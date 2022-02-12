Гвардиола — о словах Клоппа: «Я ему не верю!»

Главный тренер «Манчестер Сити» прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» о том, что борьба за титул чемпиона АПЛ практически окончена.

Я ему не верю! Всё возможно, и Клопп тоже думает так же, иначе он не был бы таким конкурентом, каким является. Конечно, Юрген верит в то, что «Ливерпуль» может стать чемпионом. В футболе всё может произойти.