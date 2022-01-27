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Роналду заблокировал Tranfermarkt в инстаграме из-за своей стоимости

вчера, 23:41

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обиделся на портал Tranfermarkt, который оценивает трансферную стоимость футболистов.

В марте 2020 года своём инстаграме Tranfermarkt опубликовал сборную самых дорогостоящих игроков агента Жорже Мендеша. Стоимость Криштиану была оценена в 75 млн евро — второй самый дорогой футболист в составе после Бернарду Силвы (100 млн евро). Однако это не понравилось Роналду, о чём рассказал координатор портала Tranfermarkt Кристиан Шварц:

Сначала Роналду отправил сообщение нашим парням из социальных сетей. Они ответили ему, объяснили, почему его трансферная стоимость такая: «В вашем возрасте вы безусловно номер один». Я думаю, что причина обиды Роналду была в том, что он был на 25 млн дешевле, чем следующий игрок в списке. Потом он прислал несколько смайликов, а после заблокировал нас в инстаграме.

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Все комментарии
allemz
allemz
сегодня в 02:23
МС покупал Бернарду за 50 лямов, а сейчас уже в 100 лямов оценивается
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 01:31
Его лечить надо,давно вижу его болезнь-мания величия переходящий в бредовое состояние.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 00:53
Дитё одним словом.. старость -не радость ,молодость -гадость
амурец
амурец
сегодня в 00:25
Писать больше не о чем?
ZeroRiot
ZeroRiot ответ Comentarios (раскрыть)
сегодня в 00:19
Чемпионат мира (отборочный турнир, КОНМЕБОЛ), 15-й тур, финальный раунд.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 00:09
Да он больной
Triem
Triem
сегодня в 00:02
В следующем году наверное ещё больше удивится...ой, тоесть обидится.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:01, ред.
Что за матч Бразилия Эквадор повотр? По матч тв
Nick Ch
Nick Ch
сегодня в 00:00
Вечные обиды примы...
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ faneng (раскрыть)
вчера в 23:56
ну для 2020 может цена была более-менее адекватной.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 23:55
Мендеш и Райола - два проходимца,отсюда и цены такие,но вот Холанд пожалуй 100 точно стоит.пожалуй исключение из правил и то есть определённый риск,что может вдруг не заиграть или не подойти под схему. Вроде бы кто-то из них и Лигта всучил Юве за 80.
faneng
faneng
вчера в 23:54
Почему история 2020 года сейчас всплыла???
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:53
Обиделся мальчик)))
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:52, ред.
Рон прав, Сильве завысили цену чутка, это черезчур за него))) Правда и Рон сам то 15-ху от силы.. чисто как оплата пиар акции маркетинговой, а не игрока.

хотел бы я увидеть тех людей, которые готовы сейчас заплатить за Димарию и Рона по 40 и 75 лямов))) ахаха
как и за Хамеса 40 ?! рехнулись чтоил?))
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:51
Бедный земляк Бернард,он уже в чёрном списке и наверное в сборную теперь не попадёт.
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:49
Да вроде нормально оценили. Холанда вон тоже в 75 оценивают
pomor45
pomor45
вчера в 23:48
Что-то бабское, капризное, есть в этом. Кристина, одним словом.
Gorasul
Gorasul
вчера в 23:47
35 млн евро на сайте. Какие 75 млн евро ? - это нереальная цена.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:47
Это он ещё на Авито свой ценник не видел
протон
протон
вчера в 23:46
Эта оценка, скорее субъективная,чем объективная.
Например, один клуб будет готов купить за 70млн., а другой за 3 млн.
Всё субъективно.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:45, ред.
Ни жарко ни холодно. А ему вообще по ..Ю на Transfermarkt .
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