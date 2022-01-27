Роналду заблокировал Tranfermarkt в инстаграме из-за своей стоимости

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обиделся на портал Tranfermarkt, который оценивает трансферную стоимость футболистов.
В марте 2020 года своём инстаграме Tranfermarkt опубликовал сборную самых дорогостоящих игроков агента Жорже Мендеша. Стоимость Криштиану была оценена в 75 млн евро — второй самый дорогой футболист в составе после Бернарду Силвы (100 млн евро). Однако это не понравилось Роналду, о чём рассказал координатор портала Tranfermarkt Кристиан Шварц:
Сначала Роналду отправил сообщение нашим парням из социальных сетей. Они ответили ему, объяснили, почему его трансферная стоимость такая: «В вашем возрасте вы безусловно номер один». Я думаю, что причина обиды Роналду была в том, что он был на 25 млн дешевле, чем следующий игрок в списке. Потом он прислал несколько смайликов, а после заблокировал нас в инстаграме.
хотел бы я увидеть тех людей, которые готовы сейчас заплатить за Димарию и Рона по 40 и 75 лямов))) ахаха
как и за Хамеса 40 ?! рехнулись чтоил?))
хотел бы я увидеть тех людей, которые готовы сейчас заплатить за Димарию и Рона по 40 и 75 лямов))) ахаха
как и за Хамеса 40 ?! рехнулись чтоил?))
Например, один клуб будет готов купить за 70млн., а другой за 3 млн.
Всё субъективно.
Например, один клуб будет готов купить за 70млн., а другой за 3 млн.
Всё субъективно.