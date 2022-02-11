ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Реднапп: «Фарке может сделать „Краснодар“ чемпионом»

вчера, 15:05

Экс-наставник «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделился мнением о главном тренере «Краснодара» Даниэле Фарке.

Считаю ли я Фарке топ-тренером? Да, в «Норвиче» он провел отличную работу. Фарке делал то, что мог и что от него требовалось. У них были очень сильные для Чемпионшипа футболисты, и они смогли выйти в Премьер-Лигу. Но для этого турнира уровень игроков оказался недостаточным, и они вылетели. Они постоянно возвращались и вылетали, но Фарке вряд ли что-то мог с этим поделать. Отличный парень, надеюсь, у него все сложится в России. Если у него в распоряжении будут сильные игроки, он сможет сделать «Краснодар» чемпионом.

Все новости
Р. Сигурдссон: «Еременко был лучшим игроком РПЛ, просто фантастическим»
Вчера, 22:59
Кураньи: «Убеждён, что в этом сезоне „Динамо“ доберётся до еврокубков»
Вчера, 21:48
Р. Сигурдссон — о российских игроках: «В РПЛ очень высокий уровень»
Вчера, 15:57
Клопп: «„Ливерпулю“ необходимо не только догонять „Манчестер Сити“»
Вчера, 14:25
Влахович высказался о предстоящей игре Кубка Италии с «Фиорентиной»
Вчера, 12:42
Рубен Невеш: «„Арсенал“ праздновал победу над нами так, словно выиграл АПЛ»
Вчера, 10:58
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответ СЫН ДЕДА (раскрыть)
вчера в 23:50
о да, ты то точно знаеш, отжал или не отжал.
Ты нам давай тут еще старую сказку расскажи про честный крупный бизнес в России)))
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 23:24
Видимо старина Харри не в курсе российских реалий раз такой бред несёт)
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ 57158 (раскрыть)
вчера в 23:23
Уважаемый, ФК "Краснодар" быками называют давно, но почему-то только Вам это не понравилось. Как правило, зачастую эмблема придает псевдоним того или иного клуба.
Скиньте, пожалуйста, официальные источники, где есть доказательства слов: "такой же алигарх - ворье как и ВСЕ остальные, как и наш миллер,как и федун и прочие" (ошибки оставил намеренно). Этот человек сделал для моего города больше, чем все упомянутые лица в совокупи для России, какого-либо города, поэтому в данный момент не верю Вашим словам. Галицкого в Краснодаре уважают.
"Как по мне так краснодар средненькая команда и не более!" (ошибки опять оставил намеренно) - у каждого свое мнение, но, когда кидаетесь такими громкими словами, предоставляйте, пожалуйста, официальные источники, чтобы не выглядеть ботом.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ 57158 (раскрыть)
вчера в 23:23
Галицкий - пример для поколения - все в своей жизни сделал сам. Не отжал, как все прочие.
Обезжиренный
Обезжиренный
вчера в 23:22
Корпоративная вежливость
An Jo
An Jo
вчера в 21:08
Ага) Чемпионом ФНЛ )))))))))))))))))
57158
57158
вчера в 20:12
Во-первых с какого буя вдруг краснодар стал быками ?!?
У нас что достаточно на эмблему что то нарисовать и автоматом станет команда чем то ?!? Если кто то из фнл (например) прилепит корону на эмблему клуба,то сразу королями станут ?!? пока краснодар - ВОЛЫ и не более....
Многие хвалят галицкого,типа молодец на свои деньги построил команду....что за бред?!? галицкий что на свою з\п это сделал или на пенсию родителей?!?
такой же алигарх - ворье как и ВСЕ остальные, как и наш миллер,как и федун и прочие ..................Как по мне так краснодар средненькая команда и не более!
berda2003
berda2003
вчера в 19:59
у фарке одна задача - задержаться хотя бы на 1 месяц дольше, чем пастушок из бяларуси...
pomor45
pomor45 ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 19:54
Он знает, что с сильными игроками любой может стать чемпионом.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:37
Газпром смеётся в сторонке
particular
particular
вчера в 19:13, ред.
Реднапп, похоже, долго гуглил и крутил глобус, прежде, чем выдать такую тираду о Фарке и Краснодаре :))
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:00, ред.
Все может быть, это же футбол....вон сказку Лестера все помнят, там тоже не было звезд, а была команда, была отличная атмосфера, ну и чуточку везения.
Лично я считаю, что о работе Фарке можно будет судить только по окончанию следующего сезона....остаток этого сезона будет притиркой тренера к структуре, к игрркам, к самой РПЛ....А вот следующий даст нам много ответов. Удачи быкам, ведь чем больше конкурентных клубов в лиге, тем интересней за ней наблюдать
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:41
С Краснодаром у Фарке будет больше возможностей чем в Норвиче. По составу команда очень прилично укомплектована и может побороться за чемпионство.
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 18:22
Неужели Реднапп намекает что если что может возглавить Краснодар?
dok66
dok66
вчера в 18:15
Таки и пусть ему Галицкий даст сильных игроков , и сильнее чем в Норвиче . А то ведь опять будет "взлетел... - упал" и тд .
Jon718875
Jon718875
вчера в 18:08
Чемпионами сомневаюсь, а вот серебро запросто
kasyak7
kasyak7
вчера в 17:57
Это вряд-ли. Игроки Краснодара уступают Норвичу.они уступают игрокам Зенита. Иными словами Фарке пошел на понижение
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 17:45
Тут как всегда 50*50: может выиграет , а может нет. Помимо тренера ещё и игроки должны быть качественными.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:41
Ясеньпень что Краснодар выиграет. Может быть.
4RT
4RT
вчера в 17:27
Если что, из ФНЛ точно выведит
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:12
Ещё одна "Блондинка на Тверской".
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:58
Посмотрим,что получится.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:42
Как бы Фарке Фейком не оказался.
Izmar
Izmar
вчера в 16:39
С трудом в это верится, скорее все будет наоборот.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:34
Или проигрывать всем подряд?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:31
Чемпионом чего, Краснодара?
санек002
санек002 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 16:29
если бы да кабы. выросли в саду грибы!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 16:26
А Ваноли? Они труханова, свинова купили для этого, федун с заремой ходят на смотр тренировок, так что не балуй.
sv_1969
sv_1969 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:55
Думаю Галицкий должен понять что с одной тактикой ему не светит много!Имею в виду красивый футбол!Надо что то в загашнике иметь!
lotsman
lotsman
вчера в 15:48
Если он в чемпионшипе ходил туда-сюда, то какой же он топ тренер?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100