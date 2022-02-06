«Спартак» не получит прямых выплат от «Марселя» за Жиго

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вчера, 08:08

Стали известны некоторые подробности перехода защитника «Спартака» в «Марсель».

Утверждается, что москвичи не получат прямых выплат от французского клуба.

«Красно-белые» смогут получить 500 тысяч евро в виде двух бонусных выплат по 250 тысяч. Для активации бонусов существуют определенные условия.