Реднапп: «Фарке может сделать „Краснодар“ чемпионом»

Экс-наставник «Тоттенхэма» поделился мнением о главном тренере «Краснодара» .

Считаю ли я Фарке топ-тренером? Да, в «Норвиче» он провел отличную работу. Фарке делал то, что мог и что от него требовалось. У них были очень сильные для Чемпионшипа футболисты, и они смогли выйти в Премьер-Лигу. Но для этого турнира уровень игроков оказался недостаточным, и они вылетели. Они постоянно возвращались и вылетали, но Фарке вряд ли что-то мог с этим поделать. Отличный парень, надеюсь, у него все сложится в России. Если у него в распоряжении будут сильные игроки, он сможет сделать «Краснодар» чемпионом.