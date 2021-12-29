Широков: «Сергеев может адаптироваться в „Зените“»

Экс-хавбек «Зенита» Роман Широков прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в питерский клуб.
Сложно ли будет ему в первое время полноценно заменить кого-то из основного состава «Зенита»? Думаю, да, но «Зенит» грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло, оценить его уровень. В этом плане, я думаю, всё они правильно делают. У них есть пока и Азмун, и Дзюба. И они могут периодически выходить на замену, в каких-то матчах в основном составе играть. А когда Сергеев адаптируется, они уже определят, может ли он дальше или нет. На горизонте других нападающих с российским паспортом нет.
Сказал всё очевидное и ничего невероятного... Типа, похлопал по пи@@е ладошкой :))
Сказал всё очевидное и ничего невероятного... Типа, похлопал по пи@@е ладошкой :))
Позже он никому не нужен !
Позже он никому не нужен !
Бышовец: «Сергеев — это очень хорошее приобретение для „Зенита“»
Петржела: «Сергеев может стать новым Дзюбой для „Зенита“»
Соккер :"Трансфер Сергеева в «Зенит» — личная инициатива Семака"
Тарханов — о Сергееве: «Трудно сказать, получится ли у него в „Зените“»
Боярский: «Сергеев придёт точно не на замену Дзюбе»
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Радимов: «Сергеев — хороший футболист, но в „Зените“ есть Азмун и Дзюба»
Смородская: «Сергееву надо ещё подрасти, чтобы вписаться в „Зенит“»
Агент Сергеева: «Договорённость по переходу Ивана в „Зенит“ близко»
Соккер : "Форвард «Крыльев» Сергеев находится в Петербурге. Игрок интересен «Зениту»
.....и это менее чем за сутки....
....невольный вопрос..."Зенит что Холанда покупает???
...или парня с 17-го места в гонке бомбардиров, забившего с игры только 4 гола ???
Бышовец: «Сергеев — это очень хорошее приобретение для „Зенита“»
Петржела: «Сергеев может стать новым Дзюбой для „Зенита“»
Соккер :"Трансфер Сергеева в «Зенит» — личная инициатива Семака"
Тарханов — о Сергееве: «Трудно сказать, получится ли у него в „Зените“»
Боярский: «Сергеев придёт точно не на замену Дзюбе»
Червиченко: «Сергеев — это замена Азмуну, а не Дзюбе»
Радимов: «Сергеев — хороший футболист, но в „Зените“ есть Азмун и Дзюба»
Смородская: «Сергееву надо ещё подрасти, чтобы вписаться в „Зенит“»
Агент Сергеева: «Договорённость по переходу Ивана в „Зенит“ близко»
Соккер : "Форвард «Крыльев» Сергеев находится в Петербурге. Игрок интересен «Зениту»
.....и это менее чем за сутки....
....невольный вопрос..."Зенит что Холанда покупает???
...или парня с 17-го места в гонке бомбардиров, забившего с игры только 4 гола ???