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Газизов: «Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно»

сегодня, 12:52

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на претензии со стороны юриста московского клуба Татьяны Завьяловой по поводу расписки, которую он получил от владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом — в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно. Совсем с ума сошли, что ли?

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 13:55
Нет, у режиссёра появилась героиня, зарема-ханум.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:53
Вообще то федун сам признался, что есть такая "бумажка" типа написал в шутку.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 13:52
Походу Газизов отсудит спартак у федуна.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:42
У Федуна лежит их стопка,
он ими подтирает попку,
ну а Шамиль(не будь дурак!)
решил использовать их так.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:40
Никак не завершится сериал... и режиссер новый, и герои новые, а сюжет прежний... Конец то будет?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:36
А что тут такого? Была расписка, он и взял её.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:26
Разыскивается пожелавший остаться неизвестным герой, который, рискуя жизнью, вынес из горящего банка мешочек с брильянтами.....:)))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:24
Пора убрать Дом-2 из футбола.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:13
Не взял а по русски говоря спиз - л.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:03, ред.
«Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно».
Завьялова следит 👣 !!!)))
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