Клопп: «„Ливерпулю“ необходимо не только догонять „Манчестер Сити“»

Наставник «Ливерпуля» прокомментировал домашнюю победу своей команды над «Лестером» (2:0) в поединке 24-го тура АПЛ , после которой мерсисайдцы сократили отставание от лидирующего «Манчестер Сити» до 9 баллов:

Сегодня я увидел много хорошего футбола, но были моменты, когда я хотел бы, чтобы мы контролировали игру немного больше. Порой мы давали «Лестеру» слишком много владеть мячом. Это не дало им серьёзных шансов или что-то в этом роде, но это стоило нам энергии, и мы могли бы направить её в другое русло. Но в любом случае это были два замечательных гола, мы могли забить и больше, и мы стали заслуженными победителями. Так что я очень рад этому.

Для нас было очень важно одержать победу сегодня, потому что нам не только необходимо догонять «Манчестер Сити», ведь ещё есть много команд позади нас, которые мечтают приблизиться. И это тоже очень важная задача. Если честно, я не уверен, что мы сейчас в том положении, чтобы заставить «Сити» напрягаться. Но это и неважно в данный момент, если честно.