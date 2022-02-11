Клопп: «„Ливерпулю“ необходимо не только догонять „Манчестер Сити“»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Лестером» (2:0) в поединке 24-го тура АПЛ, после которой мерсисайдцы сократили отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 9 баллов:
Сегодня я увидел много хорошего футбола, но были моменты, когда я хотел бы, чтобы мы контролировали игру немного больше. Порой мы давали «Лестеру» слишком много владеть мячом. Это не дало им серьёзных шансов или что-то в этом роде, но это стоило нам энергии, и мы могли бы направить её в другое русло. Но в любом случае это были два замечательных гола, мы могли забить и больше, и мы стали заслуженными победителями. Так что я очень рад этому.
Для нас было очень важно одержать победу сегодня, потому что нам не только необходимо догонять «Манчестер Сити», ведь ещё есть много команд позади нас, которые мечтают приблизиться. И это тоже очень важная задача. Если честно, я не уверен, что мы сейчас в том положении, чтобы заставить «Сити» напрягаться. Но это и неважно в данный момент, если честно.
У «Манчестер Сити» 60 баллов в 24 играх. У «Ливерпуля» 51 очко после 23 поединков.
В целом гонка в АПЛ сводится к двум вопросам: сможет ли Ливерпуль подойти к очному матчу без потерь и если да, то как сложится их очная встреча.
В целом гонка в АПЛ сводится к двум вопросам: сможет ли Ливерпуль подойти к очному матчу без потерь и если да, то как сложится их очная встреча.
Впереди как никак 14 туров, потери очков неизбежны. Всякое может случиться.
Впереди как никак 14 туров, потери очков неизбежны. Всякое может случиться.