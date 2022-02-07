Уилкшир: «Переход в другой клуб помог бы Дзюбе вырасти как человеку»

Бывший футболист «Динамо» поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» . Сообщалось, что игроком интересуется «Фенербахче».

Для Дзюбы важно играть. Возможно, переезд в новый чемпионат пойдет ему на пользу — у многих наступает такой момент, когда нужно поработать с новым тренером, окунуться в другой клуб, попробовать изменить свою жизнь. Такой шаг помог бы вырасти ему как человеку и футболисту. Другой вопрос, что в 33 года он может в первую очередь думать о собственном комфорте и захочет остаться в России — в «Зените» или другом клубе.