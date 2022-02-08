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Лисакович: «Семья говорила, что надо учиться. А я поставил всё на спорт»

вчера, 09:58

Новичок «Рубина», нападающий Виталий Лисакович поделился воспоминаниями о детстве и юношестве.

Я носился с мячом даже дома. Бабушка ушла — я играю. Вместо поля — кровать, потолок, подоконник. Бабуля придет: «Почему ваза разбита?» Я отвечал, что она сама упала.

При этом я ходил на настольный теннис, да и вообще чем только ни занимался. Учиться не хотелось — я поставил все на спорт. Родители говорили: «Виталя, пойми, тебе надо учиться, это нужно. В универ надо поступать, образование нужно». Я отвечал: «Нет, пожалуйста, вы же меня знаете». И они меня не могли переубедить, потому что я упертый. Если решил, значит, так и будет. И родители меня поддерживали: футбол — значит, футбол.

Бывало, прогуливал школу, как и многие дети. Дедушка говорил: «Да я все знаю, смысл с тобой спорить? Ты сделаешь по-своему». Думаю, это помогло мне в жизни, что я всегда стоял на своем. Меня не переубедить, если я решил что-то.

Ну а бабушка всегда воспитывала только через футбол. Меня можно было наказать только запретом тренироваться. Если я накосячил, она говорила: «Не пойдешь на тренировку». А если я не шел на тренировку, мой мир останавливался. Шел в комнату, садился и не знал, что мне делать. Потом подходил к ней снова: «Мне надо на тренировку». Она отказывала: «Ты наказан». Хорошо, через десять минут я снова подходил: «Бабуль, ну пожалуйста!» Она опять в отказ. На третий раз я уже говорил: «Я сбегу из дома, если ты меня не отпустишь». И только тогда она отпускала.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:50
Любой ребёнок выберет игру вместо учёбы...
Но лишь у 0,00001% игра становится профессией....
И посему..хвалится прогулами школы...не очень правильно...
Serg_Diamond
Serg_Diamond
вчера в 15:19
Надо было слушаться маму с папой!
протон
протон
вчера в 14:25
вот и проблема современного общества, что образование уже и не нужно, главное что бы тебя пропихнули куда-нибудь, учишься на врача 10 лет и получаешь 30 тыщь, ничего не умеешь кроме как ходить пешком по полю и зарплата миллионы в месяц, а должно быть наоборот, бесполезные для общества спортсмены должны получать копейки, а специалисты с высшим образованием миллионы
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:01
Хорошо, когда есть такие как бабушка и дедушка, которые все понимают и отпускают на тренировки,а бывает и наоборот.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 12:48
Наверное его эталон это Димон Тарасов.
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 12:03
если в голове мало, то уже ничего не прибавится
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:32
Вывод, если двоечник надо спортом заниматься
4RT
4RT
вчера в 11:09
Такими подданными одно удовольствие руководить
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:02
В семье было два сына . Один -умный ,а другой -футболист . ))
avici_liverpool
avici_liverpool
вчера в 10:48
послушал бы бабулю, сейчас бы вкалывал за 30к и проводил по 3 часа в электричке
МапС
МапС
вчера в 10:40
То-то большинство футболистов реально тупые.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:26
Лучше быть плохоньким футболистом, чем умным академиком. По деньгам по крайней мере...
Давайте думать
Давайте думать
вчера в 10:07
Если бы учился, таких гонораров не имел бы.
2xe3bp5sg2cp
2xe3bp5sg2cp
вчера в 09:58
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