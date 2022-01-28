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Салихова: «Газизов — полный ноль. Как жвачка, прилипшая к подошве»

сегодня, 13:08

Зарема Салихова, спутница владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Этот персонаж нас уже очень сильно утомил. Он как жвачка, которая прилипла к подошве и не отлипает.

То, что он просит 10 процентов «Спартака», — он неадекватный. Видимо, до него не доходит, что это не 10 процентов от «Лукойла». Если в доковидные времена акционеры докладывали дефицит бюджета 6 миллиардов, то сейчас с учетом того, что евро каждый день растет на 2 рубля и за полгода мы уже улетели в плюс 10 рублей, то дефицит бюджета растет на ровном месте. Это без учета покупки игроков, продления.

Что он обещал? Много чего. Он же сказочник. Одно с другим не сходится. Обещал, что сократит комиссии агентов, что будут лучшие игроки, из академии никого не будут уводить. На самом деле он просто использовал «Спартак» как донора для «Уфы». За спиной пытался игроков бесплатно загонять в «Уфу», якобы они будут получать практику. Я была против того, чтобы наши игроки играли в «Уфе». Потому что их футбол отличается от того, во что играет «Спартак». Ни один игрок не перешел в «Уфу».

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Все комментарии
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 16:25
А с чего угорать то?! Все по делу сказала! Это вот Медведев ваш когда рот открывает то хоть стой хоть падай!
"Я за футбольную команду Динамо болел и за хоккейную.Но сейчас болею за «Зенит» не потому, что работаю в Газпроме, мне нравится стиль"
"Шнур матом не ругается, он на нем разговаривает. "
"Дзюба намекал на то, что будет со «Спартаком» в кубковом матче"
"Зенит» с судьями не работал, не работает и работать не собирается. Мы хотим чтобы судьи работали четче."
"Сергей Богданович никогда никого публично не оскорблял, он выразился не в адрес арбитра, он обращался к помощнику, а как общаться с помощниками — это внутреннее дело клуба."
В январе 2020-го о Кокорине:

Ведущих игроков в аренду мы не отдаем.

Через месяц о том же Кокорине:

Клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в «Сочи». О том, что «Сочи» договорился с игроком, мы узнали из прессы.

Подробнее: https://www.soccer.ru/blogs/record/1221076/medvedev-aleksandr-kokorin-aleksandr 16.12.2020

Даже Орлов на фоне Медведева просто Конфуций!)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 16:04
Это с юридической точки зрения, однако общепринятое на обывательском уровне понятие "гражданская жена/муж" как раз означает сожительство.

Если не использовать этот могущий ввести в заблуждение термин, тогда можно сказать как раз сожительница) Но термин "сожительница" скорее носит негативный оттенок.

Можно использовать "неофициальная жена" тогда, наверное)
Союзник противников
Союзник противников ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:58
"Гражданская жена"-это предусмотренная советским,а теперь и российским законодательством состояние пары в ЗАКОННОМ браке,в ЗАГСЕ(запись актов гражданского состояния);родилась с созданием регистрации брака светского,как антитеза церковной записи(которая до сих пор не заменяет первого).Всё остальное-СОЖИТЕЛЬСТВО вне брака,которое,в отдельных случаях,может быть признано БРАКОМ судом,как правило,при разрешении имущественных споров.Так что она или жена,или сожительница,или любовница.А "спутница жизни"-это поэтическая,эмоциональная оценка. Я вот сегодня в магазин шёл со спутницей-соседкой...
sash71
sash71
сегодня в 15:49
Зарема знает толк не только в Спартаке но и в людях,
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 15:48
А это кто такая ?
adekvat
adekvat
сегодня в 15:41, ред.
Сосучка забывает глаза хоть иногда открывать, и деньги в евро хранит. Если бы евро каждый день на 2 р. рос я бы миллеонером был, даже не имея соску нефть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:34
У Заремы с ним чтото было,это сразу видно,или он её отверг и она теперь мстит!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 15:27
Каков спутник, такова и спутница 😉😁😀
kasyak7
kasyak7
сегодня в 14:58
Хоть бы выражалась нормально, вроде как дама с Кавказа.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:49
Народная любовь к Спартаку растёт с каждым словом этой спутницы.
Поугорать интересно аПсалютно всем...
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 14:40
В спартак других и не берут
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:39
Газизов очень умный и сделал всё по уму.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:31
А где спартачи? Которые на ветках про ЦСКА все время пасутся.....То что второй человек в спартаке после Федуна говорит им не интересно?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 14:31
Она "гражданская жена". Несмотря на то, что в Википедии даже написано, что она якобы "супруга", она сама полгода назад в интервью Собчачке на вопрос, является ли она законной женой, стала блеять "штамп в паспорте не главное" и т.п.

Вероятно, официально Федун не расторгал первый брак, т.к. ему пришлось бы отдать часть своих 30% акций тогда.

Поэтому называть "женой" ее официально нельзя, а "спутница" в самый раз.
sten312
sten312
сегодня в 14:23
Любила жаба гадюку....
Главный судья
Главный судья
сегодня в 14:23
О все трансферы прошли походу на сцену выходит Спартак )))с Салиховой ...это как сериал на межсезонке что бы скучно не было.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:14
Поединок Зарима - Газизов продолжается.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:13
почему молчит спутник спартака заремов федун леонидович...
lotsman
lotsman
сегодня в 14:04
Базарное хамство.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:52
Паучиха птицееда-свиноеда против уфимского тарантула. Кто же брызнет ядовитой слюной сильнее?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:50
Ну всё, начинается клоунада, это ещё чемпионат не возобновился.
13 RUS
13 RUS
сегодня в 13:35
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 13:35
    Автор Евгений Сойкин,что такое -"СПУТНИЦА"???.Это статус ,в соответствии с Семейным кодексом(такого нет!),или Федун со спутницей куда-то идут? Тогда требую разъяснения,куда идут эти "штирлицы",ну кроме коридора,конечно...
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 13:34
    Леонид Ф. про свою .....: «Кому что,а мне досталаааась!... С трассы Е-95!»...а вот и главный персонаж вышел на сцену... опять это чудо выпустили из клетки.... убей не понимаю, зачем ей вообще дают говорить, особенно на таком уровне...почему бы Федуну не купить своей шаболде футбольный клуб в Италии?.... например Сассуоло?
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 13:31
    И ВСЁ ТАКИ ОНА СУЩЕСТВУЕТ !!!)))
    beefs
    beefs
    сегодня в 13:30
    видно что без жвачки не обходится...
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 13:30
    Боже мой, взрослые люди, а ведут себя как дети...
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 13:27
    Почему она говорит о Спартаке?
    f4c4shmhemgd
    f4c4shmhemgd
    сегодня в 13:25
    Федун, ты сделал из Спартака помойное ведро.
    4RT
    4RT
    сегодня в 13:23
    Вытереть эту жвачку об асфальт
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