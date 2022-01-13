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Роналду: «Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за седьмое место»

сегодня, 09:40

Нападающий Криштиану Роналду заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно преодолеть трудности и найти свою игру.

Сейчас мы способны что-то изменить. Я не знаю, как именно, потому что я игрок, а не тренер или президент. Я знаю способ, но я не буду говорить его, потому что это неэтично с моей стороны.

Я не хочу играть за «Манчестер Юнайтед», чтобы бороться за шестое, седьмое или пятое место. Я здесь, чтобы пытаться побеждать, соревноваться. Но нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать лучше, и я верю, что если мы изменимся, мы сможем добиться больших результатов.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 15:27
Надо срочно Каррика звать обратно, он единственный не побежденный тренер МЮ за всю историю!
Agamaga........
Agamaga........ ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 15:19
Ему в МЛС пора, а не делать такие заявления.
Alex12357
Alex12357
сегодня в 15:18
Это игроки МЮ не хотят с тобой играть ,как ты всем надоел!
barcamilan
barcamilan
сегодня в 15:09
значит не хочет помочь команде подняться в таблице
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 14:55
С Ральфом ловить нечего, как это ни прискорбно, т.к. он делает ставку на Далота и Джонса (это как пример), а это уже приговор. По-моему, он далек вообще от конкретной работы тренера и совсем не понимает ее суть и куда он попал, в какой клуб, вот о чем речь!
Верг
Верг
сегодня в 14:40
"Протащил" ювентус в прошлых сезонах, теперь "протащил" мю, скоро протащит команду бэкхема в дивизион пониже
alexando1974
alexando1974 ответ V.Е.N.О.M (раскрыть)
сегодня в 13:51
молодцом был бы есле бы свой рот неоткрывал! а пришёл так помалкивай!!!
P.S он же знает как ставьте пенальду тренером уделает всех)))
Алексей Солдатов 1
Алексей Солдатов 1
сегодня в 13:43
Он намекает за закулисные игры )))
Диванные войска
Диванные войска
сегодня в 13:33
Роналду: «Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за седьмое место, поэтому я ухожу»

Правильно, главное реально оценивать свои возможности.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 13:30
Может себе позволить.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 13:28
Думает уже куда бы свалить.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 13:22
До него и тренер другой был , а теперь что этот тренер? а ничего, а Рон всё так же тащит
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:07
Заголовок-контекст,как меняется значение,не делайте так авторы!
Рон имеет в виду,что надо по другому бороться за чемпионство а не так,как эта делает тренер
Zak11
Zak11
сегодня в 13:00
Мне кажется что МЮ будет лучше без Роналду. Его время уже ушло.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 13:00
Во многом благодаря Рони Манчестер и тормозит .
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 12:56, ред.
странно,что ему не нравится Седьмое место,ведь это его магическое число на футболке,да и не только.
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 12:53
До него каждый год Серию А и Кубок Италии выигрывали. Играли дважды в финале ЛЧ. С ним радовались четвертому месту Серии А
lotsman
lotsman
сегодня в 12:50
А ты сделай так, чтобы МЮ был первым, если знаешь как.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Золoтой Мяч (раскрыть)
сегодня в 12:48
Пускай юве что-нибудь без Рона выиграет, чтобы такое тут писать
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:47
Опять одни "Я". Да ему собственно наплевать на всех вокруг, он любит только себя любимого.
МЮ первым делом надо избавляться от таких как Роналду и Погба и наводить порядок как в руководстве, так и в тренерском с игроками цехе.
Почему именно Роналду и Погба? Всё просто эти двое любят себя в футболе, а не футбол в себе! Они разлагают команду изнутри.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 12:40
Лишнего сказал
kust07
kust07
сегодня в 12:40
Гнать надо Рангника в шею, до его прихода МЮ играл намного лучше. Этот немец не успокоится пока не развалит МЮ. Фашист
makkie
makkie
сегодня в 12:19
Я знаю способ, но я не буду говорить его, потому что это неэтично с моей стороны.
____________________________

Похоже дело в тренере.
Понятно, что МЮ нужен крутой специалист, а не временщик в лице Рангника, который пытается усидеть одновременно на двух стульях - в Локо и Манчестере. Еще и Лейпциг наверное консультирует ))

Тот же Поччеттино мог бы вдохнуть новую жизнь в МЮ, но наверное разговоры о тренере оставлены до лета.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 12:16
Ну вот и сам признался истеричный португалец в том что не хочет играть за МЮ!
Это тебе не в Реале играть где Перес покупал тебе все, ЛЧ, ЗМ и т.д.
К концу сезона, когда МЮ займёт 7 место, пеналду сбежит оттуда, бросив всех, как обычно!
Переход Пеналду в МЮ будет вторым худшим трансфертом в истории после его перехода в Юве!
Сантус
Сантус
сегодня в 12:04
Для желаемого эффекта можно было сократить заголовок до первых шести слов.Дальше многие не читают..)
Estiva
Estiva
сегодня в 12:00
так ты сам должен ковать победы и вести партнёров за собой, а то подавай на блюдечке ему первое место!
Lu4nik
Lu4nik
сегодня в 11:54, ред.
так выведи МЮ на 1 место, какие проблемы?
sv_1969
sv_1969 ответ V.Е.N.О.M (раскрыть)
сегодня в 11:42, ред.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 11:37
    Наговорил с три короба а сам сольется
    V.Е.N.О.M
    V.Е.N.О.M
    сегодня в 11:24, ред.
    Роналду молодцом.Он не аргентинский гомик,который обанкротил "родной" клуб на 500 лямов за 5 лет, а потом сделав ее середняком сбежал в комфортный ПСЖ.Не за вызовом в МС,или в Серию А,а в ПСЖ.Там он может также доить ПСЖ,и забивать по голу каждые полгода.А Рон не ищет легких путей,у него уже 8 голов и камбэки,а что у карлана? 4 липовый мяч.
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