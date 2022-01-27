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Варела заявил, что СМИ неправильно интерпретировали его слова о ковиде

сегодня, 15:15

Защитник «Динамо» Гильермо Варела объяснил свое недавнее интервью изданию ESPN, в котором он якобы заявил, что московский клуб скрывал его заражение коронавирусом, чтобы не терять его на длительный срок.

Хочу принести всем извинения за возникшую неразбериху. Я не давал интервью. Мои слова в частной беседе были неправильно интерпретированы. Честно говоря, сам был в недоумении, когда увидел с утра опубликованный в СМИ материал, да ещё и с такими якобы моими словами.

Я действительно не вакцинировался. О чём сказал в сборной. В клубе очень серьёзно соблюдаются антиковидные меры. Я регулярно сдавал и сдаю тесты, положительных ни разу не было. Только тест на антитела показал, что они у меня имеются, и, возможно, я бессимптомно перенёс заболевание в какой-то момент. Но я так и не знаю, когда это было. В ноябре я пропустил несколько тренировочных дней из-за травмы, полученной на тренировке. А с поездками в Южную Америку проблемы у меня возникли как раз из-за отсутствия сертификата о вакцинации. Собираюсь сделать прививку.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 16:56
Быстро он дал заднюю.
баск
баск ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:56, ред.
Вы спростите об этом китайцев, ко мне-то зачем вы апеллируете?..)))
баск
баск ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:55
Конечно
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 16:50
Вы хотите сказать, что "некоторые страны" УЗАКОНИЛИ "шмурдяк"?
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 16:49
Отдельное внимание китайская сторона уделила вопросам вакцинации. Так, спортсмены и гости Игр должны полностью привиться, как минимум за 14 дней до вылета.

Интересно, почему?
4RT
4RT
сегодня в 16:47
Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами
баск
баск ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 16:45
Очевидно потому, что есть страны, где это требуется законодательно и иным образом в них не въехать.
cska1948
cska1948 ответ баск (раскрыть)
сегодня в 16:42
Не спорю, спортивные врачи наверное что-то понимают в вакцинации. И если они понимают, что вакцинация, по вашему выражению, "шмурдяк", то почему врачи и вообще все спортивные делегации, которые едут в Китай на Олимпиаду вакцинируются?
баск
баск
сегодня в 16:24
Ерунда это всё, буря в стакане воды, было понятно изначально.

Тут другое интересно, на самом-то деле..
На мой взгляд, Варела невольно выдал гораздо более любопытную инфу, на которую почему-то никто упорно не обращает внимания.
Хотя она нет-нет, да и просачивается из спортивной системы наружу, т.к. этот случай далеко не первый..

Я имею ввиду то обстотельство, что многие спортклубы, регулярно
и дисциплинированно проводя своих игроков через ковид-тестирование, саму вакцинацию стараются по возможности послать куда подальше.

"Динамо не требует от нас вакцинации"- это есть в интервью Варелы в первоисточнике. И я практически не сомневаюсь, что в других клубах это обстоит примерно так же.

Т.е. что получается?
Пока весь мир агрессивно нагибают на антиковидное вакцинирование, люди, реально разбирающиеся в медицине (а спортивная медицина это весьма серьёзная отрасль), всячески берегут свои главные активы- то есть игроков- от всего этого вакцинного шмурдяка..

Интересно- почему?
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 16:04
Зенит начал провокации вдруг Динамо обгонит то можно снять очки
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:47
Журналюги любят приукрасить!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:41, ред.
Ну вот присели на картофаны и разрулили ситуацию на мировую !!! )
Эрика Статистика
Эрика Статистика
сегодня в 15:35
нормальный ответ. че прицепились к парню..
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:31
7z9rnquhukkc
7z9rnquhukkc
сегодня в 15:22
Варела, не верим!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 15:21
Заднюю включил.
p7bqucz42ru9
p7bqucz42ru9
сегодня в 15:16
Больше на отмазку похоже
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