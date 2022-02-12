Гвардиола — о словах Клоппа: «Я ему не верю!»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что борьба за титул чемпиона АПЛ практически окончена.
Я ему не верю! Всё возможно, и Клопп тоже думает так же, иначе он не был бы таким конкурентом, каким является. Конечно, Юрген верит в то, что «Ливерпуль» может стать чемпионом. В футболе всё может произойти.
Отрыв в 9 очков действительно мало. Сити запросто может потерять их.
Интересно, что в этой заочной полемике Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы каждый тренер адресует свои слова прежде всего собственной команде. Чтобы футболисты "Ливерпуля" отчасти сняли с себя груз ответственности, а игроки МС - наоборот, не расслаблялись.
Отрыв в 9 очков действительно мало. Сити запросто может потерять их.
Интересно, что в этой заочной полемике Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы каждый тренер адресует свои слова прежде всего собственной команде. Чтобы футболисты "Ливерпуля" отчасти сняли с себя груз ответственности, а игроки МС - наоборот, не расслаблялись.
иначе всё может кончиться плохо ...
иначе всё может кончиться плохо ...