Кюйсанс хочет перейти в ЦСКА. Клуб не готов платить 10 млн евро

Полузащитник «Баварии» Микаэль Кюйсанс может перейти в ЦСКА.
«Армейцы» заинтересованы в трансфере французского футболиста, однако не готовы платит за него 10 млн евро, которые требует мюнхенский клуб. «Венеция», которая является ещё одним претендентом на игрока, может заплатить запрашиваемую сумму. Однако сам Кюйсанс склоняется к переходу именно в ЦСКА.
В нынешнем сезоне Кюйсанс провёл всего 56 минут за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.
МАТЧИ ИГРОКА В ЭТОМ ТУРНИРЕ
17.12.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
14.12.2021 78' -90' Штутгарт (Штутгарт)
11.12.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
27.11.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
19.11.2021 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург)
13.08.2021 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах)
Вот его статистика в этом сезоне.
МАТЧИ ИГРОКА В ЭТОМ ТУРНИРЕ
17.12.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
14.12.2021 78' -90' Штутгарт (Штутгарт)
11.12.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
27.11.2021 Был в запасе Бавария (Мюнхен)
19.11.2021 Был в запасе Аугсбург (Аугсбург)
13.08.2021 Был в запасе Боруссия (Менхенгладбах)
Вот его статистика в этом сезоне.
"Бремер" клуб из 5-й немецкой лиги..."Бремен-Лиги"....
"Бремер" клуб из 5-й немецкой лиги..."Бремен-Лиги"....