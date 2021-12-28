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Кюйсанс хочет перейти в ЦСКА. Клуб не готов платить 10 млн евро

вчера, 23:34

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюйсанс может перейти в ЦСКА.

«Армейцы» заинтересованы в трансфере французского футболиста, однако не готовы платит за него 10 млн евро, которые требует мюнхенский клуб. «Венеция», которая является ещё одним претендентом на игрока, может заплатить запрашиваемую сумму. Однако сам Кюйсанс склоняется к переходу именно в ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кюйсанс провёл всего 56 минут за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 11:26
ANATOLY KANDAUROV - статистика, что надо.)))
МАТЧИ ИГРОКА В ЭТОМ ТУРНИРЕ
17.12.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
14.12.2021 78' -90' Штутгарт (Штутгарт)
11.12.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
27.11.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
19.11.2021 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург)
13.08.2021 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах)
Вот его статистика в этом сезоне.
Beekeeper
Beekeeper ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:40
Не бывает меньшего зла, зло оно и есть зло.
протон
протон
сегодня в 08:42
Вряд ли захочет в Лигу Приколов
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:57
В ЦСКА могли предложить лучшие условия личного контракта, поэтому и хочет в ЦСКА, плюс наверняка не будут мариновать на лавке.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:29
Дорого из Баварии покупать.
equh5u6z4ps9
equh5u6z4ps9
сегодня в 07:24
Значит не судьба ему в кони идти
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 05:48
Что за страсть попасть в ЦСКА.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 05:39
Сразу видно что хочет ехать сюда ради денег, а играть вряд-ли будет
NoN141
NoN141
сегодня в 05:23
К нам наконец то хочет игрок более менее норм уровня, а ЦСКА ломается.... Нет слов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 03:06, ред.
Данный игрок набил статистику в матче "Бремер" 0 : 12 "Бавария".....

"Бремер" клуб из 5-й немецкой лиги..."Бремен-Лиги"....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:58
Раз сам хочет , можно попробовать.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 01:03
Хуже уж точно не будет !)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:40
Излишков нет, а нападающих нет вообще. Из двух зол надо выбирать меньшее, или большее?
minai
minai ответ Товарищ Маузер (раскрыть)
сегодня в 00:29
Понятно. Спасибо.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер ответ minai (раскрыть)
сегодня в 00:22
Не ему не хотят платить. Хотя снизить стоимость трансфера
minai
minai
сегодня в 00:14
Чувак якобы хочет перейти в клуб, который платить ему не хочет. Чё за хрень ?
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:59
А что в ЦСКА излишки в качественных полузащитиках ???)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:54
Статистика что надо. За 56 минут два результативных действия. Агаларову и Дзюбе далеко до таких цифр. Но брать не надо. ЦСКА нужен нападающий, а не п/з
Cat01
Cat01
вчера в 23:40
Надо брать
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