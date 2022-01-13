Роналду: «Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за седьмое место»

Нападающий заявил, что «Манчестер Юнайтед» нужно преодолеть трудности и найти свою игру.

Сейчас мы способны что-то изменить. Я не знаю, как именно, потому что я игрок, а не тренер или президент. Я знаю способ, но я не буду говорить его, потому что это неэтично с моей стороны.

Я не хочу играть за «Манчестер Юнайтед», чтобы бороться за шестое, седьмое или пятое место. Я здесь, чтобы пытаться побеждать, соревноваться. Но нам предстоит пройти долгий путь, чтобы стать лучше, и я верю, что если мы изменимся, мы сможем добиться больших результатов.