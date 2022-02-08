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Андрей Семёнов впервые высказался о своей ошибке в матче Бельгия — Россия

вчера, 17:57
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 0Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Защитник «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал об ошибке, которую он допустил в матче группового этапа Евро-2020 в составе сборной России против сборной Бельгии, которая привела к голу. После этого на игрока обрушился шквал критики.

К Лукаку вообще подобраться тяжело. Ставит корпус, руками хорошо работает и бежит — у него все качества топового футболиста собраны.

Последнюю игру с Бельгией особенно больно вспоминать? Да, неприятное время. Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства — случай. Дай мне ещё 100 таких передач — я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.

Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошёл на него, и я подумал — выбьет головой. А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает — и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то, ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 20:50
Какая разница? Проиграли бы и без его ошибки.
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:08
Гениальное оправдание своей корявости и бесполезности, как защитника!
kasyak7
kasyak7
вчера в 18:13
Дела давно минувших дней не стоит вспоминать. Не выходи на поле и все дела.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:08
При проигрыше 3:0 сборной напичканой стомиллионными Де Брюйнами-Лукаками вспоминать о каких то разовых ошибках - не серьёзно...
Не забей Ромелу этот мяч...забил бы пару других....
beefs
beefs
вчера в 18:07
и зачем ты это выносишь на обозрение...
протон
протон
вчера в 18:02
Теперь всё понятно,виноваты судьи,не свистнувшие офсайд,напарник,не сыгравший головой и Лукаку,к которому тяжело подобраться,ни в коем случае не нервы и не технический брак,они и семёнов - понятия не совместимые.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 18:01
Лучше бы молчал и никто бы не вспомнил. Как ошибку, так и самого Семёнова.
ДСА
ДСА
вчера в 18:00
Это сейчас он всё обдумал, а тогда думать некогда было.
drug01
drug01
вчера в 17:58
Это уже история
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