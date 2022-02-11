Р. Сигурдссон — о российских игроках: «В РПЛ очень высокий уровень»

Исландский защитник , игравший за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», высказал мнение о том, что российские футболисты не хотят уезжать в зарубежные чемпионаты:

Если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то, возможно, никогда бы не уехал оттуда. Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег с ходу. Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень.

Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги — я могу понять, почему они не жаждут уезжать.