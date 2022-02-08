ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеИталия. Серия А 2021/2022

Смородская: «Карьера Кокорина закончена»

вчера, 18:51

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

В Италии у Кокорина не получилось потому, что у него уровень недостаточный, играет плохо. Да, его считали очень талантливым, но чтобы оставаться звездой, нужно работать — посмотрите на Месси, на Роналду. Чтобы быть таким, как они, надо трудиться день и ночь.

Как быть «Фиорентине»? Клуб должен заплатить игроку всю сумму до конца контракта. По-другому никак. Можно попробовать договориться, но как я понимаю, сделать этого не получается.

Кому мог бы быть интересен Кокорин в России? Вы знаете, я бы его не взяла. Это все, что могу сказать. Думаю, его карьера закончена, реанимировать Кокорина будет очень сложно. Чем бы он мог заняться после завершения карьеры? Думать об том, что произойдет завтра, — задача игрока. Поэтому надо стараться быть сговорчивым на переговорах. Нужно понимать, что впереди еще предстоит целая жизнь.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 22:20, ред.
Не даёт покоя Олюшке Кокорин
cska1948
cska1948 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 20:50
С его-то деньгами? Да она, жизнь, у него ещё толком не начиналась...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 20:22
У него жизнь заканчивается.
Баобаб
Баобаб
вчера в 20:19
А была ли она, карьера?
Сварожич
Сварожич
вчера в 19:52
А мы то и не знали об этом....
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 19:48
Похоже на то, желающих приобрести Кокорина у "Фиорентины" пусть даже за бросовую цену трудно отыскать даже днем с огнем:
Loko57
Loko57
вчера в 19:32
Опять тётю Олю на свет вынули.
1 984
1 984
вчера в 19:20
Можно ещё в Турции или Катаре лохов поискать.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:04
Ну все...главный эксперт высказался...
drug01
drug01
вчера в 19:02
Америку открыла???
протон
протон
вчера в 18:52
Тётя Ольга проснулась на счет Кокоши?
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