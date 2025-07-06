«Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд и вышел в полуфинал Клубного ЧМ

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сегодня, 01:00

«Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (3:2) в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира.

На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Гарсиа. На 20-й минуте защитник Франсиско Гарсия удвоил преимущество «сливочных». В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Боруссии» Максимилиан Байер сократил отставание в счёте. Однако спустя минуту Килиан Мбаппе отправил мяч в ворота дортмундского клуба. На 96-й минуте красную карточку получил защитник «Реала» Дин Хёйсен, а на 97-й минуте форвард «Боруссии» Сехру Гирасси реализовал пенальти.