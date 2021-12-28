Трансфер Сергеева в «Зенит» — личная инициатива Семака

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в «Зенит».
Главный тренер питерского клуба Сергей Семак лично заинтересован в данном трансфере. Он убедил руководство «Зенита» купить игрока.
Семак главными качествами Сергеева считает то, что форвард много находится в створе ворот и хорошо реализует моменты, потому что соперники часто глубоко обороняются против «Зенита».
Забавно посмотреть как он навязывал своё мнение руководству клуба, чётко излагал своё видение по ситуации, сыпал аргументами и затыкал рты газовым неучам в пиджаках :)
Свирепость, дальновидность, креативность, а теперь ещё и инициатива - это блестящий сплав лучших качеств известного в некоторых кругах тренера :))
Забавно посмотреть как он навязывал своё мнение руководству клуба, чётко излагал своё видение по ситуации, сыпал аргументами и затыкал рты газовым неучам в пиджаках :)
Свирепость, дальновидность, креативность, а теперь ещё и инициатива - это блестящий сплав лучших качеств известного в некоторых кругах тренера :))