Трансфер Сергеева в «Зенит» — личная инициатива Семака

1640705305

вчера, 18:28

Нападающий «Крыльев Советов» близок к переходу в «Зенит».

Главный тренер питерского клуба лично заинтересован в данном трансфере. Он убедил руководство «Зенита» купить игрока.

Семак главными качествами Сергеева считает то, что форвард много находится в створе ворот и хорошо реализует моменты, потому что соперники часто глубоко обороняются против «Зенита».