Тихонов — о Ваноли: «Орёт, как сумасшедший»

Экс-тренер «Спартака» прокомментировал игру москвичей в товарищеских матчах под руководством .

Я посмотрел две игры «Спартака». Ваноли ставит совсем другой футбол по сравнению с тренером, который прыгал и бегал по бровке. Совсем другие требования, иногда я до конца не понимаю, что он хочет. Хочется, чтобы это работало.

Он очень агрессивный тренер, много кричит, переживает. Орет, как сумасшедший. Возможно, эмоции помогут «Спартаку». Все строится через фланги, центральные полузащитники мало задействованы.