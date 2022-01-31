Хасбик на арене «Шеффилд Уэнсдей», Оуэн в костюме пончика. Лучшее из Сети

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вчера, 17:22

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А легенда «красных» нарядился в костюм пончика для участия в ТВ-шоу.

Милота дня. Форвард МЮ со своим питомцем.

Удачной недели и хорошего настроения! Берите пример с фанатов «Шеффилд Уэнсдей».

На табло стадиона появилось изображение блогера Хасбика с надписью:

Первый матч нашего парня сегодня, он очень взволнован. Давай «Уэнсдей», покажи ему отличную игру!

Вся соль, что так в Англии обычно приветствуют детей, впервые приходящих на стадион.

Берегите себя! Время беспощадно!