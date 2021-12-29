Широков: «Сергеев может адаптироваться в „Зените“»

Экс-хавбек «Зенита» прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» в питерский клуб.

Сложно ли будет ему в первое время полноценно заменить кого-то из основного состава «Зенита»? Думаю, да, но «Зенит» грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло, оценить его уровень. В этом плане, я думаю, всё они правильно делают. У них есть пока и Азмун, и Дзюба. И они могут периодически выходить на замену, в каких-то матчах в основном составе играть. А когда Сергеев адаптируется, они уже определят, может ли он дальше или нет. На горизонте других нападающих с российским паспортом нет.