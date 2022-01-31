Хасбик на арене «Шеффилд Уэнсдей», Оуэн в костюме пончика. Лучшее из Сети

«Соккер.ру» вновь нашел для вас самое интересное из футбольных социальных сетей.
Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон решил отдохнуть со своей семьей во время перерыва в АПЛ.
Футболист «Интера» Иван Перишич посетил Париж.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски предпочитает зимний вид отдыха.
И сразу в баньку после такого!
Девушка дня. Подруга форварда «Севильи» Лукаса Окампоса.
Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро приобщается к рыбалке.
Но аргентинец занимается этим не для еды, а для удовольствия. Позже рыба была отпущена.
Форвард «Барселоны» Мемфис Депай — фанат Чёрной Пантеры.
Стиляга дня. Игрок «Салернитаны» Франк Рибери, который недавно мог оказаться в Бразилии.
Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд слетал за Мальдивы.
А легенда «красных» Майкл Оуэн нарядился в костюм пончика для участия в ТВ-шоу.
Милота дня. Форвард МЮ Эдинсон Кавани со своим питомцем.
Удачной недели и хорошего настроения! Берите пример с фанатов «Шеффилд Уэнсдей».
На табло стадиона появилось изображение блогера Хасбика с надписью:
Первый матч нашего парня сегодня, он очень взволнован. Давай «Уэнсдей», покажи ему отличную игру!
Вся соль, что так в Англии обычно приветствуют детей, впервые приходящих на стадион.
January 29, 2022
Берегите себя! Время беспощадно!