Азмун покинул командный чат «Зенита»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Байер» уже в январе.
По данным источника, иранский форвард покинул командный чат питерского клуба.
Чтобы заполучить Азмуна уже сейчас, «Байер» готов заплатить «Зениту» компенсацию.
Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Байер» уже в январе.
По данным источника, иранский форвард покинул командный чат питерского клуба.
Чтобы заполучить Азмуна уже сейчас, «Байер» готов заплатить «Зениту» компенсацию.
Дзюба отправил файл - Что я делал на выходных.mp4
Клаудиньо 0_о
Сутормин Ого
Азмун покинул чат
Дзюба отправил файл - Что я делал на выходных.mp4
Клаудиньо 0_о
Сутормин Ого
Азмун покинул чат