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Божович о приходе в «Арсенал»: «Сказал Аджоеву, что готов поработать»

вчера, 09:59

Наставник «Арсенала» Миодраг Божович рассказал, как он второй раз в своей тренерской карьере возглавил команду из Тулы:

Как проходили переговоры? Никаких переговоров не было. Дошли слухи, что «Арсенал» меняет тренера. Сказал Аджоеву, что готов поработать. У нас был телефонный разговор. Он ответил: «Подумаю, через два дня наберу». Когда набрал, предложил прилететь в Москву. На встрече Аджоев назвал свои условия, я не ставил никаких.

Хорошо поработал в Туле в свой первый приход, а уйти захотел сам. Теперь признаю, что это было ошибкой. С тех пор, кстати, многое изменилось: построено новое поле, база, искусственное поле. Все условия есть. «Арсенал» вообще очень организованный клуб. Решиться было просто.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:48
Не самый худший вариант для Арсенала
tx825wjj78vv
tx825wjj78vv
вчера в 10:18
Сказал, что всегда рад любому калыму
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:13
Задача одна - не вылететь.
YVG
YVG
вчера в 10:06
Меняет команды не глядя.
beefs
beefs
вчера в 10:06
ну что же если все устраивает, по рукам...
протон
протон
вчера в 10:06
когда будет празднование юбилейного возвращения Божовича?
1 984
1 984
вчера в 10:01
Удачи в Арсенале.
drug01
drug01
вчера в 10:00
Смелое решение
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:00
Удачи в работе.
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