«Ювентус» подписал самого ценного свободного агента. Кто из топовых футболистов остался на рынке

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вчера, 19:00

Еще есть, из кого можно выбрать.

Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» входят в число самых ценных свободных агентов, ищущих клуб этим летом. Наступил июль, и у ряда игроков официально закончились контракты. Вот 10 самых ценных футболистов, которых можно бесплатно подписать этим летом. Их трансферная стоимость взята у портала Transfermarkt.

10. Абдулайе Дюкуре — 7 миллионов евро

«Разумеется, мне грустно покидать клуб, но я думаю, что пришло время для новой главы. Я всегда буду благодарен за то, что клуб сделал для меня», — написал Дюкуре в социальных сетях, объявив, что его время на «Гудисон Парк» подошло к концу. 32-летний полузащитник, по-видимому, был заинтересован в продлении контракта, но у «Эвертона», были другие планы. Имея за плечами более 250 матчей в Премьер-лиге за «Уотфорд» и «Эвертон», Абдулайе обладает значительным опытом. Его уже хочет подписать «Сандерленд».

9. Майкл Олунга — 7,5 миллиона евро

Опытный игрок сборной Кении провел большую часть своей карьеры изрядно поколесив по миру. Играл сначала на родине, а затем в Швеции («Юргорден»), Китае («Гуйчжоу Чжичэн»), Японии («Кашива Рейсол») и Катаре («Аль-Духаиль»). Несколько лет назад его хотел подписать клуб РПЛ , но ничего из этого не вышло. Хотя парень интересный, статистика в Японии и Катаре отличная – забивал почти в каждой игре.

8. Абдель Абкар — 7,5 млн евро

Постоянные зрители Ла Лиги наверняка запомнили марокканца, игравшего в центре защиты «Алавеса» в течение последних нескольких сезонов. В сентябре он попал в заголовки газет, когда в перерыве матча с «Реалом», проигрывая со счетом 0:2, попросил футболку у Килиана Мбаппе. Теперь ждет предложения от более статусного клуба испанской лиги. Есть слухи, что им может стать «Севилья».

7. Виктор Линделеф — 8 миллионов евро

После восьми лет и 284 матчей Линделеф попрощался с «Манчестер Юнайтед». Шведский центральный защитник, которому 30 лет, страдал от травм, которые и послужили причиной его ухода из МЮ . Сообщается, что восемь клубов связались с агентами Линделефа, когда его контракт на «Олд Траффорд» подходил к концу. «Фулхэм», «Эвертон», «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон» среди них, так что Виктор еще может остаться в АПЛ . Но также есть интерес со стороны «Ювентуса», «Интера» и «Бенфики».

6. Курт Зума — 10 миллионов евро

Французский центральный защитник, который любит пинать кошек, провел последний год своего контракта с «Вест Хэмом» в аренде в клубе Саудовской Аравии «Аль-Ороба». 30-летний защитник почти перешел в дубайский «Шабаб Аль-Ахли» прошлым летом, но, как сообщается, переезд сорвался из-за проблем с его здоровьем. Наверняка Зума попробует остаться в Саудовской Аравии, чтобы заработать денег, что выглядит логичным решением. Большие сомнения, что его захотят подписать клубы АПЛ .

5. Томас Партей — 14 миллионов евро

«Канониры» собираются подписать Кристиана Норгаарда из «Брентфорда» в качестве замены. Что будет дальше с Партеем, можно только гадать. Потому что его недавно обвинили в изнасилованиях. Эта история длилась уже 3 года. Сразу три женщины атаковали в суде Партея, причем утверждают, что он их насиловал несколько раз. Сомнительная история, но репутация у Томаса уже подпорчена. Посмотрим, что скажет суд, а потом уже и можно будет подумать, в каком клубе окажется Партей.

4. Кайл Уокер-Питерс — 15 миллионов евро

Правый защитник показал себя отлично в Чемпионшипе, а потом довольно неплохо в АПЛ с «Саутгемптоном». Клуб опять вылетел из АПЛ , но футболистом заинтересовался «Тоттенхэм», где он начинал карьеру. Также Уокером-Питерсом интересуются «Челси», «Эвертон» и «Вест Хэм». Готовы поспорить, что защитник сыграет в АПЛ в грядущем сезоне.

3. Доминик Калверт-Льюин — 16 миллионов евро

Были времена, когда 28-летний футболист казался отличным вариантом для сборной Англии в качестве подмены для Харри Кейна, но сейчас кажется, что это было в прошлой жизни. Его лучший результат в карьере (16 голов в Премьер-лиге) был зафиксирован в сезоне 2020/21, и с тех пор один из самых модных футболистов лиги забивает в среднем всего четыре гола за сезон.

2. Оливье Боскальи — 20 миллионов евро

Прошлым летом ПСВ отклонил предложение «Брайтона» в размере 8 миллионов фунтов стерлингов за французского защитника. В итоге Боскальи остался в Эйндховене и выиграл с клубом второй титул чемпиона Эредивизи, но теперь уйдет бесплатно. Наверное, боссы клуба надеялись, что Боскальи переподпишет контракт, но уговорить не удалось. Французом интересовался «Реал». Писали, что они попробуют его подписать, если не договорятся с Та. Немец в итоге перебрался в «Баварию», так что...

1. Джонатан Дэвид — 45 миллионов евро

Несомненно, это лучший игрок, который был доступен бесплатно этим летом, и было очевидно, что топ-клубы развернули настоящее сражение за канадца. В свои 25 лет он приближается к расцвету своей карьеры, демонстрировал блестящие результаты в «Лилле» (109 голов и 30 результативных передач в 232 матчах). Покупателей было предостаточно. В итоге куш сорвал «Ювентус», опередив «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Наполи».