Полузащитник «Атлетико» де Пауль может перейти в «Интер Майами»

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вчера, 20:37

Полузащитник «Атлетико» может продолжить карьеру в МЛС .

В подписании аргентинца заинтересован «Интер Майами». Главный тренер «матрасников» намерен сохранить футболиста.

Однако мадридский клуб может продать де Пауля за 15 млн евро, потому что его контракт истекает летом 2026 года.