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Томас Мюллер провёл последний матч за «Баварию»

вчера, 21:33
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)2 : 0Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Матч Клубного чемпионата мира против ПСЖ стал последним в составе «Баварии» для нападающего Томаса Мюллера. Контракт форварда с мюнхенским клубом подошёл к концу.

Мюллер является воспитанником «Баварии». В общей сложности он провёл за первую команду мюнхенцев 756 матчей, в которых забил 250 голов и отдал 276 результативных передач.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:37
зато поучаствовал над избиением Окленда))
2+1 , и последний перформанс за мюнхенцев удался.
только сэр Харри Кейн маленьких не бьет.
sihafazatron
sihafazatron ответ salleeh (раскрыть)
вчера в 22:38, ред.
Ну не прибедняйтесь вы уж так)) Все-таки в Германии все равно баварцы намного выше всех конкурентов. Вот такое могут говорить сейчас фаны МЮ, к примеру, там все гораздо тяжелее
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:03
Неужели случилось то, что должно было случиться года два или три назад. Вместо того, чтобы ещё тогда прекратить трудовые отношения с Мюллером, Бавария взяла и посадила его себе на шею. Закончилось всё тем, что в 2025 году Томас гневно выразил своё недовольство - ему, видите ли, клуб не предложил новый улучшенный контракт..
salleeh
salleeh
вчера в 21:57
Умение приходить вовремя – ничто, по сравнению с умением уходить вовремя… Болеть за нынешнюю Баварию, это очень тяжело и вредно для здоровья.
Ждать когда она забьёт, понимая что в атаке два пенсионера Кейн и Мюллер, это сравни ожиданию поезда в речпорту…
Гость
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