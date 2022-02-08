Семак: «Ожидания от Альберто, исходя из его стоимости, большие»

Главный тренер «Зенита» оценил новичка команды, бразильского нападающего .

Почему Сергеев с «Портимоненси» играл ниже Альберто, а не наоборот? Мне очень понравилось, как сыграл Сергеев. Он умный футболист, хорошо играет в подыгрыше. При организации атаки он всё время выбирает правильную позицию. У Юри Альберто сильное качество – открывания. Он много и хорошо открывается. Поэтому выбрали именно такую расстановку.

Что касается Альберто, то это только начало длительного пути для Юри. Естественно, исходя из его трансферной стоимости, ожидания от него большие. Но нужно понимать, что это аванс. Юри – игрок с набором хороших качеств. Но он должен работать и прогрессировать, чтобы вырасти в мастера высокого уровня. Все данные для этого у него есть.

Ему ещё нужно физически развиваться? Как раз физически он хорошо развит – достаточно крепкий и быстрый игрок. Ему нужно адаптироваться к нашей игре, требованиям. Сыграться с партнёрами. Это займёт определённое время. Но, повторюсь, нужные качества у Юри есть.

Он неплохо играет в штрафной, умеет и мячи принимать. Но нельзя говорить, что Юри – больше игрок для позиционных атак или для контратак. Главное, что у него в каждом матче есть моменты. Он всё время пытается открываться, находиться в створе ворот, лицом к ним. Даже по матчам на сборе это видно. Нужно работать над реализацией моментов и сыгранностью.