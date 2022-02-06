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Защитник «Браги» перейдёт в «Химки»

вчера, 12:41

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил слухи об интересе к защитнику «Браги» Бруно Вианне.

Мы действительно хотим подписать Бруно Вианна, он будет проходить медобследование. Если всё будет в порядке, то подпишем игрока. Но заработная плата будет традиционная, как у всех футболистов. Прочитал, что пишут про 164 тыс. евро в месяц. У него же будет в несколько раз меньше.

Ранее «Химки» оформили переход полузащитника «Алании».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:23
Странная у них селекция, защитников уже на 2 команды, а в атаке после ухода Адеми один никакущий Долгов.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 13:54
После браги еще и не такое померещится
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 13:45
Сам факт, что 7 февраля 2021 года «Брага» бесплатно отдала Бруно Виану в аренду во «Фламенго» на один год, с возможностью выкупа контракта за 7 млн евро, говорит об многом. Там он кстати только иногда выходил на замены.
Думаю надо отменять лимит и заполонить РПЛ такими игроками. И не важно, что это второсортные, третьесортные игроки важно, что дешёвые и от них в нормальных чемпионатах хотят избавиться. А потом удивляемся почему наши клубы неконкурентоспособные в еврокубках, а в сборной проблемы с игроками.
1 984
1 984
вчера в 13:31
Удачи в новом клубе.
я из Химок
я из Химок
вчера в 13:06
Хорошее название- Брага!!!
ermak6848
ermak6848
вчера в 13:04
Время покажет - будет ли польза...
beefs
beefs
вчера в 12:44
Химки усиливаются, удачи...
Ванечка
Ванечка
вчера в 12:44
Непонятно что он в Химках забыл
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