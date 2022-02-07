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Уилкшир: «Переход в другой клуб помог бы Дзюбе вырасти как человеку»

07 февраля 2022, 13:12

Бывший футболист «Динамо» Люк Уилкшир поделился мнением о будущем нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы. Сообщалось, что игроком интересуется «Фенербахче».

Для Дзюбы важно играть. Возможно, переезд в новый чемпионат пойдет ему на пользу — у многих наступает такой момент, когда нужно поработать с новым тренером, окунуться в другой клуб, попробовать изменить свою жизнь. Такой шаг помог бы вырасти ему как человеку и футболисту. Другой вопрос, что в 33 года он может в первую очередь думать о собственном комфорте и захочет остаться в России — в «Зените» или другом клубе.

Ранее появлялась информация, что Дзюба не собирается переходить в «Фенербахче».

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Все комментарии
6rq9phv2majm
6rq9phv2majm
07 февраля в 15:53
Из рукаки человек никогда не вырастет
Союзник противников
Союзник противников
07 февраля в 14:43
Не смеши,он любой клуб(обстановку в нём)поставит раком.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
07 февраля в 14:09
Он имеет в виду,что деревянный рукоблуд живет в тупом обществе,чтобы стать человеком надо ему пожить в нормальном обществе за пределами бывшего СССР,кроме трех прибалтийских государств.
На самом деле все страны снг как помойные ямы и футбол тоже такой же у них.
shlomo
shlomo
07 февраля в 13:52
"... вырасти как человеку..." ...ну и заголовок... любят у нас громкие заявления конечно..... вырасти ему как человеку и футболисту.. куда там расти?... он, что в 27 лет выпал из основы топ клуба и ему нужна перезагрузка?... он всего лишь в 30+ лет сдаёт сильно по физике и что в целом логично и выпал из основы клуба РПЛ.... всё.... ему доигрывать нужно в середине таблицы России и завершать а не спасать какую-то карьеру, которая по сути длилась лет 5 всего... ну а так что, я бы очень хотел посмотреть на это "спасение карьеры" в условном Ференцвароше.... я уверен, он там провалится! .... те же Венгры работяги, они будут пахать, они не избалованы деньгами, а этот недофутболист будет стоять выпрашивать навесики и через какое-то время он просто присядет на лавку, чтобы его использовать для верхней борьбы в штрафной в конце матчей когда все уже подуставшие...
1 984
1 984
07 февраля в 13:47
Сколько уж было у него переходов...
David Young
David Young ответ Jeck Denielse (раскрыть)
07 февраля в 13:36
.
112910415
112910415
07 февраля в 13:32
выдумывает всякую ерунду ... советчик ! )
4RT
4RT
07 февраля в 13:29
Jeck Denielse
Jeck Denielse
07 февраля в 13:28, ред.
Ерунду говорит..южнополушарец....

1 метр 96 см...
Куда уж Дзюбе расти то....
Артём Леброн...что ли..))
КЭТиК
КЭТиК
07 февраля в 13:22
Никуда он переходить не хочет, ему и в Зените хорошо.
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 13:22
Где он будет получать больше?
Carl Lewis
Carl Lewis
07 февраля в 13:13
Ну да.
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