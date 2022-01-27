Азмун покинул командный чат «Зенита»

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вчера, 17:09

Нападающий «Зенита» может перейти в «Байер» уже в январе.

По данным источника, иранский форвард покинул командный чат питерского клуба.

Чтобы заполучить Азмуна уже сейчас, «Байер» готов заплатить «Зениту» компенсацию.