хотелось бы увидеть Головина в АПЛ , но «Эвертон», который заинтересован в зимнем трансфере полузащитника, не лучший клуб для старта карьеры в сложной лиге. И тут не в снобистском отношении, свойственном многим российским футболистам: мол, не царское это дело играть за середняков и аутсайдеров, пусть и в топ-лигах. Александр не постесняется начать в Премьер-Лиге с низов, но нужно выбрать подходящий спортивный проект. Хочется верить, не ошибется.

Алексей Миранчук («Аталанта»)

Если Головин покинет «Монако», то ради повышения (даже если это будет левел-ап по шкале лиги, а не клуба), то Миранчуку пора сделать шаг назад, чтобы взять новый разгон. Заиграть в «Аталанте» не получилось. Чтобы убедить Джан Пьеро Гасперини, требовалось нечто большее. Но это не абсолютный провал, а всего лишь проигранная конкуренция в одной из лучших команд Италии. Надеемся, Алексей еще не сказал своего последнего слова в Серии A, трибуны для новых запоминающихся фраз ему готовы предоставить «Дженоа» и «Верона». Мотивы Миранчука просты и понятны: нужно незамедлительно сменить клуб, чтобы играть в футбол.

Артем Дзюба («Зенит»)

При Карпине за сборную не играл, но говорит, что хочет вернуться, да и в 2021 году забил больше всех за национальную команду, поэтому будет странно не подсветить ожидаемый поворот в карьере Дзюбы. Если верить слухам, миссия Артема в «Зените» подошла к концу. Сергей Семак настаивает, что истекающий в конце сезона контракт форварда продлевать не стоит. Уже зимой Дзюба может уйти в «Рубин», где может натворить больших дел под руководством разбирающегося в тонкостях психологии футболистов Слуцкого. Свои лучшие отрезки в карьере Дзюба проводил после того, как его злили, обижали и недооценивали. Трансфер может пойти на пользу и «Рубину», и Артему.

Иван Сергеев («Крылья Советов»)

Тем временем «Зенит» намекает на скорый уход Дзюбы трансфером Ивана Сергеева, агент футболиста подтверждает, что «трансфер близко». Стоит напомнить, что в прошлом сезоне ФНЛ форвард «крылышек» забил рекордные 40 голов в 39 матчах, не растерялся он и в Премьер-Лиге, где отличился 6 раз в 18 играх. За сборную России пока не дебютировал, но ездил на ноябрьский сбор по приглашению Карпина, попадал в заявку на матчи против Кипра и Хорватии.

Перед началом сезона Дзюба поспорил с комментатором Константином Геничем, что Сергеев не сможет забить 8 голов в РПЛ . У Ивана уже 6 голов, и он близок к тому, чтобы заменить не поверившего в него Артема в «Зените», где у форвардов всегда много моментов, лишь бы реализация не подводила. Будет забавно, если Сергеев поможет Геничу выиграть спор голами за «сине-бело-голубых».

Федор Смолов («Локомотив»)

Контракт основного форварда сборной России при Карпине с «Локомотивом» истекает в конце сезона, «железнодорожники» не то что не помышляют о продлении, а готовы отпустить Смолова зимой за 3 миллиона евро. В это можно поверить, учитывая взятый клубом вектор на омоложение состава, а ведь Федору в феврале исполнится 32. Судя по последним репликам, и сам Смолов не слишком комфортно чувствует себя в «Локомотиве», вот только на сегодняшний день известно только об интересе из МЛС . Готов махнуть через океан?

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

Редкий российский защитник, которым интересуются в ведущих лигах: на Дивеева есть спрос в Италии и Англии. ЦСКА не горит желанием отпускать ведущего центрбека, поэтому не исключен классический для российских футболистов сюжет, когда интерес из-за рубежа конвертируется в улучшенные условия контракта. Но вдруг у Игоря другие приоритеты?

Арсен Адамов («Урал»)

Засветившийся в «Урале» молодой защитник привлек внимание тренерского штаба сборной России и ведущих клубов. Ближе всех к трансферу Адамова подобрался «Локомотив», который готов выложить за него 4 миллиона евро. Григорий Иванов пока упирается, но наверняка понимает, что удержать перспективного Арсена в Екатеринбурге практически нереально.

Зелимхан Бакаев («Спартак»)

Прошлой зимой мог перейти в «Динамо», но тогдашний спортивный директор Дмитрий Попов не отпустил, вот только с тех пор «красно-белые» не продвинулись в переговорах по новому контракту Зелимхана, который уже на следующей неделе может официально вести переговоры о своем трудоустройстве. Если новый тренер Ваноли не фанат таланта Бакаева и не рекомендует клубу любой ценой сохранить его в составе, то логично расстаться с Зелимханом уже зимой.

Гамид Агаларов («Уфа»)