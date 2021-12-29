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Кафельников: «Ломовицкий не соответствовал уровню „Спартака“»

вчера, 14:21

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал трансфер Александра Ломовицкого из «Спартака» в казанский «Рубин».

Правильно ли «Спартак» поступил, что продал Ломовицкого в «Рубин», учитывая его уровень? Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, не знаю, все лежит на людях, которые принимали это решение.

Соответствует ли Ломовицкий уровню «Спартака»? Я уже говорил много раз, что уровню «Спартака» не соответствуют 90% нынешнего состава. Поэтому как хотите, так и понимайте. В их ли числе Ломовицкий? Я думаю, что, наверное, да.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:08
Ну продали и продали!
DEIVID_777
DEIVID_777 ответ bashnat013 (раскрыть)
вчера в 16:20
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 15:09
    Кафельникова послушать, так "Спартак" как минимум должен формироваться из игроков "Манчестер Сити" и "Баварии". Другое дело, можно ли бороться с такими игроками за призовые места в чемпионате? Трудновато. Поэтому, еще хорошр, что Ломовицкого за деньги куда-то продали, а не отпустили свободным агентом:
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 15:03
    Уровневый переход...из 9-й команды...в 10-ю....))))
    YVG
    YVG
    вчера в 14:41
    А спартак соответствовал уровню Ломовицкого? Команда с 9-го места, возможно, не для него.
    bashnat013
    bashnat013
    вчера в 14:40
    Если он не соответствует Спартаку тогда почему он переходит в более лучшую команду
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 14:35
    Значит Спартаку он просто не подходит.
    makkie
    makkie
    вчера в 14:30
    Ломовицкий ничем не выделялся.
    Просто у него есть сильный агент Мижигурскис, который ранее продавил переподписание контракта со Спартаком, хотя Ломовицкий особо пользы не приносил.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 14:28
    хорошо что отправили не ниже.
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