Эвра: «Я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о футболистах с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

В футболе, если вы говорите, что вы гей, то для вас всё кончено. Когда я был в Англии, к нам привели человека, чтобы он рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые из моих товарищей по команде тогда сказали: «Это против моих убеждений, если в этой раздевалке есть гомосексуалист, он должен покинуть её». В этот момент я сказал: «Пусть все заткнутся».

Вы представляете, я играл с футболистами, которые были гомосексуалистами... Один за другим они открывались мне, потому что боялись говорить об этом по-другому. В каждом клубе есть как минимум два игрока-гея. Но в мире футбола, если вы открыто заявляете об этом, для вас всё кончено.