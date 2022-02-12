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Гвардиола — о словах Клоппа: «Я ему не верю!»

сегодня, 10:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал слова наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа о том, что борьба за титул чемпиона АПЛ практически окончена.

Я ему не верю! Всё возможно, и Клопп тоже думает так же, иначе он не был бы таким конкурентом, каким является. Конечно, Юрген верит в то, что «Ливерпуль» может стать чемпионом. В футболе всё может произойти.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:21
Лукавит, конечно же, Клопп. Просто пытается с команды снять дополнительное давление.
Отрыв в 9 очков действительно мало. Сити запросто может потерять их.
Интересно, что в этой заочной полемике Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы каждый тренер адресует свои слова прежде всего собственной команде. Чтобы футболисты "Ливерпуля" отчасти сняли с себя груз ответственности, а игроки МС - наоборот, не расслаблялись.
протон
протон
сегодня в 14:20
Какой же Клопп шарлатан, добавил Гвардиола.
112910415
112910415
сегодня в 14:01
Гвардиола не имеет права верить !
иначе всё может кончиться плохо ...
ДСА
ДСА
сегодня в 13:42
Уже всё предрешено.
drug01
drug01
сегодня в 12:33
Надо верить...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 11:45
Безусловно Сити выглядит стабильней, но надеемся на борьбу на финише
3pdbtrzy553h
3pdbtrzy553h
сегодня в 11:36
Явно лукавит клопяра
4RT
4RT
сегодня в 11:05
Клопп усыпляет бдительность перед блицкригом
Mangur
Mangur
сегодня в 10:55
Верю, не верю-"терпи моя красавица". Клопп пррав.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:45
Все шансы у Ливера есть, Сити посыпется весной
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:38
Гвардиола и Клопп заочно побывали на передаче "Я тебе не верю".
Elliada
Elliada
сегодня в 10:34
Чтобы Ливерпуль стал чемпионом, МС нужно очень постараться. Ливерпуль всё равно будет до последнего сражаться. Сезон 2018/2019 тому подтверждение
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:32
Баловство это всё...
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