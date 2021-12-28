В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе к игроку «Баварии» Кюйсансу

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал слухи об интересе «армейцев» к полузащитнику «Баварии» Микаэлю Кюйсансу.
Да, мы рассматриваем игроков на усиление, есть шорт-лист, ведутся переговоры.
Кюйсанс? Не комментируем слухи. Читал, что за него ЦСКА якобы предлагает 10 миллионов… Но как по мне, за игрока, который не провел и 60 минут на поле в текущем сезоне — это перебор.
В любом другом месте, такого никчёмного главу селекции выкинули бы пинком под зад уже через пол сезона.
А в ЦСКА держат годами.
В любом другом месте, такого никчёмного главу селекции выкинули бы пинком под зад уже через пол сезона.
А в ЦСКА держат годами.