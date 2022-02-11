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Клопп: «„Ливерпулю“ необходимо не только догонять „Манчестер Сити“»

вчера, 14:25
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер СитиМатч завершен

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Лестером» (2:0) в поединке 24-го тура АПЛ, после которой мерсисайдцы сократили отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 9 баллов:

Сегодня я увидел много хорошего футбола, но были моменты, когда я хотел бы, чтобы мы контролировали игру немного больше. Порой мы давали «Лестеру» слишком много владеть мячом. Это не дало им серьёзных шансов или что-то в этом роде, но это стоило нам энергии, и мы могли бы направить её в другое русло. Но в любом случае это были два замечательных гола, мы могли забить и больше, и мы стали заслуженными победителями. Так что я очень рад этому.

Для нас было очень важно одержать победу сегодня, потому что нам не только необходимо догонять «Манчестер Сити», ведь ещё есть много команд позади нас, которые мечтают приблизиться. И это тоже очень важная задача. Если честно, я не уверен, что мы сейчас в том положении, чтобы заставить «Сити» напрягаться. Но это и неважно в данный момент, если честно.

У «Манчестер Сити» 60 баллов в 24 играх. У «Ливерпуля» 51 очко после 23 поединков.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 17:29
Пусть попробуют, я только за!
протон
протон
вчера в 16:55
Пеп хорош только со звёздами, ну по факту, если дать Пепу слабый клуб, притом без денег, он не будет побеждать) Пеп всю карьеру провёл в топах (Барса, Бавария, Сити), у него постоянно 2 топовых состава, Клопп же всю карьеру поднимал клубы с колен (Майнц, Дортмунд, Ливерпуль) и всегда его клубы добивались чего-то, растил топов из ноунеймов.
В целом гонка в АПЛ сводится к двум вопросам: сможет ли Ливерпуль подойти к очному матчу без потерь и если да, то как сложится их очная встреча.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:47, ред.
Спорно, не всё так критично на самом деле...Если Ливерпуль выигрывает свою игру 24-ого тура, то разрыв будет всего 6 очков, плюс у них очная игра предстоит, если Ливерпуль и там сможет выиграть то, 3 очка останется.
Впереди как никак 14 туров, потери очков неизбежны. Всякое может случиться.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:29
МС уже недосягаем!
drug01
drug01
вчера в 15:05
Надо играть на победу
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 15:00
Похоже уже не догнать
sv_1969
sv_1969
вчера в 14:53
Поздно пить Боржоми когда почки отказали
berda2003
berda2003
вчера в 14:45
упустили, раскачивались долго, второе место не сохраните...
beefs
beefs
вчера в 14:44
финиш чемпионата предстоит напряженный...
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:36
Погоня может таить в себе опасность. Казалось догоняешь ты, а обогнали тебя.
stanichnik
stanichnik
вчера в 14:35
Отставание от МС значительное, но не критичное.
Bensurr
Bensurr
вчера в 14:31
Догоните и обгоните начнутся матчи лч и шарлотан расслабиться,ведь думает титул Апл уже выйгран,надо еше натянуть их в 32 туре на этихаде.
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:27
Попыхтеть придется конкретно
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