Медина: «Акинфеев и Дзагоев хорошо меня приняли»

Новобранец ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московской команде.

Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности, – это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском. В остальном мне все нравится, я стараюсь узнавать своих партнеров, тренеров, персонал… Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды.

У меня очень хорошие впечатления о команде, все очень добрые и открытые. Несмотря на то, что здесь много молодых игроков, мне хочется отметить смесь опыта и молодости. Потому что такие игроки, как Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев – это настоящие старожилы с огромным опытом, которые хорошо меня приняли. Мне это очень приятно.