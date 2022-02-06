«Спартак» не получит прямых выплат от «Марселя» за Жиго

Стали известны некоторые подробности перехода защитника «Спартака» Самуэля Жиго в «Марсель».
Утверждается, что москвичи не получат прямых выплат от французского клуба.
«Красно-белые» смогут получить 500 тысяч евро в виде двух бонусных выплат по 250 тысяч. Для активации бонусов существуют определенные условия.
Не удержать его любыми коврижками - это должностное преступление...
Моё мнение..Спартак не очень настойчив...и слишком легко расстаётся с весьма полезными фигурами...
Поотправлять в аренды игроков на 40 млн евро....отпустить Тедеско...попрощаться с Жиго...и т.д....
Исходя из того что весь данный бизнес построен на количествах нулей в предлагаемых контрактах - можно быть и понастойчивей....ибо нет таких желаний и капризов которые нельзя нивелировать с помощью бонусов....
Это относится и к пост чемпионскому периоду...когда как то легко распустили весь чемпионский состав включая тренера....и вот снова...
Не знаю...может Ванолли и Катанни такие же фартовые и авантюрные как Виллаш и Боаш - поживём - увидим...
Но состав первостепенен...
90% новичков не то что не знакомы публике...а не знакомы даже после знакомства...)))
Такие лотереи как Промес не выигрываются ежесезонооконно....но Тиль...Крал...добротные игроки...любая команда РПЛ с ними сильней чем без них...
Понятно что Спартак не на своём месте в таблице...ниже уже некуда...поэтому задачи Ваноли в РПЛ принципе не сложны...подобраться к зоне еврокубков...что вполне по силам..
Вот в ЛЕ будет сложней...не враг Спартаку...и тем более незнакомцам в ввиде Ваноли и Каттани...но наверное плейофф ограничится двумя играми....рад буду ошибаться..
Ну всё...что то я увлёкся...3,5 минуты размышлений не про Зенит...)))
Всем пока...здоровья и процветания. !!!!!!!!!
Не удержать его любыми коврижками - это должностное преступление...
Моё мнение..Спартак не очень настойчив...и слишком легко расстаётся с весьма полезными фигурами...
Поотправлять в аренды игроков на 40 млн евро....отпустить Тедеско...попрощаться с Жиго...и т.д....
Исходя из того что весь данный бизнес построен на количествах нулей в предлагаемых контрактах - можно быть и понастойчивей....ибо нет таких желаний и капризов которые нельзя нивелировать с помощью бонусов....
Это относится и к пост чемпионскому периоду...когда как то легко распустили весь чемпионский состав включая тренера....и вот снова...
Не знаю...может Ванолли и Катанни такие же фартовые и авантюрные как Виллаш и Боаш - поживём - увидим...
Но состав первостепенен...
90% новичков не то что не знакомы публике...а не знакомы даже после знакомства...)))
Такие лотереи как Промес не выигрываются ежесезонооконно....но Тиль...Крал...добротные игроки...любая команда РПЛ с ними сильней чем без них...
Понятно что Спартак не на своём месте в таблице...ниже уже некуда...поэтому задачи Ваноли в РПЛ принципе не сложны...подобраться к зоне еврокубков...что вполне по силам..
Вот в ЛЕ будет сложней...не враг Спартаку...и тем более незнакомцам в ввиде Ваноли и Каттани...но наверное плейофф ограничится двумя играми....рад буду ошибаться..
Ну всё...что то я увлёкся...3,5 минуты размышлений не про Зенит...)))
Всем пока...здоровья и процветания. !!!!!!!!!
Допустим, чтобы Жиго играл в Марселе - скорее всего, так и будет.
В любом случае важнее, что игрок остался в Спартаке до лета и поможет в весенних матчах.
Допустим, чтобы Жиго играл в Марселе - скорее всего, так и будет.
В любом случае важнее, что игрок остался в Спартаке до лета и поможет в весенних матчах.