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«Спартак»: «Расписка Газизова — лишь некая бумага, взятая со стола Федуна»

сегодня, 12:42

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова дала комментарий по поводу хода судебного процесса по иску экс-гендиректора клуба Шамиля Газизова.

В связи с тем, что Шамиль Газизов изменил требования, заседание отложили на 4 марта. Суд уточнил новые требования и изменил сезон, по которому сторона Газизова просит взыскать с клуба премию.

Обязали представить оригинал документа, на который они ссылаются – так называемую расписку, составленную Федуном. Мы ее увидели, там ни разу не упоминается слово «Спартак».

Из этого документа абсолютно непонятно, при чем здесь клуб. Зато мы увидели новый иск господина Газизова по восстановлению на работу, ознакомились с материалами, которые нам любезно предоставили.

Документ, предоставленный стороной Газизова, крайне сложно назвать распиской или какими-то обязательствами. Сложно сказать, что это. Некий лингвистически неструктурированный перечень фраз. Если его читать, то может сложиться впечатление, что Федун просто записывал за Газизовым все то, что он хочет увидеть в трудовом договоре.

Как юрист могу сказать: ничего из перечисленного в этой рукописной бумаге, где нет числа и обязательств, в трудовой договор не легло. Совет директоров такие условия не одобрил. Это некий лист обсуждений двух сторон – не более.

Из всего того, что там нарисовано, ничего утверждено в трудовом договоре не было. Более того, это даже не нашло своего отражения в расторжении к трудовому договору. Если бы эти обязательства у клуба были, то Газизов и сам клуб должны были бы прописать их на предмет «как они должны быть выполнены при его увольнении с работы». Ничего такого указано не было.

Расписка Газизова – некая бумага, которая была взята им со стола Федуна – это характеризует Шамиля. Его работодателям, наверное, с ним надо быть осторожным.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 15:37
Она юрист Спартака. Выступает в качестве адвоката Спартака. Её мнение будет изучать суд.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 14:30
Все элементарно. Суд назначит две экспертизы. Первая графологическая (почерковедческая). Она установит. что бумага написана Федуном. Вторая лингвистическая , она установит содержатся ли в этой бумаге какие либо обязательства перед Газизовым. В данном деле , мнение этой гражданки никому не интересно.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 14:18
Суд определит значимость бумажки.
kust07
kust07
сегодня в 14:02
В Спартаке всегда новые истории как в многосерийном сериале.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:49
Как пауки-свинки в банке грызутся. В марте узнаем, кто кого сожрёт, сериал продолжается.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 13:38
Лежала на столе бумажка-
у Федуна,
ей можно подтереть 96у,
но нахрена?
Ведь можно ей в суде российском
и помахать,
да так,что Лёне будет кисло
их раздавать.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:37
Эта бумажка очень дорого стоит!
4RT
4RT
сегодня в 13:20
Выдадут Газизову нарисованную фигу
Gahi
Gahi
сегодня в 12:54
Чего только не возьмешь с барского стола, главное чтобы было впрок и пригодилось.
112910415
112910415
сегодня в 12:51
по виду - тяжелая оплеуха !
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 12:51
После слов юриста «Спартака» Татьяны Завьяловой надо срочно отправить Федуна на судебно-психиатрическую экспертизу вменяемости и они с лёгкостью выиграют дело.
Разве может нормальный, адекватный человек за всеми всё записывать, потом под этим подписываться и оставлять где попало?
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:44
Газизов как клещ, вцепился в Спартак что не оттащишь!
makkie
makkie
сегодня в 12:44
Шамиль всё не успокоится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 12:43
У федуна кипит поэтому придумывает.
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