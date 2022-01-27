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Азмун покинул командный чат «Зенита»

вчера, 17:09

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Байер» уже в январе.

По данным источника, иранский форвард покинул командный чат питерского клуба.

Чтобы заполучить Азмуна уже сейчас, «Байер» готов заплатить «Зениту» компенсацию.

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Все комментарии
t272nm
t272nm
вчера в 23:59
Очень печально, что Сердар ушел. Скоро играть в ЛЕ, а сыгранной связки Азмун-Дзюба уже нет. Даже если купят молодого бразильца, нужно время на то, чтобы он сыгрался и адаптировался. Это при условии, что он заиграет в Зените.
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:47
Зюба на дорожку качнул закадычного на шершавом, или нет?!))) ахахаха
kasyak7
kasyak7 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:19
Ох и нагибает Дзюба Сердарчика, блин если честно такое позорище ни стыда ни совести. Куда катится жизнь ппц просто.
msa79
msa79
вчера в 23:19
Азмун, по европейским меркам, нижесреднего уровня, ничего хорошего не увидим.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:29
Обиделся на Зенит.
РемаркБулгакыч1972
РемаркБулгакыч1972
вчера в 21:28
После того, что Дзюба в известном видео изображал с Азмуном напрашивается- " И покинула чааат чат чат и Покинула чааат чат чат" Может он вообще в сексуальном рабстве находился ?
Absinthe2
Absinthe2
вчера в 21:28
У этого парня светлое будущее, если, конечно, всё-таки уйдёт из Зенита
Главный судья
Главный судья
вчера в 20:32, ред.
Молодец парень все же сбежал из этой помойки...Азмун освобожденный))
протон
протон
вчера в 20:30
и вошел в чат резервистов Байера по приглашению Лунева)
протон
протон
вчера в 20:30
отписался в инстаграме и забрал лайки
И подключился к чату дубля "Зенита", как и советовал старый друг Юрий Валентиныч
А Кокорина уже полгода не могут удалить из командного чата Фиорентины
kasyak7
kasyak7
вчера в 20:21
Давай до звиданья! В раздевалке Дзюбе тебя будет не хватать.
oFANATo
oFANATo
вчера в 20:09
Развод и девичья фамилия? 😄
зигзаг
зигзаг
вчера в 19:55
Азмуна достал бесперспективняк. И он выбрал верняк.
Gloomy59
Gloomy59
вчера в 19:54
СЕРДАР, ТЕПЕРЬ ТЫ СТАНЕШЬ НОРМАЛЬНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ И ХОРОШИМ ФУТБОЛИСТОМ!!!!!
ПРИМИ ДУШ!!!!!
112910415
112910415
вчера в 19:51
уходя - уходи !
есть на свете и другие чаты
4RT
4RT
вчера в 19:45
Групповой междусобойчик
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:33
Ушёл и ушёл. В чём проблема то? Не плохой был? Не плохой. Про76 манагемент Зенита? Про76. Уйдёт бесплатно. Главное чтоб выводы топ манагемент Зенита делал.
memphis
memphis
вчера в 18:46
Лишь Азмун сделал больно и Покинула чат-чат чат-чат
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:24
.
berda2003
berda2003
вчера в 18:13
Ну, вот, наконец-то, выдали замуж...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:09, ред.
Это было так романтично!

lotsman
lotsman
вчера в 18:01
Если решил уходить, сжигай все мосты.
David Young
David Young ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 17:59
.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:57
Реализация принципа : Если руководство "Зенита" клянётся ,что всё нормально-жди подвоха.
LOpp
LOpp
вчера в 17:56
Командный чат Зенита.

Дзюба отправил файл - Что я делал на выходных.mp4
Клаудиньо 0_о
Сутормин Ого

Азмун покинул чат
Опасный хулиган
Опасный хулиган
вчера в 17:50
Видимо Сердару надоело каждый день читать устроумные шутки Дзюбы
beefs
beefs
вчера в 17:48
интересно, а мнение клуба где...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 17:44
Прощай, Азмун! Ты был отличным форвардом по меркам РПЛ, но мы всегда будем помнить другое:
particular
particular
вчера в 17:43, ред.
Надо полагать, что стороны постараются избежать слёз умиления при расставании...
Но остаётся надежда на костюмированное шоу от известного персонажа :))
1bear
1bear
вчера в 17:36
Азмун и Лунёв - два 62а....
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