Смолов обращался в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве

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сегодня, 00:21

Бывший нападающий «Краснодара» обращался в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.

Футболист стал жертвой вымогательства и мошеннических действий со стороны неизвестных лиц. Инцидент произошёл в заведении общественного питания «Кофемания», где Смолов находился в тот момент.

Следствие ведётся по статьям 163 (Вымогательство) и 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом признаков покушения на мошенничество, совершённого в особо крупном размере.

По информации инсайдера Ивана Карпова, заявление Смолова подтверждено.