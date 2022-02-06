Защитник «Браги» перейдёт в «Химки»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил слухи об интересе к защитнику «Браги» .

Мы действительно хотим подписать Бруно Вианна, он будет проходить медобследование. Если всё будет в порядке, то подпишем игрока. Но заработная плата будет традиционная, как у всех футболистов. Прочитал, что пишут про 164 тыс. евро в месяц. У него же будет в несколько раз меньше.