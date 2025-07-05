Томас Мюллер провёл последний матч за «Баварию»

1751740424

вчера, 21:33

Матч Клубного чемпионата мира против ПСЖ стал последним в составе «Баварии» для нападающего . Контракт форварда с мюнхенским клубом подошёл к концу.

Мюллер является воспитанником «Баварии». В общей сложности он провёл за первую команду мюнхенцев 756 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.