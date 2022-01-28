Газизов: «Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на претензии со стороны юриста московского клуба Татьяны Завьяловой по поводу расписки, которую он получил от владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Я же не юрист. Пусть это скажет первым лицом — в таком случае будем разговаривать. Я взял расписку у Федуна на столе? Это несерьёзно. Совсем с ума сошли, что ли?