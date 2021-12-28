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В ЦСКА отреагировали на слухи об интересе к игроку «Баварии» Кюйсансу

вчера, 23:21

Руководитель селекционного отдела ЦСКА Андрей Мовсесьян прокомментировал слухи об интересе «армейцев» к полузащитнику «Баварии» Микаэлю Кюйсансу.

Да, мы рассматриваем игроков на усиление, есть шорт-лист, ведутся переговоры.

Кюйсанс? Не комментируем слухи. Читал, что за него ЦСКА якобы предлагает 10 миллионов… Но как по мне, за игрока, который не провел и 60 минут на поле в текущем сезоне — это перебор.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ Beekeeper (раскрыть)
сегодня в 14:45
Посмотрим, время покажет.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:23
Если купят, то деньги на ветер.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 10:21
Мовсесьян редко даёт комментарии, очевидно, что его уже достали с этим котом в мешке. Подождём оф. сообщения. Удачной находки ЦСКА.
Beekeeper
Beekeeper ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
сегодня в 09:48
Фукс не перебор, он топчик, просто не фартило с травмами, после межсезонье еще себя покажет )
протон
протон
сегодня в 08:44
Что у нас за клуб….
В любом другом месте, такого никчёмного главу селекции выкинули бы пинком под зад уже через пол сезона.
А в ЦСКА держат годами.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:53
Вот и ответ. Говорил же, что 10 много и платить такие деньги никто не будет. На мой субъективный взгляд 5 потолок.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 07:42
Ждем, скоро узнаем , кого приобретут в это ТО.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:07
А Фукс? Не перебор?
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:49
Посмотрим что из этого получится. А пока это ветер .
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 23:44
Сейчас никто не расскажет. Поживём - увидим.
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