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Медина: «Акинфеев и Дзагоев хорошо меня приняли»

07 февраля 2022, 23:45

Новобранец ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московской команде.

Футбол везде одинаковый. В этом нет никакой тайны. Единственное, что вызывает сложности, – это русский язык. Я, конечно, говорю немного на английском, но в большинстве здесь все общаются на русском. В остальном мне все нравится, я стараюсь узнавать своих партнеров, тренеров, персонал… Стараюсь делать все от меня зависящее, чтобы не чувствовать себя оторванным от команды.

У меня очень хорошие впечатления о команде, все очень добрые и открытые. Несмотря на то, что здесь много молодых игроков, мне хочется отметить смесь опыта и молодости. Потому что такие игроки, как Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев – это настоящие старожилы с огромным опытом, которые хорошо меня приняли. Мне это очень приятно.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:31
Старая Гвардия пример для молодых.
Так и должно быть, ничего удивительного..
SHMEL
SHMEL
вчера в 08:21
ЦСКА всегда выгодно отличался от многих других своей дружелюбностью и хорошей обстановкой в команде, здесь ничего удивительного нет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:42
Пока его ещё не испортили.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:38
Это временно
namaghps72p6
namaghps72p6
вчера в 07:36
Так и должно быть
den5vmm3ekzn
den5vmm3ekzn
вчера в 07:35
    ОПС
    ОПС
    вчера в 07:31
    Время покажет, кто он такой.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 07:06
    Главное играть и забивать уважение придёт само.
    112910415
    112910415
    вчера в 05:31
    нормальный парень пришел
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 05:25
    Главное чтобы хорошо старожилы приняли.
    Gahi
    Gahi
    вчера в 04:24
    Молодец что достойно оценил новый клуб и партнёров по команде. Удачи
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 03:44
    Короче знает кто паханы
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 01:19
    Учи язык и всё будет тип топ !
    beefs
    beefs
    вчера в 01:12
    Быстрей адаптируйся и все будет ок!!!...
    протон
    протон
    вчера в 00:39
    Приятный парень, вроде без понтов. Да и голом с передачей уже в товарняке отметился, значит играть умеет. Удачно ему влится в состав "армейцев".
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 00:21
    Будет дружная команда.
    Ironigor
    Ironigor
    07 февраля в 23:50
    Правильные старейшины !!!
    Байкал-38
    Байкал-38
    07 февраля в 23:50
    Прогнулся перед крутыми пацанами.
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