Томас Мюллер провёл последний матч за «Баварию»

Матч Клубного чемпионата мира против ПСЖ стал последним в составе «Баварии» для нападающего Томаса Мюллера. Контракт форварда с мюнхенским клубом подошёл к концу.
Мюллер является воспитанником «Баварии». В общей сложности он провёл за первую команду мюнхенцев 756 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.
2+1 , и последний перформанс за мюнхенцев удался.
только сэр Харри Кейн маленьких не бьет.
2+1 , и последний перформанс за мюнхенцев удался.
только сэр Харри Кейн маленьких не бьет.
Ждать когда она забьёт, понимая что в атаке два пенсионера Кейн и Мюллер, это сравни ожиданию поезда в речпорту…
Ждать когда она забьёт, понимая что в атаке два пенсионера Кейн и Мюллер, это сравни ожиданию поезда в речпорту…