ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Р. Сигурдссон — о российских игроках: «В РПЛ очень высокий уровень»

вчера, 15:57

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон, игравший за «Краснодар», «Рубин» и «Ростов», высказал мнение о том, что российские футболисты не хотят уезжать в зарубежные чемпионаты:

Если бы я мог остаться в Исландии и получать такие деньги, то, возможно, никогда бы не уехал оттуда. Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег с ходу. Поэтому они остаются, но и в РПЛ очень высокий уровень.

Они играют дома, близко к семье, получают хорошие деньги — я могу понять, почему они не жаждут уезжать.

Все новости
Р. Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ, просто фантастическим»
Вчера, 22:59
Кураньи: «Убеждён, что в этом сезоне „Динамо“ доберётся до еврокубков»
Вчера, 21:48
Реднапп: «Фарке может сделать „Краснодар“ чемпионом»
Вчера, 15:05
Клопп: «„Ливерпулю“ необходимо не только догонять „Манчестер Сити“»
Вчера, 14:25
Влахович высказался о предстоящей игре Кубка Италии с «Фиорентиной»
Вчера, 12:42
Рубен Невеш: «„Арсенал“ праздновал победу над нами так, словно выиграл АПЛ»
Вчера, 10:58
Сортировать
Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:52
По прочитанному...

Р. Сигурдссон — о зарплатах паспортистов: «В РПЛ очень высокий уровень»
Сп62
Сп62
вчера в 18:17
По уровню зарплат с РПЛ конкурировать трудно. Тут он прав.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:08
Видимо,уровень оценивается по показанному мастерству на тренировках.А как выйдут на поле,особенно против забугорных оппонентов,сразу думают :"Спортивная жизнь коротка,надо обеспечить следующие 50-60 лет ничегонеделания.И поберечь себя".
протон
протон
вчера в 16:33
Разумный ответ. Большинство так и поступило бы. Единицы хотят двигаться в профессиональном уровне, а не получать много и сейчас, при этом не сильно перетруждаясь.
Конечно, после больших контрактов молодые не захотят переходить в большие лиги, потому что там они не получат столько денег сходу.
И не сходу не получат).
1 984
1 984
вчера в 16:33
Как-то не радуют в последние дни новости из Амстердама.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:13
Деньги дают стимул остаться на родине и отсутствие стремления к дальнейшему прогрессу.
mihaluch
mihaluch
вчера в 16:08
Не за что получают такие деньги.
Cat01
Cat01
вчера в 16:08
Зачем хвалить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100