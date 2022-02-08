Андрей Семёнов впервые высказался о своей ошибке в матче Бельгия — Россия

Защитник «Ахмата» рассказал об ошибке, которую он допустил в матче группового этапа Евро-2020 в составе сборной России против сборной Бельгии, которая привела к голу. После этого на игрока обрушился шквал критики.

К Лукаку вообще подобраться тяжело. Ставит корпус, руками хорошо работает и бежит — у него все качества топового футболиста собраны.

Последнюю игру с Бельгией особенно больно вспоминать? Да, неприятное время. Я понимаю, что совершил большую ошибку, этот кикс. Конечно, не показал 100% своих возможностей. Но это не то что уровень твоего мастерства — случай. Дай мне ещё 100 таких передач — я все 100 выбью. А тут вот так судьба распорядилась.

Это не нервы и не технический брак. Там очень много факторов сложилось. Когда пошла передача, я видел, что Лукаку в офсайде, и вообще не хотел трогать мяч. Потом напарник пошёл на него, и я подумал — выбьет головой. А он в последний момент не дотянулся, мяч вылетает — и я не понимаю, что делать: либо пропустить, чтобы Лукаку остался в офсайде, либо выбить. Получилось ни то, ни другое, и Лукаку забил гол. Как по мне, это можно было расценить как офсайд, но судьи приняли другое решение.