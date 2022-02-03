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Гринвуд нанял охранников после освобождения под залог

сегодня, 11:11

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд решил усилить меры безопасности после освобождения под залог, сообщает Daily Mail. Теперь у входа в дом находятся два частных охранника, а специалист по охранным системам установил систему видеонаблюдения.

20-летнего футболиста арестовали в минувшее воскресенье после обвинений со стороны его девушки Гарриет Робсон, которая опубликовала фотографии побоев и выложила аудиозаписи, где её принуждают к сексу. Гринвуд находился под стражей 3 дня.

Напомним, МЮ отстранил Гринвуда от матчей и тренировок из-за обвинений в его адрес. Nike, спонсирующий спортсмена, остановил с ним сотрудничество.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:30
Уже напуган, и то хорошо.
eurhjb24ysu8
eurhjb24ysu8
сегодня в 11:52
Боится, что аналогичная ответочка прилетит
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ протон (раскрыть)
сегодня в 11:40
ну так злые фемы его разорвут, так что всё правильно сделал ))
протон
протон
сегодня в 11:31
Как на женщину с кулаками - так герой. А тут охраной окружил себя.
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