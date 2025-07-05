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«Челси» проинформировал «Ман Юнайтед», какую сумму хочет выручить за Нкунку

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:27
Покупали лямов за 60-70?
Боэли вообще пох по-моему. Каждый год покупает пачками игроков, а потом продает по акции))
Гость
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