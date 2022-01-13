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Тухель: «Выйти в финал Кубка Лиги — это невероятное ощущение»

сегодня, 09:05
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» в полуфинале Кубка Лиги и выход своего клуба в финал турнира.

Это невероятное ощущение. Мы стремились к этому. Достигнув полуфинала, каждый игрок хочет добраться до решающего матча. Мы счастливы и с нетерпением ожидаем поездку на «Уэмбли». Любой футболист и тренер мечтает быть здесь. Чтобы получить путевку в финал, нам требовалось провести два хороших матча, и мы справились со своей задачей.

Сегодня мы сильно стартовали, создавали шансы и контролировали ход матча. После забитого гола мы укрепились в уверенности в своих силах и провели хорошие 30-35 минут. Однако затем мы утратили контроль и концентрацию, проиграв ряд важных единоборств. Нам повезло не пропустить. Мы действовали слишком расслабленно, не осознавая опасности, и в действительности играли с огнем.

Во втором тайме мы выглядели хорошо в первые 15 минут, однако затем всё повторилось вновь. Мы упустили нити игры из рук и допускали слишком много потерь.

В этом мы можем улучшить свою игру. Мы провели неоднозначный матч, временами демонстрируя отличный футбол, но иногда играя ниже собственных стандартов. У нас есть возможности для улучшения в определенных аспектах, однако в целом, по итогам двух матчей, мы заслужили победу.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 10:05
Молодец Томас Тухель, за год работы с "Челси" смог вывести команду в различные Кубковые финалы, так что и в новом году есть возможность обновить свои трофеи. Удачи
7kwx8zgjyvpm
7kwx8zgjyvpm
сегодня в 09:49
Походу слегка переигрывает тухлый
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:30
Челси с победой.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:29
Можно поздравить.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:08
После победы в Лиге Чемпионов ощущения не такие острые наверное.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:06, ред.
Побеждать всегда приятно...
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