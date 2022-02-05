Орещук: «Фомину будет тяжело в Англии. Испания — отличный вариант».

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переезде полузащитника команды Даниила Фомина в одну из команд АПЛ.
Даниил — хороший футболист, тут никто не спорит. По манере игры и интенсивности ему лучше подойдет испанский чемпионат, на мой взгляд. В Англии ему будет тяжеловато. Там все 90 минут матча нужно поддерживать сумасшедший темп. Если агенты смогут ему найти варианты в Испании, то почему бы и нет. Фомин чем-то похож на Крала, а где он сейчас? Сидит на скамейке запасных. Вот и весь ответ. Без спринтов и интенсивности ему в АПЛ будет тяжело.
Дай Бог, конечно, чтобы он заиграл и все у него было хорошо. В любом случае будем гордиться, что еще один футболист из РПЛ уехал в Англию.
Вообщем согласен с Романом . Но если честно вообще не вижу ничего общего в сравнении Фомина с Кралом . И по стилю игры и по физиопараметрическим данным ничего общего. Фомин имеет хорошую скорость и отличный дриблинг для игрока его амплуа. Конечно вызов в АПЛ для него был бы настоящей проверкой для молодого парня , но у Фомина есть точно дух и борьбы он никогда не боялся и не избегал стыков . Но конечно Испания была бы ближе к его стилю и он бы там точно не затерялся . Даже очень бы хотелось за ним там понаблюдать. Может быть действительно в ближайшее время в летнее трансферное окно и появятся такие предложения, но пока он нужен в Динамо и является командным игроком с кем и в российском чемпионате может добиться Успехов . Время расставит всё по местам и покажет кто чего достоин ! Удачи тебе Даниил пока с Динамиками !!! Всем Добра !!!
Вообщем согласен с Романом . Но если честно вообще не вижу ничего общего в сравнении Фомина с Кралом . И по стилю игры и по физиопараметрическим данным ничего общего. Фомин имеет хорошую скорость и отличный дриблинг для игрока его амплуа. Конечно вызов в АПЛ для него был бы настоящей проверкой для молодого парня , но у Фомина есть точно дух и борьбы он никогда не боялся и не избегал стыков . Но конечно Испания была бы ближе к его стилю и он бы там точно не затерялся . Даже очень бы хотелось за ним там понаблюдать. Может быть действительно в ближайшее время в летнее трансферное окно и появятся такие предложения, но пока он нужен в Динамо и является командным игроком с кем и в российском чемпионате может добиться Успехов . Время расставит всё по местам и покажет кто чего достоин ! Удачи тебе Даниил пока с Динамиками !!! Всем Добра !!!