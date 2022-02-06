Крал летом может вернуться в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани оценил вероятность возвращения полузащитника Алекса Крала, который на данный момент выступает за «Вест Хэм» на правах аренды.
Если честно, один раз мы перекинулись с Ваноли парой слов об этом варианте. Мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25–30 кандидатов. Многие имена, появлявшиеся в российских СМИ, были в этом списке — это правда. Изначально мы рассматривали много вариантов, но подробно — ни один.
Говоря о Крале, пока не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок. Его возвращение зависит от многих факторов.
Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А, возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить.
Какая то ясность...
Видать вернули Кларе все коралы...
Какая то ясность...
Видать вернули Кларе все коралы...
Но в идеале рядом с Мартинсом нужен игровик типа Фернандо, через которого мы бы разгоняли атаки и выходили из-под прессинга. Таким может стать Пруцев, я в него верю. Но скорее всего будут играть Зобнин и Умяров.
Но в идеале рядом с Мартинсом нужен игровик типа Фернандо, через которого мы бы разгоняли атаки и выходили из-под прессинга. Таким может стать Пруцев, я в него верю. Но скорее всего будут играть Зобнин и Умяров.
С учётом приобретения Мартинса возвращение Алекса выглядит сомнительным вариантом - Кралу лучше пробовать силы в Европе. РПЛ он уже перерос, да и возраст пока позволяет играть в лучших лигах мира.
С учётом приобретения Мартинса возвращение Алекса выглядит сомнительным вариантом - Кралу лучше пробовать силы в Европе. РПЛ он уже перерос, да и возраст пока позволяет играть в лучших лигах мира.
Очень нестабилен. А результативность?
Даже Зобнин и Жиго больше его забивают,
потому что Крал за 2 года не забил ни одного гола,
в офиц. матчах, что для полузащитника - вообще позорище.
А ведь вроде обладает сильным ударом...
Очень нестабилен. А результативность?
Даже Зобнин и Жиго больше его забивают,
потому что Крал за 2 года не забил ни одного гола,
в офиц. матчах, что для полузащитника - вообще позорище.
А ведь вроде обладает сильным ударом...