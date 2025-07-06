 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Смолов обращался в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве

сегодня, 00:21

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов обращался в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Футболист стал жертвой вымогательства и мошеннических действий со стороны неизвестных лиц. Инцидент произошёл в заведении общественного питания «Кофемания», где Смолов находился в тот момент.

Следствие ведётся по статьям 163 (Вымогательство) и 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом признаков покушения на мошенничество, совершённого в особо крупном размере.

По информации инсайдера Ивана Карпова, заявление Смолова подтверждено.

Подписывайся в ВК
Все новости
В «Арсенале» не будут комментировать обвинения в адрес Партея
Вчера, 09:17
У Смолова вымогали 3 млн рублей, чтобы видео с дракой не было опубликовано
Вчера, 08:34
Смолов ударил двоих мужчин в кафе
Вчера, 08:22
Писарский написал заявление в полицию на букмекерскую контору
02 июля
В Российской Премьер-Лиге обсуждали чемпионат из 15 клубов. Фанаты просят не отстранять «Торпедо»
02 июляRoman Novikov в блоге Дно пробитоКомментарии8
«Интер» обсудил конфликт Лаутаро и Чалханоглу на экстренном собрании клуба
02 июля
 
Все комментарии
протон
протон ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:39
А в итоге отдал миллион потерпевшему))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:27
А вообще нормальная тема для заработка:
Приходишь под утро в кофеманию, ищешь там футболистов, отгребаешь от них и просишь бабки потом))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:26
Смолов жертву теперь строит из себя?))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 