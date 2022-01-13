Роналду: «Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за седьмое место»

Нападающий Криштиану Роналду заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно преодолеть трудности и найти свою игру.
Сейчас мы способны что-то изменить. Я не знаю, как именно, потому что я игрок, а не тренер или президент. Я знаю способ, но я не буду говорить его, потому что это неэтично с моей стороны.
Я не хочу играть за «Манчестер Юнайтед», чтобы бороться за шестое, седьмое или пятое место. Я здесь, чтобы пытаться побеждать, соревноваться. Но нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать лучше, и я верю, что если мы изменимся, мы сможем добиться больших результатов.
P.S он же знает как ставьте пенальду тренером уделает всех)))
P.S он же знает как ставьте пенальду тренером уделает всех)))
Правильно, главное реально оценивать свои возможности.
Правильно, главное реально оценивать свои возможности.
Рон имеет в виду,что надо по другому бороться за чемпионство а не так,как эта делает тренер
Рон имеет в виду,что надо по другому бороться за чемпионство а не так,как эта делает тренер
МЮ первым делом надо избавляться от таких как Роналду и Погба и наводить порядок как в руководстве, так и в тренерском с игроками цехе.
Почему именно Роналду и Погба? Всё просто эти двое любят себя в футболе, а не футбол в себе! Они разлагают команду изнутри.
МЮ первым делом надо избавляться от таких как Роналду и Погба и наводить порядок как в руководстве, так и в тренерском с игроками цехе.
Почему именно Роналду и Погба? Всё просто эти двое любят себя в футболе, а не футбол в себе! Они разлагают команду изнутри.
____________________________
Похоже дело в тренере.
Понятно, что МЮ нужен крутой специалист, а не временщик в лице Рангника, который пытается усидеть одновременно на двух стульях - в Локо и Манчестере. Еще и Лейпциг наверное консультирует ))
Тот же Поччеттино мог бы вдохнуть новую жизнь в МЮ, но наверное разговоры о тренере оставлены до лета.
____________________________
Похоже дело в тренере.
Понятно, что МЮ нужен крутой специалист, а не временщик в лице Рангника, который пытается усидеть одновременно на двух стульях - в Локо и Манчестере. Еще и Лейпциг наверное консультирует ))
Тот же Поччеттино мог бы вдохнуть новую жизнь в МЮ, но наверное разговоры о тренере оставлены до лета.
Это тебе не в Реале играть где Перес покупал тебе все, ЛЧ, ЗМ и т.д.
К концу сезона, когда МЮ займёт 7 место, пеналду сбежит оттуда, бросив всех, как обычно!
Переход Пеналду в МЮ будет вторым худшим трансфертом в истории после его перехода в Юве!
Это тебе не в Реале играть где Перес покупал тебе все, ЛЧ, ЗМ и т.д.
К концу сезона, когда МЮ займёт 7 место, пеналду сбежит оттуда, бросив всех, как обычно!
Переход Пеналду в МЮ будет вторым худшим трансфертом в истории после его перехода в Юве!