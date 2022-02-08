Андрей Семёнов впервые высказался о своей ошибке в матче Бельгия — Россия

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал об ошибке, которую он допустил в матче группового этапа Евро-2020 в составе сборной России против сборной Бельгии, которая привела к голу. После этого на игрока обрушился шквал критики.
К Лукаку вообще подобраться тяжело. Ставит корпус, руками хорошо работает и бежит — у него все качества топового футболиста собраны.
Последнюю игру с Бельгией особенно больно вспоминать? Да, неприятное время. Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства — случай. Дай мне ещё 100 таких передач — я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.
Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошёл на него, и я подумал — выбьет головой. А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает — и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то, ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение.
Не забей Ромелу этот мяч...забил бы пару других....
Не забей Ромелу этот мяч...забил бы пару других....