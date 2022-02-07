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Ташуев: «„Зенит“ — не тот клуб, куда сегодня нужно стремиться Сафонову»

07 февраля 2022, 14:12

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о слухах, согласно которым голкипер «быков» Матвей Сафонов может перейти в «Зенит».

Сейчас Сафонов играет в достаточно неплохом клубе. В клубе, у которого есть амбиции, вложения и прекрасная инфраструктура. Думаю, что «Зенит» — не тот клуб, куда сегодня нужно стремиться Матвею. Ему нужно идти в команды, которые играют в Лиге чемпионов на уровне плей-офф, четвертьфиналов и дальше. Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит».

Да, с точки зрения результата «Зенит» более стабилен, но «Краснодар» не сильно уступает в этом. Матвей еще достаточно молодой парень. Сейчас его карьера развивается поступательно. На мой взгляд, Сафонову если и уходить, то только сразу в Европу, игра за сборную может в этом ему также помочь. Он еще поиграет и принесет много пользы «Краснодару».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
07 февраля в 16:01
Чем сильнее клуб, тем меньше у вратаря работы - можно и навыки вратарские потерять.
Главный судья
Главный судья
07 февраля в 15:59
Все правильно сказал...поиграет еще пару сезонов на таком уровне как сейчас и поедет в Челси за 35-40 млн...так что какие там Зениты...что бы опозорить себя в ЛЧ вмести с Зенитами всяки1 ему это не нужно...
kasyak7
kasyak7
07 февраля в 15:52
Если ему деньги главное то продолжит карьеру в Зените
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 февраля в 15:22
Нет конечно....
Только в европы...
Там сейчас феерят и куражаться (и параллельно бьются за Золотой Мяч) три наших представителя...плюс ещё один...который согласно амбициям не пошёл лёгким путём в некий Кристал Пэлас...а выбрал клуб чтоб сразу заявить своей игрой о никчемности Мбаппе и Холанда - в Базель...

Если бы Матвея сватали в один из московских клубов...все нижеотписавшиеся приветствовали его и рассуждали бы о его перспективах...но так как на него претендует Гегемон и Флагман - то Матвею одна дорога в сказочные европы...куда уже сочинёнными ими сказками были отправлены из РПЛ лучшие на сегодня игроки мира молва о которых не сходит со строк сегодняшних газет...Нияссе,Муса,Думбия...даже золотомосыпанный тут Промес съездил...нахватал с десяток титулов и званий и вернулся...чтоб взглянуть в глаза тем кто его туда отправил...))))
Союзник противников
Союзник противников
07 февраля в 14:42
Лучше бы он меньше языком болтал. А где будет играть дальше,нам сие не подвластно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
07 февраля в 14:39
А неужели примеры с первоначально приличными вратарями Ладыгиным и Луневым не подтверждают мысль о том, что в Зенит категорически нельзя идти. Из вратаря сб. России можно превратиться в Новосельцева, Набиуллина , или Полоза. Ладыгин и Лунев, когда то назывались преемниками Акинфеева в сборной. Где они сейчас?
drug01
drug01
07 февраля в 14:33
Многие рванули туда...
4RT
4RT
07 февраля в 14:31
В Зените ростёт только зарплата
shlomo2
shlomo2
07 февраля в 14:29
Матвей, как я думаю, наверняка прекрасно понимает, что не будет иметь в Питере права на ошибку.... в Зените не станут ждать, когда у тебя закончится спад, - там сразу начнут искать, кого бы приобрести на твоё место... а так что, Галицкий не тот человек, что прогнется перед Миллером.... он рогом упрется и не отпустит.... и правильно сделает....да и Матвей в каком то интервью сам сказал что если будет переходить то только в топ 5 чемпионат...и правильно... да и еще... пока Зенит тренеров вратарей не поменяет, хоть Куртуа, хоть Нойер, хоть Де Хеа, хоть Доннарума, абсолютно любой вратарь будет деградировать....
STVA 1
STVA 1
07 февраля в 14:27
Прав Ташуев! Быки ничем не хуже!
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 14:22
Уйдёт в Зенит потеряется.
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 14:19
Вполне правильное пожелание .
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 14:19
Сразу надо в Реал
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 14:19
Сафонову вообще надо работать в Краснодаре, толку будет больше.
lotsman
lotsman
07 февраля в 14:17
Все говорят так, как буд то Сафонов сейчас встанет и пойдёт куда захочет. А может он будет выбирать из предложений? Которых пока нет.
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