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Кантона: «Смотреть чемпионат мира в Катаре я не буду»

вчера, 13:02

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона рассказал о своем отношении к будущему чемпионату мира в Катаре:

Если честно, меня не особо интересует следующий мундиаль, это ненастоящий чемпионат мира для меня. В последние десятилетия у нас было достаточно турниров в развивающихся странах, вроде Олимпиады и чемпионата мира в России или Китае. Катар — это не футбольная страна. Я не против проведения турнира в стране, где есть возможность развивать и популяризировать футбол, как в ЮАР или США в 90-х.

Футбол — самый популярный женский вид спорта в США, там много иммигрантов из Южной Америки, и у этого вида спорта есть огромный потенциал для развития. Но в Катаре такой потенциал отсутствует. Ничего нет.

Дело в деньгах и в том, как они обращаются с людьми, которые строили стадионы. Это ужасно. Погибли тысячи человек. И все же мы будем радоваться этому турниру.

Смотреть чемпионат мира в Катаре я не буду. Я понимаю, что футбол — это бизнес.

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Все комментарии
Санёк83
Санёк83
вчера в 21:42
А не кого не смутило что он Россию развивающейся страной назвал?
Рыжая Борода
Рыжая Борода
вчера в 18:59
про ЮАР смешно, там сейчас ни одного стадиона не осталось, все растащили и заросло травой...
протон
протон
вчера в 16:38
А в чем проблема то?
Фифа хочет футбол во всем мире? Хочет. Ну так и нужно проводить в разных странах.
Вот в каких странах уже был ЧМ в 20 веке
- Уругвай
- Италия
- Франция
- Бразилия
- Швейцария
- Швеция
- Чили
- Англия
- Мексика
- ФРГ
- Аргентина
- Испания
- Мексика
- Италия
- США
- Франция

в 21 веке
- Республика Корея/
Япония
- Германия
- ЮАР
- Бразилия
- Россия
- Катар
- Канада/
Мексика/
США

Так кроме этого списка еще куча стран есть, которые легко могут провести чемпионат мира: Австралия с Новой Зеландией, Индонезия с Малайзией и Таиландом, Китай, Индия, СА, ОАЭ, Турция с Грецией, Чехия с Австрией, Скандинавские страны, Польша, Бельгия с Голландией, вся Британия, Марокко с Тунисом.
протон
протон
вчера в 16:38
Если ты понимаешь, что футбол это бизнес, то что тебя тогда удивляет в ЧМ в Катаре?))
Задним умом можно что угодно и кого угодно критиковать. А арабы уже вложили деньги в инфраструктуру, ничего не повернешь вспять и ничего не вернешь назад. Посему смысла в таких жалобах предельно мало.
kust07
kust07
вчера в 15:20
О каких тысячах погибших идёт речь?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:27
Весь футбольный мир сильно расстроится .
1 984
1 984
вчера в 14:15
Ну пусть не смотрит.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 14:09
Круто. А почему бы не истребить также массово тех, для кого такие смерти ради достижения целей (футбола и построек) ни о чем не говорит?
Futurista
Futurista ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 13:59
    Bensurr
    Bensurr
    вчера в 13:17
    Шейхи заплатилт конечно хорошие деньги что бы провести в Катаре как и Путин 2018 году.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 13:17
    Интриги больше нет, хаха
    Baggio R.
    Baggio R.
    вчера в 13:12
    Какая разница, где играют. Важнее - кто. Если будет нарушен спортивный принцип отбора участников, то можно усомниться в истинности турнира. А то, что многие предлагают игнорировать турнир потому, что там погибли рабочие при строительстве объектов, так это двойные стандарты. В мире происходит много массовых смертей, но на это глаза закрывают, а тут нужно обязательно докопаться.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 13:10
    Сильно сказано!
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 13:09
    Это он зря обиделся
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