 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСША. МЛС 2025

Полузащитник «Атлетико» де Пауль может перейти в «Интер Майами»

вчера, 20:37

Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль может продолжить карьеру в МЛС.

В подписании аргентинца заинтересован «Интер Майами». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне намерен сохранить футболиста.

Однако мадридский клуб может продать де Пауля за 15 млн евро, потому что его контракт истекает летом 2026 года.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Галатасарай» направил в «Интер» предложение о трансфере Чалханоглу
Вчера, 20:33
Слухи«Челси» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Арсенала» Нванери
Вчера, 19:54
В «Баварии» сообщили, что переговоры по трансферу Леау провалились
Вчера, 19:43
Слухи«Аль-Наср» попытается подписать Родриго из «Реала»
Вчера, 19:07
Слухи«Арсенал» согласовал контракт с Мадуеке
Вчера, 17:52
Слухи«Барселона» всё ещё хочет оформить трансфер Диаса
Вчера, 16:09
 
Все комментарии
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
вчера в 21:24, ред.
Я вас таким не называл))). Для меня это будет ненадлежащим поступком. Воспитание не позволит. Но я имею право, просто не согласится? Мои личные интересы? я к примеру отключил блок ставок блокировщиком, поверьте для общего блага все мои действия, хотите не верьте или нет, ваше право.
Flag7
Flag7 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:20, ред.
Знаете, интересный момент заметил. Вы с завидным упорством пытаетесь мне или себе доказать, что я шарлатан, и всё тут придумываю, только потому что отказался раскрывать перед вами все карты. Я теперь оказывается должен вам рассказать и какой язык программирования я использую, и даже предоставить скрины с кодами и ключами. Но на то сообщение, в котором я предлагал один из способа решения вопроса с наплывом клонов, через привязку к электронке, вы вообще никак не отреагировали, ни лайком, ни прямым ответом. А при всё этом, вы себя выставляете как главный борец за справедливость, честность и равенство. А в итоге, для вас оказалось куда важнее узнать мою схему и методику игры, причём в подробностях, и со всеми нюансами её технической части. А когда я вам в этом отказал, вы не нашли ничего лучше, чем назвать меня обманщиком и шарлатаном, пусть не прямым текстом, но ваш комментарий предельно ясно выразил ваше мнение.

И вы, лишний раз подтвердили то, что я уже писал ранее, что боретесь вы не за общее благо, равенство или справедливость, а исключительно за свои личные интересы.
catal
catal
вчера в 20:43
Видимо стал скатываться к культурному уровню быдлоаргов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 