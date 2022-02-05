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Орещук: «Фомину будет тяжело в Англии. Испания — отличный вариант»

сегодня, 18:29

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переезде полузащитника команды Даниила Фомина в одну из команд АПЛ.

Даниил — хороший футболист, тут никто не спорит. По манере игры и интенсивности ему лучше подойдет испанский чемпионат, на мой взгляд. В Англии ему будет тяжеловато. Там все 90 минут матча нужно поддерживать сумасшедший темп. Если агенты смогут ему найти варианты в Испании, то почему бы и нет. Фомин чем-то похож на Крала, а где он сейчас? Сидит на скамейке запасных. Вот и весь ответ. Без спринтов и интенсивности ему в АПЛ будет тяжело.

Дай Бог, конечно, чтобы он заиграл и все у него было хорошо. В любом случае будем гордиться, что еще один футболист из РПЛ уехал в Англию.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 20:29
Нашим в АПЛ делать нечего.
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 20:26
Нигде не будет легче,везде надо будет пахать за право выйти в старте. Легко только у Коки получается.
Ironigor
Ironigor ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 20:06, ред.
Просто, Фантазии инсайдера Виснухина !!!)))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 20:01
А, что уже есть конкретное предложение? Все это пока пустые разговоры.
старина
старина
сегодня в 19:23
А в Испании легче?
Gahi
Gahi
сегодня в 19:22
Очень сложно говорить о том какой чемпионат подойдёт тому или иному игроку, пока футболист сам не окунулся с головой в ритм того чемпионата в котором он окажется. Мы знаем много примеров когда успешные футболисты из АПЛ не смогли заиграть также в Ла Лиги. Поэтому важно когда ты находишь команду где тренер тебе доверяет и поддерживает во всём, а для этого нужно и самому работать дополнительно над интенсивностью и ускорением своих возможностей, чтобы быть готовым к игре любой сложности. Если у Даниила Фомина есть предложение продолжить свою карьеру в АПЛ, то нужно воспользоваться этим шансом и постараться полностью реализовать свой потенциал в новом чемпионате. Удачи
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:45
Орещук: «Фомину будет тяжело в Англии. Испания — отличный вариант».
Вообщем согласен с Романом . Но если честно вообще не вижу ничего общего в сравнении Фомина с Кралом . И по стилю игры и по физиопараметрическим данным ничего общего. Фомин имеет хорошую скорость и отличный дриблинг для игрока его амплуа. Конечно вызов в АПЛ для него был бы настоящей проверкой для молодого парня , но у Фомина есть точно дух и борьбы он никогда не боялся и не избегал стыков . Но конечно Испания была бы ближе к его стилю и он бы там точно не затерялся . Даже очень бы хотелось за ним там понаблюдать. Может быть действительно в ближайшее время в летнее трансферное окно и появятся такие предложения, но пока он нужен в Динамо и является командным игроком с кем и в российском чемпионате может добиться Успехов . Время расставит всё по местам и покажет кто чего достоин ! Удачи тебе Даниил пока с Динамиками !!! Всем Добра !!!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:39
Орещук начинал карьеру в новороссийском клубе "Цемент" а закончил в Спартакадем клубе (Москва) который основал сначала в моем Сергиев-Посаде Лексаков . За границей поиграл в Легии АПОЭЛ и венгерском Уйпешт Дожа! Откуда ему знать где Фомину будет легче или тяжелее? Много таких советчиков и знатоков!А Даниилу если срастется идти играть и не слушать никого! Удачи ему!
Djebrael
Djebrael
сегодня в 18:34
Испания тоже не ах для него
Накир
Накир
сегодня в 18:32
Пока говорить о переходе рано
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