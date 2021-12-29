Смородская: «Николич — тренер европейского уровня».

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слухи о том, что ЦСКА может возглавить .

Если это правда, то просто отличная новость для болельщиков ЦСКА . Николич — тренер европейского уровня. А я, как поклонница «Локомотива», очень расстроена. Было бы приятно увидеть его снова в Черкизово.