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Боярский: «Кокорин ещё может заиграть на высоком уровне»

вчера, 18:48

Народный артист РФ Михаил Боярский поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Если честно, я даже не задумываюсь про Кокорина — как у него дела, где он играет. Он еще молодой парень. Пожалуй, в «Зенит» ему возвращаться точно не надо, потому что есть уже другие претенденты на его позицию. Думаю, у него все еще впереди, он может заиграть на высоком уровне.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 09:44
может и заиграет на Кубке Легенд, а личным тренером будет МС Боярский
uq78etgctdxz
uq78etgctdxz
вчера в 22:48
Кокорин заиграет , дви я готов снова сыграть молодого Д. Артаньяна с хитрым прищуром сказал Михаил
berda2003
berda2003
вчера в 21:39
это тоже, что если вдруг боярский заиграет, как актёр...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:42
Флаг газпрому в руки, берите.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:10
В кино футболистов он сможет сыграть.
memphis
memphis
вчера в 20:04
Забирайте, только Ивана не трогайте, а то и он стул возьмет
rubinovyi2
rubinovyi2
вчера в 20:02
Престарелый мушкетер,тоже думал,что все у него впереди,но из Голливуда никто не звонил...))
dokers
dokers ответ YVG (раскрыть)
вчера в 19:43
С 9 на 10 место.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 19:41
Все дело в шляпе!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:35, ред.
Для Боярского с высоты лет и Онопко "молодой парень".....
Хотя все понимают что у игрока на 4-м десятке коим является Кокорин навряд ли "всё впереди"....
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 19:33
Кокоша способен заиграть только в нарды в рюмочной Питера против Шляпы с Тысячью Чертями. Это уже не футболист. Футболистом он был в 2012 году в Динамо. После Динамо-это симулянт шарлатан и просто подъедала...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 19:21
Кокорин может плохо закончить.. Пусть уходит с футбола, так будет хорошо прежде для него самого.
suiw
suiw
вчера в 19:18
В кино не зовут? Тогда в эксперты
suiw
suiw
вчера в 19:16
Мушкетёр? Вас опять заносит? В 31 год молодой ещё?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 19:15
Отчего же так сурово.? В принципе Коко может еще и на трубе заиграть , и на гитаре, хотя вряд ли уже.
YVG
YVG
вчера в 19:04
Если вернется в спартак, то да, так и будет, поможет им уйти с 9-го места.
протон
протон
вчера в 19:03
За что так топит за кокошу
1 984
1 984
вчера в 19:03
Так может что "... только не в Зенит..."
Мишима
Мишима
вчера в 18:59
Отберите у него микрофон уже
1bear
1bear
вчера в 18:57
Саша , тебя все ждут в РПЛ
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:57
Только если в CS. Чтобы заиграть на высоком уровне нужно стремление и желание много тренироваться, но это у Кокорина напрочь отсутствует
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 18:55
Конечно да, но только на Таганки.
Cat01
Cat01
вчера в 18:53
Может.... Только где????
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:50, ред.
Ага , во сне !) И потом проснулся в холодном поту 😓 !!!)))
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