«Челси» проинформировал «Ман Юнайтед», какую сумму хочет выручить за Нкунку

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Челси» Кристофера Нкунку.
Лондонский клуб проинформировал «красных дьяволов», что будет готов отпустить французского форварда за 35 млн фунтов стерлингов.
«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нападающего «Челси» Кристофера Нкунку.
Лондонский клуб проинформировал «красных дьяволов», что будет готов отпустить французского форварда за 35 млн фунтов стерлингов.
Боэли вообще пох по-моему. Каждый год покупает пачками игроков, а потом продает по акции))
Боэли вообще пох по-моему. Каждый год покупает пачками игроков, а потом продает по акции))