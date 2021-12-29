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Смородская: «Николич — тренер европейского уровня»

вчера, 16:25

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на слухи о том, что ЦСКА может возглавить Марко Николич.

Если это правда, то просто отличная новость для болельщиков ЦСКА. Николич — тренер европейского уровня. А я, как поклонница «Локомотива», очень расстроена. Было бы приятно увидеть его снова в Черкизово.

Но Марко вернется на «РЖД Арену» и обыграет бывший клуб. В матч-менеджменте ему нет равных.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:08, ред.
Причём на Чукотке, в оленеводческом хозяйстве " Знамя труда " !!!)))
Это вам не хухры мухры ☝😉
sv_1969
sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:15
Ну где то так)))
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 18:14
Двора в коммуналке !)☝😉
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:12, ред.
А Смородская менеджер уровня двора
Capral
Capral
вчера в 17:05
На фоне нынешнего немца- даже мирового!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:58
Коней снова лихорадит...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:57
Хоть раз в день она должна себя продемонстрировать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:57
Николич хороший тренер для РПЛ. Уволили его не по делу из Локо.
drug01
drug01
вчера в 16:50
Теперь что его брать
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:39
Смородская: «Николич — тренер европейского уровня».
Только видимо жаль, что в самой Европе об этом никто не знает !!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:37
А что она делает вообще на этом сайте.
протон
протон
вчера в 16:34
Ну хоть где-то Смородская права...
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 16:34
Только никому в Европе не нужен, даже аутсайдерам.
1 984
1 984
вчера в 16:31
Редко с ней согласен. Сейчас такой случай.
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