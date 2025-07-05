ПСЖ вдевятером выбил «Баварию». Жёсткая травма Мусиалы помешала немцам дожать парижан

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вчера, 21:33

Напряженный футбольный матч.

Первый тайм завершился несчастьем

Можно понять слёзы на глазах Доннаруммы. Футбольный мир не успел отойти от трагедии с братьями Жота. В составе ПСЖ четыре португальских футболиста, трое из которых были в основе против «Баварии». Всем игрокам с эмпатией непросто переключиться на футбол. Вызвать эмоции может даже несчастный случай в игре. Травма Мусиалы стала новым ударом по психике участников матча ПСЖ и «Баварии». В конце первого тайма голкипер парижан Доннаруммы вышел из ворот забрать низовой мяч, а защитник Пачо оттеснил Мусиалу от мяча.

Джамал просчитался и оказался между молотом и наковальней. Его нога попала под огромного голкипера ПСЖ . Доннарумма сыграл чисто, нарушения правил не было, но у бедного Мусиалы стопа вывернулась в другую сторону. Такие жуткие на вид травмы делятся на две основные категории. Или всё очень плохо и футболист пропустит невероятно много месяцев, или повреждение на самом деле средней тяжести. Пожелаем Джамалу, который маялся с травмами, попасть во вторую категорию. Немцу было жутко больно, а неприятность отвлекла от игры.

Первый тайм лучше удался «Баварии», хотя у ПСЖ были ответные моменты. На первых секундах казалось, что немцев испугает классический прессинг Луиса Энрике. Вот только команда Компани физически оказалась готова даже лучше, поэтому ПСЖ впервые за много месяцев встретил соперника, который смог создать им проблемы не только при контратаках. «Бавария» была близка к голу по правилам, но до перерыва забили из офсайда. Центрбек Упамекано удачно открылся на стандарте, но явно покинул линию последнего защитника досрочно.

Можно также вспомнить удар Кейна головой и коварную попытку переиграть Доннарумму в другом эпизоде дальним ударом. Заставили голкипера отложить прыжок до последнего момента, ведь мог вмешаться рикошет. Джанлуиджи сыграл блестяще, как и его коллега из Мюнхена. Нойер потащил безумно сложный удар Кварацхелии с близкого расстояния, а хавбек ПСЖ Руис не попал в створ ворот, как и его коллега из нападения Дуэ. Парижане теряли мяч в 23 % случаев, такая низкая точность передач говорит о прекрасной командной работе «Баварии».

Поединок отвечал уровню яркой вывески

Увидели повторение финала Лиги чемпионов 2020 года по именам участников, хотя у парижан теперь совершенно другой состав. Сегодня сыграли досрочный финал Клубного чемпионата мира, особенно если сравнивать грандов с участниками полуфинальной пары в другой части сетки. Там сыграют «Флуминенсе» и «Челси». Это не настолько мощные команды, как ПСЖ и «Бавария». Свежая игра оправдала все ожидания, ведь обе команды продемонстрировали невероятный уровень понимания футбола и техническое мастерство в мелочах.

Нюансы превращают хорошие поединки в великолепные матчи. Сегодня «Бавария» четко отодвинула Хакими от собственных ворот. И хотя немцы на старте второго тайма допустили жесткую ошибку в защите – Кварацхелия вывел Баркола на ворота, великолепный Нойер спас немцев. Мануэль в очередной раз подтвердил тренд Клубного чемпионата мира, где многие голкиперы сыграли круто. Немецкий ветеран потащил удар Баркола. Француз бежал на ворота по левому флангу, а бил правой ногой. Пришлось подстраиваться, что помогло Мануэлю.

В перерыве Луис Энрике провел жесткий разговор со своей командой, а Компани вынужден был реагировать на травмы. В первом тайме «Бавария» потеряла Станишича и Мусиалу. Пусть они не были самыми заметными участниками матча, немцы после замен не сумели сыграть на одном дыхании. Хорошо смотрелись Коман и Лаймер, но не хватало аналога Витиньи. Когда ПСЖ поплохело под давлением «Баварии», именно португалец опустился в линию обороны и начал катать мяч, давая напарникам передышку и сбивая немцам настрой.

Сражались невероятно крутые коллективы, но в душной Америке тяжело держать темп. На тридцатой минуте показали крупным планом крайнего защитника Лаймера, и он напоминал аквариумную рыбку, дышал ртом. Команды делали паузы, когда разыгрывали стандарты. У них достаточно людей, способных четко навесить мяч. Киммих заставлял нервничать защитников ПСЖ , а Витинья всегда может создать момент у ворот Нойера. У ПСЖ остались проблемы с выходом из обороны, но «Бавария» после перерыва стала чаще брать паузы.

«Бавария» не смогла победить для Мусиалы

Когда случаются такие жуткие травмы, то напарники всегда хотят победить, чтобы хотя бы так поддержать коллегу. ПСЖ долго был пассивнее «Баварии», у них не сработали фланги, Руис и Невеш плохо открывались, а форварды редко комбинировали между собой. Вот только у немцев тоже не все футболисты сыграли на одном уровне. Даже Нойер, который спасал «Баварию», допускал ошибки. А его напарники не создавали чистые моменты для форварда Кейна. Например, Гнабри плохо вошел в игру – именно он появился вместо Мусиалы.

ПСЖ тоже было тяжело, играли на характере. Многие футболисты парижан сегодня напоминали людей, которые не выспались, но в понедельник пришли на работу. Капитан Маркиньос правильно делал, что критиковал молодых напарников – агрессивно персонально общался с форвардами. ПСЖ мог вылететь, если бы не удалось включиться в концовке основного времени. Французам приходилось часто играть спиной к чужим воротам. Оставались только контратаки и надежда на разовые ошибки соперников. Но и сами допускали ляпы.

Команды устали, поэтому концовка матча получилась безумной и событийной. Увидели два гола французов, назначенный и отмененный пенальти и два удаления у ПСЖ . Решающий мяч случился после контратаки, когда Невеш отобрал мяч у Кейна в центре поля. Португалец нашел силы на редкое заметное для себя действие у чужих ворот, вратарь Нойер поскользнулся, а Дуэ хитро пробил в незащищенный угол ворот, опередив опорника Павловича. А второй гол ПСЖ забил вдевятером после блестящих действий Хакими и его паса на Дембеле.