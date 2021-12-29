Кафельников: «Ломовицкий не соответствовал уровню „Спартака“»

Бывший теннисист Евгений Кафельников прокомментировал трансфер из «Спартака» в казанский «Рубин».

Правильно ли «Спартак» поступил, что продал Ломовицкого в «Рубин», учитывая его уровень? Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, не знаю, все лежит на людях, которые принимали это решение.

Соответствует ли Ломовицкий уровню «Спартака»? Я уже говорил много раз, что уровню «Спартака» не соответствуют 90% нынешнего состава. Поэтому как хотите, так и понимайте. В их ли числе Ломовицкий? Я думаю, что, наверное, да.