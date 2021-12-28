Кюйсанс хочет перейти в ЦСКА. Клуб не готов платить 10 млн евро

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вчера, 23:34

Полузащитник «Баварии» может перейти в ЦСКА .

«Армейцы» заинтересованы в трансфере французского футболиста, однако не готовы платит за него 10 млн евро, которые требует мюнхенский клуб. «Венеция», которая является ещё одним претендентом на игрока, может заплатить запрашиваемую сумму. Однако сам Кюйсанс склоняется к переходу именно в ЦСКА .

В нынешнем сезоне Кюйсанс провёл всего 56 минут за «Баварию» во всех турнирах, записав на свой счёт 1 гол и 1 результативную передачу.