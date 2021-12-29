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Широков: «Сергеев может адаптироваться в „Зените“»

вчера, 08:35

Экс-хавбек «Зенита» Роман Широков прокомментировал слухи о возможном переходе форварда «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в питерский клуб.

Сложно ли будет ему в первое время полноценно заменить кого-то из основного состава «Зенита»? Думаю, да, но «Зенит» грамотно делает в том плане, что Сергеев может адаптироваться, не сразу бросая его в пекло, оценить его уровень. В этом плане, я думаю, всё они правильно делают. У них есть пока и Азмун, и Дзюба. И они могут периодически выходить на замену, в каких-то матчах в основном составе играть. А когда Сергеев адаптируется, они уже определят, может ли он дальше или нет. На горизонте других нападающих с российским паспортом нет.

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Все комментарии
шацк
шацк
вчера в 12:41
Вот это эксперт, вот я понимаю - как чётко и грамотно выразил свое мнение! Он не родственник мэра Киева?
4RT
4RT
вчера в 11:38
Ему адаптер дадут на 3 миллиона
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
вчера в 11:22
А может и не адаптируется, если коротко
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
вчера в 11:20, ред.
А ведь он такой, он Гениальный ⁸ !!!)
particular
particular
вчера в 11:13
Гениальный анализ и безукоризненные доводы :)
Сказал всё очевидное и ничего невероятного... Типа, похлопал по пи@@е ладошкой :))
Project _Pandora_
Project _Pandora_ ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 10:47, ред.
Заболотный в вашем списке явно лишний, как человек под футбол в принципе не заточенный )
YVG
YVG ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 10:47
Зуев, Зотов, Паршивлюк, Ташаев, Зобнин, Соболев, ..., Хлусевич, Свинин, Пруцев.
Gahi
Gahi
вчера в 10:18
В любом случае хочется пожелать Сергееву удачи и реализовать свой потенциал.
lotsman
lotsman
вчера в 10:05
Азмун остаётся до конца сезона. За это время Сергеев адаптируется и заменит его.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:45
Будем надеяться, что у Ивана всё получится...
mihaluch
mihaluch ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 09:42
Только Аллы Пугачёвой в этом списке не хватает.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:33
Бухаров, Полоз, Заболотный... Сергеев...
ОПС
ОПС
вчера в 09:31
А ведь может и не адаптироваться.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 09:20
Сергееву 26 лет !
Позже он никому не нужен !
1bear
1bear
вчера в 09:15
Щироков всё верно сказал , только Артёмки то уже с Зенитом не будет...
beefs
beefs ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 09:02
а им же больше не о чем писать...
Cat01
Cat01
вчера в 08:59
Ждём решение...
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 08:54
Может адаптироваться, а может и деградировать
qa6uxtn28qwq
qa6uxtn28qwq
вчера в 08:48
А Рукаку может адаптироваться в пердиве
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 08:44, ред.
Широков: «Сергеев может адаптироваться в „Зените“»
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.....и это менее чем за сутки....
....невольный вопрос..."Зенит что Холанда покупает???
...или парня с 17-го места в гонке бомбардиров, забившего с игры только 4 гола ???
протон
протон
вчера в 08:40
Прощай, Артём, скучать не будем
shlomo
shlomo
вчера в 08:38
Зачем комментировать слухи...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 08:38
Дзюба уже достиг своего потолка и его показатели в будущем будут только падать, у Сергеева все еще впереди.
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