Орещук: «Фомину будет тяжело в Англии. Испания — отличный вариант».

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переезде полузащитника команды в одну из команд АПЛ .

Даниил — хороший футболист, тут никто не спорит. По манере игры и интенсивности ему лучше подойдет испанский чемпионат, на мой взгляд. В Англии ему будет тяжеловато. Там все 90 минут матча нужно поддерживать сумасшедший темп. Если агенты смогут ему найти варианты в Испании, то почему бы и нет. Фомин чем-то похож на Крала, а где он сейчас? Сидит на скамейке запасных. Вот и весь ответ. Без спринтов и интенсивности ему в АПЛ будет тяжело.