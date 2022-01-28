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Азмун: «Я ещё три месяца буду умирать за „Зенит“»

сегодня, 00:21

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун во время прямого эфира в инстаграме пообщался с Артемом Дзюбой, который написал сообщение в комментариях трансляции. Иранский форвард опровергнул слухи о том, что он покинул командный чат «Зенита».

Артемчик! Я ничего плохо не делал. Они сказали, что я удалил этот чат. Я сегодня писал, вчера писал… Не знаю, чего они хотят. Я ничего плохо не делал никогда.

Но все равно, без проблем. Люблю тебя, Артемчик. Ты всегда здесь, брат [в сердце]. Но все равно, без проблем. Ничего. Еще я три месяца буду умирать за «Зенит», без проблем. Поеду со второй командой, первой. Они хотят, чтобы я поехал со второй командой, я поеду.

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Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:46
Не будет он надрываться.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 02:15
Какие признания,закачаешься
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:11
История с Азмуном , что то сильно затянулась. Юве. Лион, Байер - это для отмазки вели переговоры , обнадежили парня и очень по питерски прокатили. Еще и дубль отослали. Неприятная история - определенно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:51
В эту пылкую историю любви больше веришь, чем чуть ниже в признания Криштиану Джорджине. "Люблю тебя, Артемчик, поеду за тобой даже со второй командой". Вот это настоящие чувства!
старина
старина
сегодня в 00:50
Азмунке видимо все таки понравилось....Артемчик,люблю тебя....Тьфу на вас,чемпионы....
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:46
Звучит, как предсмертное прощальное письмо.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:35, ред.
Страдает Сердар))
4RT
4RT
сегодня в 00:32
Это точно,они из тебя урюк сделают
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