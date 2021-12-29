Боярский: «Кокорин ещё может заиграть на высоком уровне»

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о нападающем «Фиорентины» .

Если честно, я даже не задумываюсь про Кокорина — как у него дела, где он играет. Он еще молодой парень. Пожалуй, в «Зенит» ему возвращаться точно не надо, потому что есть уже другие претенденты на его позицию. Думаю, у него все еще впереди, он может заиграть на высоком уровне.