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Эриксен вернулся к тренировкам на поле

вчера, 09:48

Хавбек Кристиан Эриксен, который сейчас находится в статусе свободного агента, вновь тренируется на поле. В «твиттере» на популярном аккаунте, посвященному футболу, опубликовали тренировочный процесс датчанина.

Во время игр сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца, после этого ему провели операцию по установке дефибриллятора.

В середине декабря минувшего года «Интер» и Кристиан договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, так как по правилам Серии А с этим устройством выступать в высшем итальянском дивизионе нельзя.

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sash71
sash71
вчера в 11:43
Успеха ему конечно но риск не соизмерим в его положении.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:11
Поберег бы он себя...
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:02
Здоровья и успехов
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:50
Крепкого здоровья датчанину
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