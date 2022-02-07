ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Тихонов — о Ваноли: «Орёт, как сумасшедший»

07 февраля 2022, 23:16

Экс-тренер «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру москвичей в товарищеских матчах под руководством Паоло Ваноли.

Я посмотрел две игры «Спартака». Ваноли ставит совсем другой футбол по сравнению с тренером, который прыгал и бегал по бровке. Совсем другие требования, иногда я до конца не понимаю, что он хочет. Хочется, чтобы это работало.

Он очень агрессивный тренер, много кричит, переживает. Орет, как сумасшедший. Возможно, эмоции помогут «Спартаку». Все строится через фланги, центральные полузащитники мало задействованы.

Все новости
Б. Игнатьев: «Направление, которое выбрал „Спартак“, игрокам понятно»
Вчера, 23:09
Николсон: «Бакаев сказал, что отдаст мне голевой пас. Я уже понимаю его»
Вчера, 21:45
Ваноли высказался о первой победе во главе «Спартака»
Вчера, 21:00
Селихов: «Сделаем всё возможное, чтобы добиться хорошего результата весной»
Вчера, 20:30
Семёнов — о своей ошибке: «Я был горд, что моя жена заступилась за меня»
Вчера, 20:12
Эджуке: «ЦСКА может конкурировать с „Зенитом“ и „Динамо“»
Вчера, 19:49
Сортировать
Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 11:36
Ну может на победу и на орёт.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:40
Тот кто скакал и прыгал на бровке привёл Спартак к "серебру" ! А куда приведёт тренерский талант Андрея ,тот же Спартак ,неизвестно ,но всё таки ,скорее ,на самое дно . Не суди Андрюша , да не судим будешь .
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 08:46
мюллер теперь герой труда ,ты что он в доску русский
stavr74
stavr74
вчера в 08:32, ред.
Андрея все любят как игрока и человека.
Но как тренер он ноль и видимо в нём кипит обида из за этого, называя
предыдущего тренера -- попрыгунчиком и бегунком по бровке.
Нынешнего сумасшедшим, Некрасиво Андрюша.
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:29
Статья вроде про нового тренера, а в ней чёткая позиция по предыдущему тренеру...
112910415
112910415
вчера в 07:07
орать не запрещено ...
посмотрим на результаты
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 07:04
"Совсем не знак бездушья - молчаливость
Гремит лишь то, что пусто изнутри..."
У. Шекспир, Король Лир.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 06:36
Сейчас модно скакать по бровке, Жозе всех научил
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:29
Это он через ор авторитет зарабатывает.
ABir
ABir
вчера в 06:01
Все прояснится с началом официальных матчей
ОПС
ОПС
вчера в 05:25
Во время тренировок комментарии излишни.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:45
Мужик третью игру орёт чтоб задействовали центральных полузащитников...без толку....никто не знает итальянского...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 01:07
Спартаку и соперники не нужны. Они рядом, дома).
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
вчера в 01:06
на них не орать а пиз..ть надо
Ironigor
Ironigor
вчера в 00:56
Это всё ерунда, лишь бы команда заиграла !
ZIBO rock
ZIBO rock ответ phantom-k (раскрыть)
вчера в 00:20
Одно не пойму, почему некоторые (правда таких мало!) называют Тедеско Румыном?! Братья Джованни и Джакомо Тедеско, Паола Тедеско, Джованни Тедеско и.т.д. тоже Румыны?!) Тedesco по итальянски "немец"! В Тедеско столько же румынского сколько в Миллере русского!
Gahi
Gahi
вчера в 00:13
После назначения Ваноли тренером "Спартака" в декабре месяце 2021 года Андрей Тихонов высказал своё мнение по этому поводу следующие - "Я разговаривал с одним человеком. Он мне говорит, что в Италии все смеются, потому что Ваноли ни в Серии А, ни в Серии В никому не нужен. Но при этом его берут в команду с именем из России". Теперь уже в феврале 2022 слова Тихонова о работе Ваноли: Орет, как сумасшедший. Понять бывшего игрока команды который сам готов возглавить "Спартак" но его не подпускают к клубу это одно, а когда коллега по тренерскому цеху высказываться о работе другого тренера, это совсем другое и тем более в такой форме. Пусть это делают критики, журналисты и болельщики, а мы посмотрим что из этого получиться у Ваноли в "Спартаке" и у Андрея Тихонова в команде с которой он добьётся успеха, чтобы оценить их вклад в результаты каждой из команд. Удачи
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 00:13
Зависть или обида?
makkie
makkie
07 февраля в 23:56
Очень странно слышать от Тихонова слова неуважения в адрес Тедеско.
beefs
beefs
07 февраля в 23:53
Это что то новенькое, посмотрим что у него получится...
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 23:48
Ещё один сумасшедший тренер.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 23:47
Федун любитель прыгунов и крикунов.
a3r3v3
a3r3v3
07 февраля в 23:42
Орать мало,их еще пинать нужно
Брулин
Брулин
07 февраля в 23:38
В бой снова идут «одни старики»
phantom-k
phantom-k ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
07 февраля в 23:33
Немецкий румын - единственный кто заставил этих игроков играть в футбол. И если бы немецкого румына сохранили, этот сезон не был бы потерян.
phantom-k
phantom-k
07 февраля в 23:29
Хм. Андрей уважаемый человек, прекрасный футболист, но… он не мог назвать фамилию Тедеско? Что за странное отношение? Клопп тоже не самый спокойный тренер, может полполя слюнями забрызгать - от этого он перестаёт быть топом? Нет. У каждого тренера свой подход. Не все как Романцев и Лобановский.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
07 февраля в 23:28
В Спартаке уже был темпераментный крикун - немецкий румын...
mihaluch
mihaluch
07 февраля в 23:25
Только так со Спартаком и нужно.
stanichnik
stanichnik
07 февраля в 23:24
Если вся игра строится через фланги, чем тогда Бакаев ему угодил?
протон
протон
07 февраля в 23:23
Тихонов видимо активно следил за тренировочным процессом Барриоса
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100