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Семак: «Ожидания от Альберто, исходя из его стоимости, большие»

вчера, 13:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил новичка команды, бразильского нападающего Юри Альберто.

Почему Сергеев с «Портимоненси» играл ниже Альберто, а не наоборот? Мне очень понравилось, как сыграл Сергеев. Он умный футболист, хорошо играет в подыгрыше. При организации атаки он всё время выбирает правильную позицию. У Юри Альберто сильное качество – открывания. Он много и хорошо открывается. Поэтому выбрали именно такую расстановку.

Что касается Альберто, то это только начало длительного пути для Юри. Естественно, исходя из его трансферной стоимости, ожидания от него большие. Но нужно понимать, что это аванс. Юри – игрок с набором хороших качеств. Но он должен работать и прогрессировать, чтобы вырасти в мастера высокого уровня. Все данные для этого у него есть.

Ему ещё нужно физически развиваться? Как раз физически он хорошо развит – достаточно крепкий и быстрый игрок. Ему нужно адаптироваться к нашей игре, требованиям. Сыграться с партнёрами. Это займёт определённое время. Но, повторюсь, нужные качества у Юри есть.

Он неплохо играет в штрафной, умеет и мячи принимать. Но нельзя говорить, что Юри – больше игрок для позиционных атак или для контратак. Главное, что у него в каждом матче есть моменты. Он всё время пытается открываться, находиться в створе ворот, лицом к ним. Даже по матчам на сборе это видно. Нужно работать над реализацией моментов и сыгранностью.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:33
Бразильцы это всегда лотерея, не зависимо от цены.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:29
Никто нам так и настоящую цену не озвучил
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:19
Спрашивать с него будут по взрослому
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:17
Эх...теперь стоимость не совсем определяет уровень игрока
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:34
Семак выдаёт Юри авансы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:33, ред.
Никогда не стоит смотреть на ценник....
Тем более в РПЛ....

Педро Рошу купили за 12 млн...а Виктора Классона за 2 млн...
Уж Семаку ли не знать про "ожидания"...??
3 года ждал пока заиграют аргентинские "орлы Манчини"....
Кранневиттер,Маммана,Дриусси,Ригони обошлись куда дороже Альберто....а выхлопу ноль...
lotsman
lotsman
вчера в 13:29
Игры покажут, чего он стоит.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:26
Цена и качество иногда очень разняца !!!)
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