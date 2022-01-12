Эриксен вернулся к тренировкам на поле

Хавбек Кристиан Эриксен, который сейчас находится в статусе свободного агента, вновь тренируется на поле. В «твиттере» на популярном аккаунте, посвященному футболу, опубликовали тренировочный процесс датчанина.
So good to see @ChrisEriksen8 back in training again 💛💪 pic.twitter.com/2lhpNY8kH8— 433 (@433) January 11, 2022
Во время игр сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца, после этого ему провели операцию по установке дефибриллятора.
В середине декабря минувшего года «Интер» и Кристиан договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, так как по правилам Серии А с этим устройством выступать в высшем итальянском дивизионе нельзя.