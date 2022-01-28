Азмун: «Я ещё три месяца буду умирать за „Зенит“»

Нападающий «Зенита» во время прямого эфира в инстаграме пообщался с , который написал сообщение в комментариях трансляции. Иранский форвард опровергнул слухи о том, что он покинул командный чат «Зенита».

Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, что я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда.

Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат [в сердце]. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят, чтобы я поехал со второй командой, я поеду.