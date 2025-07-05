Полузащитник «Атлетико» Родриго де Пауль может продолжить карьеру в МЛС.
В подписании аргентинца заинтересован «Интер Майами». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне намерен сохранить футболиста.
Однако мадридский клуб может продать де Пауля за 15 млн евро, потому что его контракт истекает летом 2026 года.
И вы, лишний раз подтвердили то, что я уже писал ранее, что боретесь вы не за общее благо, равенство или справедливость, а исключительно за свои личные интересы.
И вы, лишний раз подтвердили то, что я уже писал ранее, что боретесь вы не за общее благо, равенство или справедливость, а исключительно за свои личные интересы.