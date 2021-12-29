Сёмин: «Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о том, что бывший наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА.
У меня нет комментариев по поводу Николича. Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий.
Экс-тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на слухи о том, что бывший наставник «Локомотива» Марко Николич может возглавить ЦСКА.
У меня нет комментариев по поводу Николича. Сейчас в ЦСКА прекрасно работает Березуцкий.
А по факту, - всё как-то не так... Семин всё чаще мимо кассы...
А по факту, - всё как-то не так... Семин всё чаще мимо кассы...