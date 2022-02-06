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Крал летом может вернуться в «Спартак»

вчера, 08:28

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани оценил вероятность возвращения полузащитника Алекса Крала, который на данный момент выступает за «Вест Хэм» на правах аренды.

Если честно, один раз мы перекинулись с Ваноли парой слов об этом варианте. Мы говорили о четырех опорных полузащитниках, но в реальности было около 25–30 кандидатов. Многие имена, появлявшиеся в российских СМИ, были в этом списке — это правда. Изначально мы рассматривали много вариантов, но подробно — ни один.

Говоря о Крале, пока не знаю, что может случиться. Есть вероятность, что Алекс вернется в «Спартак» летом. Из того, что я слышал о Крале, он фантастический профессионал, отличный игрок. Его возвращение зависит от многих факторов.

Также не стоит забывать о лимите на легионеров, который тоже может измениться. А, возможно, он захочет продолжить играть в Англии, так что пока рано о чем-то говорить.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:03
Пока производит впечатление здравого мужика. И с Жиго ловко все провернул. Даже удивительно для Спартака последних 20 лет. Что не удивит, так это если его оттуда быстренько изживут
Джек Дэниэлс Крутой
Джек Дэниэлс Крутой
вчера в 16:01
Наконец то....
Какая то ясность...
Видать вернули Кларе все коралы...
makkie
makkie ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 14:40
Можно.
Но в идеале рядом с Мартинсом нужен игровик типа Фернандо, через которого мы бы разгоняли атаки и выходили из-под прессинга. Таким может стать Пруцев, я в него верю. Но скорее всего будут играть Зобнин и Умяров.
galem72
galem72
вчера в 14:28
Судя по его статистике, ВХЮ вряд ли будет выкупать чеха. АПЛ явно не его лига, так что возврат вероятен.
Константин Белых
Константин Белых ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:24
Как раз с Мартинсом и можно совместить в центре плюс Зобнин. Умяров с Пруцевым резерв-и больше в центре никто и не нужен ИМХО..
makkie
makkie
вчера в 12:42
Интервью то уже давнишнее.
С учётом приобретения Мартинса возвращение Алекса выглядит сомнительным вариантом - Кралу лучше пробовать силы в Европе. РПЛ он уже перерос, да и возраст пока позволяет играть в лучших лигах мира.
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:43, ред.
А много ли толку от него?
Очень нестабилен. А результативность?
Даже Зобнин и Жиго больше его забивают,
потому что Крал за 2 года не забил ни одного гола,
в офиц. матчах, что для полузащитника - вообще позорище.
А ведь вроде обладает сильным ударом...
Мaлик
Мaлик
вчера в 11:05
До лета еще очень далеко...
Сп62
Сп62
вчера в 10:54
В моём понимании Крал Спартаку пригодился бы.
4RT
4RT
вчера в 10:27
Пусть и дальше сидит
1 984
1 984
вчера в 09:26
А надо?
112910415
112910415
вчера в 09:12
Крал, когда в хорошей форме, очень полезен
Naherger
Naherger
вчера в 09:11
Как же хорошо,что влашича продали,а не отдали в аренду,как крала. Не зависимо от стоимости,оба на лавке. А влашичу хоть и дают шансов,но он их никак не использует. Потому что не тянет. И папаша "переросшего рпл" хорвата наконец умолк
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:00
После АПЛ в наше болото... Сомнительная перспектива
mihaluch
mihaluch
вчера в 08:47
В общем ни кто не знает.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:45
А смысл?
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