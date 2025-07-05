«ПСЖ» – «Бавария»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 июля 2025, 17:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира « ПСЖ » – «Бавария», который состоится 5 июля 2025 года.

« ПСЖ »

« ПСЖ » является главным фаворитом на победу в турнире и соответственно букмекеры дают преимущество парижанам в игре с «Баварией». Тем не менее, многие уверены, что именно чемпион Германии может стать самым сложным соперником для подопечных Луиса Энрике на всем пути в турнире. Кроме того, соперник имеет лучшую статистику в личных встречах и уверен в том, что может остановить чемпиона Европы.

29 июня « ПСЖ » обыграл «Интер» Майами в первом раунде плей-офф (4:0), а 23 числа справился на групповом этапе с «Сиэтл Саундерс» (2:0).

«Бавария»

«Бавария» практически не имела проблем на этом турнире, однако пропускала в каждой игре, кроме матча с полу-любительским «Окленд Сити». В игре с « ПСЖ » немецкий гранд наверняка пропустит, но и сможет создать хорошие моменты у ворот соперника, которые останется лишь реализовать. Коллектив настраивается лишь на победу, а потом противостояние будет максимально интересным и ярким.

29 июня «Бавария» обыграла «Фламенго» (4:2), а 24 числа команда уступила «Бенфике» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 2.45

» – 2.45 Ничья – 3.55

Победит «Бавария» – 3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.54

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.5

Статистика

« ПСЖ » одержал восемь побед из десяти последних поединков во всех турнирах

» одержал восемь побед из десяти последних поединков во всех турнирах «Бавария» проиграла лишь одну встречу из последних десяти

Четыре из пяти последних поединков между клубами завершились победами «Баварии»

Прогноз