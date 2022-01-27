Варела заявил, что СМИ неправильно интерпретировали его слова о ковиде

Защитник «Динамо» объяснил свое недавнее интервью изданию ESPN, в котором он якобы заявил, что московский клуб скрывал его заражение коронавирусом, чтобы не терять его на длительный срок.

Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещё и с такими якобы моими словами.

Я действительно не вакцинировался. О чём сказал в сборной. В клубе очень серьёзно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было. Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенёс заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку.