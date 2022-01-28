Салихова: «Газизов — полный ноль. Как жвачка, прилипшая к подошве»

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.
Этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает.
То, что он просит 10 процентов «Спартака», — он неадекватный. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от «Лукойла». Если в доковидные времена акционеры докладывали дефицит бюджета 6 миллиардов, то сейчас с учетом того, что евро каждый день растет на 2 рубля и за полгода мы уже улетели в плюс 10 рублей, то дефицит бюджета растет на ровном месте. Это без учета покупки игроков, продления.
Что он обещал? Много чего. Он же сказочник. Одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут лучшие игроки, из академии никого не будут уводить. На самом деле он просто использовал «Спартак» как донора для «Уфы». За спиной пытался игроков бесплатно загонять в «Уфу», якобы они будут получать практику. Я была против того, чтобы наши игроки играли в «Уфе». Потому что их футбол отличается от того, во что играет «Спартак». Ни один игрок не перешел в «Уфу».
"Я за футбольную команду Динамо болел и за хоккейную.Но сейчас болею за «Зенит» не потому, что работаю в Газпроме, мне нравится стиль"
"Шнур матом не ругается, он на нем разговаривает. "
"Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче"
"Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается. Мы хотим чтобы судьи работали четче."
"Сергей Богданович никогда никого публично не оскорблял, он выразился не в адрес арбитра, он обращался к помощнику, а как общаться с помощниками — это внутреннее дело клуба."
В январе 2020-го о Кокорине:
Ведущих игроков в аренду мы не отдаем.
Через месяц о том же Кокорине:
Клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи». О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1221076/medvedev-aleksandr-kokorin-aleksandr 16.12.2020
Даже Орлов на фоне Медведева просто Конфуций!)))
"Я за футбольную команду Динамо болел и за хоккейную.Но сейчас болею за «Зенит» не потому, что работаю в Газпроме, мне нравится стиль"
"Шнур матом не ругается, он на нем разговаривает. "
"Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче"
"Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается. Мы хотим чтобы судьи работали четче."
"Сергей Богданович никогда никого публично не оскорблял, он выразился не в адрес арбитра, он обращался к помощнику, а как общаться с помощниками — это внутреннее дело клуба."
В январе 2020-го о Кокорине:
Ведущих игроков в аренду мы не отдаем.
Через месяц о том же Кокорине:
Клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи». О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы.
Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1221076/medvedev-aleksandr-kokorin-aleksandr 16.12.2020
Даже Орлов на фоне Медведева просто Конфуций!)))
Если не использовать этот могущий ввести в заблуждение термин, тогда можно сказать как раз сожительница) Но термин "сожительница" скорее носит негативный оттенок.
Можно использовать "неофициальная жена" тогда, наверное)
Если не использовать этот могущий ввести в заблуждение термин, тогда можно сказать как раз сожительница) Но термин "сожительница" скорее носит негативный оттенок.
Можно использовать "неофициальная жена" тогда, наверное)
Поугорать интересно аПсалютно всем...
Поугорать интересно аПсалютно всем...
Вероятно, официально Федун не расторгал первый брак, т.к. ему пришлось бы отдать часть своих 30% акций тогда.
Поэтому называть "женой" ее официально нельзя, а "спутница" в самый раз.
Вероятно, официально Федун не расторгал первый брак, т.к. ему пришлось бы отдать часть своих 30% акций тогда.
Поэтому называть "женой" ее официально нельзя, а "спутница" в самый раз.