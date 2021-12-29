Божович о приходе в «Арсенал»: «Сказал Аджоеву, что готов поработать»

Наставник «Арсенала» рассказал, как он второй раз в своей тренерской карьере возглавил команду из Тулы:

Как проходили переговоры? Никаких переговоров не было. Дошли слухи, что «Арсенал» меняет тренера. Сказал Аджоеву, что готов поработать. У нас был телефонный разговор. Он ответил: «Подумаю, через два дня наберу». Когда набрал, предложил прилететь в Москву. На встрече Аджоев назвал свои условия, я не ставил никаких.

Хорошо поработал в Туле в свой первый приход, а уйти захотел сам. Теперь признаю, что это было ошибкой. С тех пор, кстати, многое изменилось: построено новое поле, база, искусственное поле. Все условия есть. «Арсенал» вообще очень организованный клуб. Решиться было просто.