Эриксен вернулся к тренировкам на поле

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вчера, 09:48

Хавбек , который сейчас находится в статусе свободного агента, вновь тренируется на поле. В «твиттере» на популярном аккаунте, посвященному футболу, опубликовали тренировочный процесс датчанина.

So good to see @ChrisEriksen8 back in training again 💛💪 pic.twitter.com/2lhpNY8kH8 — 433 (@433) January 11, 2022

Во время игр сборных Дании и Финляндии на Евро-2020 Эриксен перенес остановку сердца, после этого ему провели операцию по установке дефибриллятора.

В середине декабря минувшего года «Интер» и Кристиан договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию, так как по правилам Серии А с этим устройством выступать в высшем итальянском дивизионе нельзя.