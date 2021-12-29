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Сёмин: «Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий»

вчера, 15:36

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о том, что бывший наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА.

У меня нет комментариев по поводу Николича. Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:47
Чтоб был результат нужны вложения
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 16:20
Кому как, многим не нравится.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 16:10
Он работает.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:09
Как и всегда соглашусь с Палычем.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ particular (раскрыть)
вчера в 15:58
Палыча давно надо ставить с дрыном за место Гершковича, который занимает пост, типа общественного совета отечественных тренеров в РФС). Ни один тренер легионер не пройдет).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:49
Пожалуй соглашусь с Сёминым, прошло очень мало времени, чтобы плохо судить о АВБ.
particular
particular
вчера в 15:42, ред.
Послушать ранние и нынешние тезисы Сёмина, так Николич - бездарь и неудачник, а Березуцкий прекрасный и недопонятый...
А по факту, - всё как-то не так... Семин всё чаще мимо кассы...
drug01
drug01
вчера в 15:42
Кто то качает лодку....
протон
протон
вчера в 15:37
Юрий Сёмин отреагировал : "У меня нет комментариев по поводу Николича ".
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