Крал летом может вернуться в «Спартак»

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани оценил вероятность возвращения полузащитника , который на данный момент выступает за «Вест Хэм» на правах аренды.

Если честно, один раз мы перекинулись с Ваноли парой слов об этом варианте. Мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25–30 кандидатов. Многие имена, появлявшиеся в российских СМИ , были в этом списке — это правда. Изначально мы рассматривали много вариантов, но подробно — ни один.

Говоря о Крале, пока не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок. Его возвращение зависит от многих факторов.

Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А, возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить.