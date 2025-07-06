Смолов обращался в полицию с заявлением о вымогательстве и мошенничестве

Бывший нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов обращался в правоохранительные органы с заявлением о преступлении.
Футболист стал жертвой вымогательства и мошеннических действий со стороны неизвестных лиц. Инцидент произошёл в заведении общественного питания «Кофемания», где Смолов находился в тот момент.
Следствие ведётся по статьям 163 (Вымогательство) и 159 (Мошенничество) Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом признаков покушения на мошенничество, совершённого в особо крупном размере.
По информации инсайдера Ивана Карпова, заявление Смолова подтверждено.
Приходишь под утро в кофеманию, ищешь там футболистов, отгребаешь от них и просишь бабки потом))
Приходишь под утро в кофеманию, ищешь там футболистов, отгребаешь от них и просишь бабки потом))