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«Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд и вышел в полуфинал Клубного ЧМ

сегодня, 01:00
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)БоруссияМатч завершен

«Реал» обыграл «Боруссию» Дортмунд (3:2) в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира.

На 10-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Гонсало Гарсиа. На 20-й минуте защитник Франсиско Гарсия удвоил преимущество «сливочных». В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Боруссии» Максимилиан Байер сократил отставание в счёте. Однако спустя минуту Килиан Мбаппе отправил мяч в ворота дортмундского клуба. На 96-й минуте красную карточку получил защитник «Реала» Дин Хёйсен, а на 97-й минуте форвард «Боруссии» Сехру Гирасси реализовал пенальти.

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с ПСЖ.

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Все комментарии
Lobo77
Lobo77 ответ catal (раскрыть)
сегодня в 02:05, ред.
Загугли соответствующие рекомендации ФИФА.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:56
Всех болельщиков ФК Реал М. с победой!

Безусловно счет матча ни о чем не говорит.

Реал просто провел тренировку, выложились процентов на 30-40 не более...

КК и пенальти не убедительны, есть ощущение, что кто то хочет видеть в финале ПСЖ....
протон
протон ответ Flag7 (раскрыть)
сегодня в 01:52
в котором я предлагал один из способа решения вопроса с наплывом клонов, через привязку к электронке, вы вообще никак не отреагировали, ни лайком, ни прямым ответом.
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Я отреагировал на этот сюжет. Пока что он более прагматичный.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:49
С победой, конечно же! На мой взгляд она (победа) была более убедительной, чем предыдущая, и это вдохновляет! Дортмунт по сути не создал ни одного опасного момента, за исключением последних минут сумятицы, которая началась с Рюдигера и продолжилась Хейсеном (просто глупо так подставляться на последних мгновениях матча), отсутствие которого в финале будет значимо. Жаль...Ждал большего от Джуда и Винни... Порадовал и удивил Гарсиа и Гонсало. ну а гол Киллиана - бальзам. Что ж...Финал турнира обещает быть зрелищным. Удачи Реалу!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:47
Ничё се концовочка...
Интересный футбольный вечер под названием "Бундес-капут".....
Французы и испанцы посильней оказались...
протон
протон
сегодня в 01:38
Я до сих пор поражаюсь, как весь сезон при проблемах в центре поля, Анчелотти так нормально и не пробовал диспетчером наигрывать Гюлера. Турок шикарно с этой ролью справляется. Ну а Гонсало шикарно завершает, впрочем в который уже раз
catal
catal ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 01:31, ред.
По моему ты не прав. Лишение явной возможности забить c помощью нарушения правил всегда наказывается красной карточкой, это не рекомендация, а железное правило. Что касается пенальти - назначается ЕСЛИ это нарушение произошло в пределах штрафной.
В чем несправедливость???

цитата из правил 24/25:
Нарушения наказывающиеся удалением
denying a goal or an obvious goal-scoring opportunity to an opponent whose overall movement is towards the offender’s goal by an offence punishable by a free kick (unless as outlined below)
То есть судья обязан удалить игрока, если он мешает забить гол с помощью фола, наказывающегося штрафным Тут никаких нареканий.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Lobo77 (раскрыть)
сегодня в 01:26, ред.
Если ФИФА не относится к Реалу предвзято, то эта красная должна быть отменена! Посмотрим, насколько работают их рекомендации.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:22, ред.
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков!!! Мы в полуфинале чемпионата мира! Против парижского клуба надо будет играть посерьёзнее. Сегодня нормально всё шло, пока не убрали Тчуамени и не выпустили Рауля Асенсио. Тчуамени в опорной зоне это как стена. Очень хорошо играет. А судье надо было после матча надеть на нос что-то красное. Какая это красная? Во-первых, Хёйсен сначала сыграл в мяч, а потом нарушение. Во-вторых, там рядом был Рюдигер. В футболе давно ведь отменили двойное наказание. Лишил игрока возможности сыграть в полуфинале, а Реал лишили надёжного защитника. Даже ВАР не подсказал ему! Зачем такой ВАР нужен? Видимо, тоже решили наказывать Реал Мадрид из-за их клубного канала и тёрки с "судьями" Испании. Эта красная однозначно должна быть отменена!!! Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:18
Красная карточка вопреки всем рекомендациям ФИФА.
Лишение явной возможности забить - это когда не в штрафной и нет пенальти.
Вернули возможность, более явную чем была, куда уж явнее.
Откуда КК?
А оттуда. Чтоб Реал оставить в полуфинале без на сегодняшний день ИМХО лучшего ЦЗ. С дурнем асенсио.
Кусаются судьи. Наболело видимо у них, даже тут мстят за своих корумпированых коллег.
Джохар Ву
Джохар Ву
сегодня в 01:13
Как же я рад за Гюлера, молодец парень набирает обороты, дальше больше. Жаль его не Барса подписала
амурец
амурец
сегодня в 01:13
Реал с победой, ну с ПСЖ надо быть посерьезнее
catal
catal
сегодня в 01:08, ред.
Матч надо было включать на 90 минуте в целом.
Я вообще не понял что делали немцы до этого.
А вообще украшением всей встречи стала сумасшедшая улыбка сумасшедшего Рюдигера, когда он примерно на 80 минуте промахнулся мимо ворот, его это так обрадовало! Не попал! Сбылась мечта!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:03, ред.
Хороший матч получился, не хуже чем в плей-офф лч
Теперь ПСЖ в полуфинале
Куртуа лучший
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