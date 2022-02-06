ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

«Спартак» не получит прямых выплат от «Марселя» за Жиго

вчера, 08:08

Стали известны некоторые подробности перехода защитника «Спартака» Самуэля Жиго в «Марсель».

Утверждается, что москвичи не получат прямых выплат от французского клуба.

«Красно-белые» смогут получить 500 тысяч евро в виде двух бонусных выплат по 250 тысяч. Для активации бонусов существуют определенные условия.

Все новости
Слухи«Зенит» хочет подписать Матвея Сафонова летом
Вчера, 13:08
Защитник «Браги» перейдёт в «Химки»
Вчера, 12:41
Крал летом может вернуться в «Спартак»
Вчера, 08:28
Орещук: «Фомину будет тяжело в Англии. Испания — отличный вариант»
05 февраля
Агент Клаудиньо: «Малком не участвовал в переходе моего клиента в „Зенит“»
04 февраля
Представитель Шеки: «Мы не ведём переговоры с ЦСКА»
04 февраля
Сортировать
Все комментарии
Джек Дэниэлс Крутой
Джек Дэниэлс Крутой
вчера в 16:21
Жиго одна из ключевых фигур в команде...
Не удержать его любыми коврижками - это должностное преступление...

Моё мнение..Спартак не очень настойчив...и слишком легко расстаётся с весьма полезными фигурами...
Поотправлять в аренды игроков на 40 млн евро....отпустить Тедеско...попрощаться с Жиго...и т.д....
Исходя из того что весь данный бизнес построен на количествах нулей в предлагаемых контрактах - можно быть и понастойчивей....ибо нет таких желаний и капризов которые нельзя нивелировать с помощью бонусов....
Это относится и к пост чемпионскому периоду...когда как то легко распустили весь чемпионский состав включая тренера....и вот снова...

Не знаю...может Ванолли и Катанни такие же фартовые и авантюрные как Виллаш и Боаш - поживём - увидим...
Но состав первостепенен...
90% новичков не то что не знакомы публике...а не знакомы даже после знакомства...)))
Такие лотереи как Промес не выигрываются ежесезонооконно....но Тиль...Крал...добротные игроки...любая команда РПЛ с ними сильней чем без них...
Понятно что Спартак не на своём месте в таблице...ниже уже некуда...поэтому задачи Ваноли в РПЛ принципе не сложны...подобраться к зоне еврокубков...что вполне по силам..
Вот в ЛЕ будет сложней...не враг Спартаку...и тем более незнакомцам в ввиде Ваноли и Каттани...но наверное плейофф ограничится двумя играми....рад буду ошибаться..

Ну всё...что то я увлёкся...3,5 минуты размышлений не про Зенит...)))
Всем пока...здоровья и процветания. !!!!!!!!!
протон
протон
вчера в 14:51
Их уже Газизов получил!)) Подсунул на стол салфетку с номером своей карты.
kasyak7
kasyak7
вчера в 14:17
Бесплатно отдали.
lotsman
lotsman
вчера в 13:07
Определённые условия. Т.е. не выполните, ничего не получите?))
makkie
makkie
вчера в 12:40
Ну и что это за условия?
Допустим, чтобы Жиго играл в Марселе - скорее всего, так и будет.
В любом случае важнее, что игрок остался в Спартаке до лета и поможет в весенних матчах.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 11:30
Надо было раньше думать или продлевать контракт или продавать игрока и искать ему замену.
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
вчера в 11:23
О как. А буквально недавно так радовались чудо-трансферу, мол, и игрок остался, и денюжек заработали. А оно эвона как выходит-то...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:12
В очередной раз кинули федуна но он особо не переживает, дай бог здоровья налогоплательщикам они всё возместят.
YVG
YVG
вчера в 11:07
Зачем спартаку деньги, Федун нефти накачает у народа сколько захочет.
Сп62
Сп62
вчера в 10:46
Всё в норме. Жиго отработает эти деньги до конца сезона в Спартаке. А получат бонусы или нет, дело десятое.
ОПС
ОПС
вчера в 10:20
Всего то ничего то.
shlomo
shlomo
вчера в 09:38
И почему я не удивлен... одно слово "бардак"
particular
particular
вчера в 09:30, ред.
Видимо, возня вокруг клуба и внутри него, отвлекла некоторых деятелей от своих прямых обязанностей... Ситуация, пущенная на самотёк, дала в результате потерю игрока и упущенную выгоду... Жиго был совсем не лишним...
Gahi
Gahi
вчера в 09:26
Как сообщил спортивный директор "Спартака" Лука Каттани, - "Я благодарен "Марселю" за профессиональное отношение во время переговоров. В итоге мы договорились о продаже Самуэля Жиго сейчас и аренде в "Спартаке" до лета. Сумма трансфера — она составит 500 тысяч евро. Думаю, мы стали первым клубом в России, который получил деньги за игрока, которого уже потерял. Считаю, в данной ситуации все было сделано грамотно.Что касается самого Жиго, я сказал ему, чтобы он не беспокоился и не переживал, а спокойно доигрывал до конца контракта. И я не думаю, что многие клубы в Европе смогут получить деньги за игрока, который уже ушел". А нам остаётся только надеяться что Самуэль Жиго приложит максимум усилий и желание, чтобы помочь "Спартаку" поправить турнирное положение и более успешно закончить с командой сезон, а также свой контракт с клубом. Удачи
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 09:17
Опять спартак облапошиликак детей..
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 09:03
Для Спартака это копейки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:27
Опять Салиховы в пролёте. И защитника путнего потеряли и денег не получат...
Alhunah
Alhunah
вчера в 08:25
Справедливое решение
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 08:23
Да как то похрен, для кого это информация?
beefs
beefs
вчера в 08:17
вот это бизнес по-русски...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100