Тухель: «Выйти в финал Кубка Лиги — это невероятное ощущение»

Главный тренер «Челси» прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги и выход своего клуба в финал турнира.

Это невероятное ощущение. Мы стремились к этому. Достигнув полуфинала, каждый игрок хочет добраться до решающего матча. Мы счастливы и с нетерпением ожидаем поездку на «Уэмбли». Любой футболист и тренер мечтает быть здесь. Чтобы получить путевку в финал, нам требовалось провести два хороших матча, и мы справились со своей задачей.

Сегодня мы сильно стартовали, создавали шансы и контролировали ход матча. После забитого гола мы укрепились в уверенности в своих силах и провели хорошие 30-35 минут. Однако затем мы утратили контроль и концентрацию, проиграв ряд важных единоборств. Нам повезло не пропустить. Мы действовали слишком расслабленно, не осознавая опасности, и в действительности играли с огнем.

Во втором тайме мы выглядели хорошо в первые 15 минут, однако затем всё повторилось вновь. Мы упустили нити игры из рук и допускали слишком много потерь.

В этом мы можем улучшить свою игру. Мы провели неоднозначный матч, временами демонстрируя отличный футбол, но иногда играя ниже собственных стандартов. У нас есть возможности для улучшения в определенных аспектах, однако в целом, по итогам двух матчей, мы заслужили победу.