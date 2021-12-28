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Трансфер Сергеева в «Зенит» — личная инициатива Семака

вчера, 18:28

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев близок к переходу в «Зенит».

Главный тренер питерского клуба Сергей Семак лично заинтересован в данном трансфере. Он убедил руководство «Зенита» купить игрока.

Семак главными качествами Сергеева считает то, что форвард много находится в створе ворот и хорошо реализует моменты, потому что соперники часто глубоко обороняются против «Зенита».

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
вчера в 23:58
Семак там что то решает,не смешите!
Provodnik
Provodnik
вчера в 22:13, ред.
Странная логика конечно у Семака. Как раз в последних матчах крыльев было видно что обороняющуюся всем составом команду вскрыть не получается у них. В двух играх не смогли победить, одна с нижним вторая не помню уже. Толку в них что Сергеев у ворот стоял, забить то не смогли в итоге
ckori
ckori
вчера в 22:13
что то не понятно как относятся к Семаку ?А ведь команда даже не в середняках,а лидер 4 года подряд?
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:05
Странный выбор Семака...
AlVi77
AlVi77
вчера в 21:26
Молло, Цалагов, Ткачук, Сергеев. Шавки на сене это называется, ну да ладно, Цыпченко врядли кто купит, он накидает весной авоську этим ахреногархам
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 21:21
Игрок средненький, даже не уровень Зенита
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:11
Заголовок звучит так,будто на свои собственные Семак покупает, хотя если речь будет идти о 50к то почему бы и нет.
Сп62
Сп62
вчера в 21:11
Вывод такой, что на Дзюбу Семак уже явно не расчитывает. Артёму необходимо что-то предпринимать.
stachel
stachel
вчера в 20:52
Хорошо, что известно кто инициатор! Когда история Тохи, полоза, бухарова, цалагова (и далее по списку) повторится, будет хоть понятно к кому предъявлять претензии и кто должен из своего кармана оплачивать неустойки. А что история повторится, сомнений нет: сергеев - хороший нап, НО для Самары! Это его уровень мастерства и таланта. Ему уже 26 и нового месси точно не ожидается.
makkie
makkie
вчера в 20:40
Возможно, Семака летом уже не будет в Санкт-Петербурге.
В любой другой ситуации вряд ли Сергеева бы пригласили в Зенит.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 20:31
На этих никто не претендовал и три из них доморощенные зенита. А кого я назвал были взяты не для раскрыванич, а чтобы не достались врагам конкурентам.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 20:28
А я вспомнил как он со слезами на глазах поддерживал уголвника КОКО в тюрьме и умолял взять его в зенит. И что из этого вышло?
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 20:27, ред.
Ваня первые 15 голов посвятит Семаку. Обязан
berda2003
berda2003
вчера в 19:50
как хохлы говорят - не съем, так понадкусываю - и не отдам...
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:36
Что на Детпуле и Азмунке Семак уже крест поставил?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 19:26
Семака летом уволят а он набирает всяких Сергеевых
adekvat
adekvat
вчера в 19:20
Зачем это надо?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:18
От злости теперь рукоблуд ещё акивнее будет работать руками.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 19:14
Гудбай Дзюбиньо , гуд бай ...
pomor45
pomor45 ответ particular (раскрыть)
вчера в 19:02
Сарказма и неприязни с избытком, зашкаливает.
sv_1969
sv_1969 ответ Михалыч 75 (раскрыть)
вчера в 18:55
Оздоев уже не нужен Зениту!Караваев пришел из Виттесса!
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
вчера в 18:44
Зениту надо тренера менять.
Михалыч 75
Михалыч 75 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:44
кто им мешал после раскрыться ? Сутормин , Оздоев , Мостовой , Чистяков и Караваев с этим тезисом не соласятся
particular
particular
вчера в 18:43
Семак с инициативой - это что-то новое в горизонтах деятельности славного коуча :)
Забавно посмотреть как он навязывал своё мнение руководству клуба, чётко излагал своё видение по ситуации, сыпал аргументами и затыкал рты газовым неучам в пиджаках :)
Свирепость, дальновидность, креативность, а теперь ещё и инициатива - это блестящий сплав лучших качеств известного в некоторых кругах тренера :))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Если он заиграет, я публично признаю, что в футболе не разбираюсь от слова совсем. Очень много факторов, свидетельствуют о том, что этот трансфер не более, чем попытка не дать Сергеева конкурентам (Локо, или Спартаку). Так в Зенит приходили Бухаров ( лучший снайпер РПЛ), Новосельцев (один из лучших ЦЗ в РПЛ), Полоз ( ведущий бомбардир Ростова - игрок сб РФ), Набиуллин (потенциальный левый защитник сб.РФ). Могу привести еще десяток. Они не достались конкурентам Зенита, и где они сейчас.? Так же будет и с Сергеевым.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:38
Пальцы веером? Сопли пузырем!? Мясо кусками?!))
порт
порт
вчера в 18:34
Сергеева убедил взять, а Дзюбу не получилось сплавить? Как то не логично всё это.
shlomo
shlomo
вчера в 18:32
Ну Сергей просто так просить не будет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:31
КС жаль. Заиграет парень в Зените - это большой вопрос.
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:29
Сергеев более разносторонний игрок и тем более с паспортом!
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