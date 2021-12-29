Кафельников: «Ломовицкий не соответствовал уровню „Спартака“»

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал трансфер Александра Ломовицкого из «Спартака» в казанский «Рубин».
Правильно ли «Спартак» поступил, что продал Ломовицкого в «Рубин», учитывая его уровень? Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, не знаю, все лежит на людях, которые принимали это решение.
Соответствует ли Ломовицкий уровню «Спартака»? Я уже говорил много раз, что уровню «Спартака» не соответствуют 90% нынешнего состава. Поэтому как хотите, так и понимайте. В их ли числе Ломовицкий? Я думаю, что, наверное, да.
Перешёл в более лучшую команду!? Которая заняла в прошлом сезоне место ниже и в этом находится ниже. А так же унизительно вылетевшая из еврокубков. Да, весело.
Перешёл в более лучшую команду!? Которая заняла в прошлом сезоне место ниже и в этом находится ниже. А так же унизительно вылетевшая из еврокубков. Да, весело.
Просто у него есть сильный агент Мижигурскис, который ранее продавил переподписание контракта со Спартаком, хотя Ломовицкий особо пользы не приносил.
Просто у него есть сильный агент Мижигурскис, который ранее продавил переподписание контракта со Спартаком, хотя Ломовицкий особо пользы не приносил.