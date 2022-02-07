Ташуев: «„Зенит“ — не тот клуб, куда сегодня нужно стремиться Сафонову»

Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев высказался о слухах, согласно которым голкипер «быков» Матвей Сафонов может перейти в «Зенит».
Сейчас Сафонов играет в достаточно неплохом клубе. В клубе, у которого есть амбиции, вложения и прекрасная инфраструктура. Думаю, что «Зенит» — не тот клуб, куда сегодня нужно стремиться Матвею. Ему нужно идти в команды, которые играют в Лиге чемпионов на уровне плей-офф, четвертьфиналов и дальше. Не совсем правильно сейчас переходить именно в «Зенит».
Да, с точки зрения результата «Зенит» более стабилен, но «Краснодар» не сильно уступает в этом. Матвей еще достаточно молодой парень. Сейчас его карьера развивается поступательно. На мой взгляд, Сафонову если и уходить, то только сразу в Европу, игра за сборную может в этом ему также помочь. Он еще поиграет и принесет много пользы «Краснодару».
Только в европы...
Там сейчас феерят и куражаться (и параллельно бьются за Золотой Мяч) три наших представителя...плюс ещё один...который согласно амбициям не пошёл лёгким путём в некий Кристал Пэлас...а выбрал клуб чтоб сразу заявить своей игрой о никчемности Мбаппе и Холанда - в Базель...
Если бы Матвея сватали в один из московских клубов...все нижеотписавшиеся приветствовали его и рассуждали бы о его перспективах...но так как на него претендует Гегемон и Флагман - то Матвею одна дорога в сказочные европы...куда уже сочинёнными ими сказками были отправлены из РПЛ лучшие на сегодня игроки мира молва о которых не сходит со строк сегодняшних газет...Нияссе,Муса,Думбия...даже золотомосыпанный тут Промес съездил...нахватал с десяток титулов и званий и вернулся...чтоб взглянуть в глаза тем кто его туда отправил...))))
Только в европы...
Там сейчас феерят и куражаться (и параллельно бьются за Золотой Мяч) три наших представителя...плюс ещё один...который согласно амбициям не пошёл лёгким путём в некий Кристал Пэлас...а выбрал клуб чтоб сразу заявить своей игрой о никчемности Мбаппе и Холанда - в Базель...
Если бы Матвея сватали в один из московских клубов...все нижеотписавшиеся приветствовали его и рассуждали бы о его перспективах...но так как на него претендует Гегемон и Флагман - то Матвею одна дорога в сказочные европы...куда уже сочинёнными ими сказками были отправлены из РПЛ лучшие на сегодня игроки мира молва о которых не сходит со строк сегодняшних газет...Нияссе,Муса,Думбия...даже золотомосыпанный тут Промес съездил...нахватал с десяток титулов и званий и вернулся...чтоб взглянуть в глаза тем кто его туда отправил...))))