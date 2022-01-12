Кантона: «Смотреть чемпионат мира в Катаре я не буду»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» рассказал о своем отношении к будущему чемпионату мира в Катаре:

Если честно, меня не особо интересует следующий мундиаль, это ненастоящий чемпионат мира для меня. В последние десятилетия у нас было достаточно турниров в развивающихся странах, вроде Олимпиады и чемпионата мира в России или Китае. Катар — это не футбольная страна. Я не против проведения турнира в стране, где есть возможность развивать и популяризировать футбол, как в ЮАР или США в 90-х.

Футбол — самый популярный женский вид спорта в США , там много иммигрантов из Южной Америки, и у этого вида спорта есть огромный потенциал для развития. Но в Катаре такой потенциал отсутствует. Ничего нет.

Дело в деньгах и в том, как они обращаются с людьми, которые строили стадионы. Это ужасно. Погибли тысячи человек. И все же мы будем радоваться этому турниру.

Смотреть чемпионат мира в Катаре я не буду. Я понимаю, что футбол — это бизнес.