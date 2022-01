Эриксен вернулся к тренировкам на поле

Хавбек , который сейчас находится в статусе свободного агента, вновь тренируется на поле. В «твиттере» на популярном аккаунте, посвященному футболу, опубликовали тренировочный процесс датчанина.

So good to see @ChrisEriksen8 back in training again 💛💪 pic.twitter.com/2lhpNY8kH8