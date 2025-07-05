«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «ПСЖ» – «Бавария», который состоится 5 июля 2025 года.
«ПСЖ»
«ПСЖ» является главным фаворитом на победу в турнире и соответственно букмекеры дают преимущество парижанам в игре с «Баварией». Тем не менее, многие уверены, что именно чемпион Германии может стать самым сложным соперником для подопечных Луиса Энрике на всем пути в турнире. Кроме того, соперник имеет лучшую статистику в личных встречах и уверен в том, что может остановить чемпиона Европы.
29 июня «ПСЖ» обыграл «Интер» Майами в первом раунде плей-офф (4:0), а 23 числа справился на групповом этапе с «Сиэтл Саундерс» (2:0).
«Бавария»
«Бавария» практически не имела проблем на этом турнире, однако пропускала в каждой игре, кроме матча с полу-любительским «Окленд Сити». В игре с «ПСЖ» немецкий гранд наверняка пропустит, но и сможет создать хорошие моменты у ворот соперника, которые останется лишь реализовать. Коллектив настраивается лишь на победу, а потом противостояние будет максимально интересным и ярким.
29 июня «Бавария» обыграла «Фламенго» (4:2), а 24 числа команда уступила «Бенфике» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 2.45
- Ничья – 3.55
- Победит «Бавария» – 3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.54
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.5
Статистика
- «ПСЖ» одержал восемь побед из десяти последних поединков во всех турнирах
- «Бавария» проиграла лишь одну встречу из последних десяти
- Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились победами «Баварии»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.45. Предполагаем, что в этот раз клуб из Парижа сможет создать больше проблем «Баварии» и наверняка одержит победу в 1-2 мяча.