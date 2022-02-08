Смородская: «Карьера Кокорина закончена»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделился мнением о нападающем «Фиорентины» .

В Италии у Кокорина не получилось потому, что у него уровень недостаточный, играет плохо. Да, его считали очень талантливым, но чтобы оставаться звездой, нужно работать — посмотрите на Месси, на Роналду. Чтобы быть таким, как они, надо трудиться день и ночь.

Как быть «Фиорентине»? Клуб должен заплатить игроку всю сумму до конца контракта. По-другому никак. Можно попробовать договориться, но как я понимаю, сделать этого не получается.

Кому мог бы быть интересен Кокорин в России? Вы знаете, я бы его не взяла. Это все, что могу сказать. Думаю, его карьера закончена, реанимировать Кокорина будет очень сложно. Чем бы он мог заняться после завершения карьеры? Думать об том, что произойдет завтра, — задача игрока. Поэтому надо стараться быть сговорчивым на переговорах. Нужно понимать, что впереди еще предстоит целая жизнь.