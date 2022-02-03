Гринвуд нанял охранников после освобождения под залог

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сегодня, 11:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» решил усилить меры безопасности после освобождения под залог, сообщает Daily Mail. Теперь у входа в дом находятся два частных охранника, а специалист по охранным системам установил систему видеонаблюдения.

20-летнего футболиста арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев и выложила аудиозаписи, где её принуждают к сексу. Гринвуд находился под стражей 3 дня.